El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

Ángel Di María sobresalió en el empate de Central en Mar del Plata. También se destacaron Ignacio Ovando y Vicente Pizarro. El uno x uno de Ovación ante Aldosivi

Los once de Central que saltaron al césped del Minella para enfrentar a Aldosivi.

Ángel Di María fue de nuevo el destacado del empate de Central en Mar del Palta ante Aldosivi 1 a 1. Aquí están los puntajes del equipo de Jorge Almirón en su segunda partido de visitante en el torneo Apertura. El uno x uno auriazul de acuerdo a la mirada de Ovación.

Jeremías Ledesma 6: Un par de veces que lo exigieron, respondió. En la jugada del gol tuvo poco que hacer, fue fuerte y muy esquinada.

Emanuel Coronel 4,5: No participó todo lo que se esperaba y tuvo algunos problemas en la marca. Fue amonestado en el primer tiempo y no salió a jugar el segundo.

Facundo Mallo 5,5: Venía haciendo un partido perfecto, pero fue uno de los que se quedó en esa última jugada, en la que llegó el empate de Aldosivi.

Ignacio Ovando 6: Golazo en el inicio del partido y mucha prestancia después. En algunas arriesgo un poco y le costó a la hora de salir.

Agustín Sández 4,5: De mayor a menor. Estuvo más participativo en el primer tiempo que en el segundo. Desde su sector partió el centro en el gol del empate.

Gaspar Duarte 4,5: Estuvo participativo, pero le faltó final de jugada. Cada vez que encaró pelota al pie la perdió. LA mejor que hizo fue cuando le bajó una a Veliz de cabeza.

Enzo Giménez 5,5: UN partido correcto, sea en el primer tiempo como volante como en el segundo como lateral. Estuvo siempre involucrado en el juego.

Franco Ibarra 5: Tuvo buenas y malas, pero cumplió. Estuvo bastante atento a la marca, aunque en algunas se equivocó con la pelota en el pie.

Vicente Pizarro 6: Buen partido. Recostado sobre la izquierda, se asoció bien con Di María. Quitó bastante y siempre intentó hacer la más fácil.

Ángel Di María 7: Con altibajos, fue el que más preocupó. Envió el córner del gol y le sacaron dos remates potentes, uno de tiro libre. Siempre intentó ser el conductor.

Alejo Veliz 5: Tuvo un par de intervenciones dentro del área, pero en casi todas llegó un segundo tarde. Fue grande el sacrificio que hizo. Se fue reemplazado.

>>Leer más: Otro gol de Ignacio Ovando, el pibe que se gana un lugar en la zaga de Central con récord

Los que ingresaron en Central

Federico Navarro 5,5: Corrió mucho en el medio, quitó y hasta se atrevió a jugar cuando la tuvo en los pies.

Julián Fernández 5,5: En su debut demostró que tiene condiciones, que es rápido, pero sobre todo inteligente con la pelota en los pies.

Enzo Copetti -: Hizo poco y nada porque cuando ingresó el equipo ya no generó jugadas de riesgo.

Jorge Almirón, el DT 5: Central mereció el triunfo y por momentos, su equipo fue inteligente con la pelota. En el final se quedó con dos cambios cuando con eso pudo haber enredado un poco el trámite.