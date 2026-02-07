La Capital | Ovación | Central

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

El Canalla jugó con un contexto favorable todo el partido. Lo ganaba desde el comienzo y tuvo las mejores chances, pero pagó caro un descuido en el final: 1-1

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de febrero 2026 · 19:12hs
Ángel Di María maniobra entre los jugadores de Aldosivi. Fue de nuevo el eje de Central

Marcelo Bustamante

Ángel Di María maniobra entre los jugadores de Aldosivi. Fue de nuevo el eje de Central, pero no alcanzó.

Central lo tuvo ahí, al alcance de la mano, pero un nuevo flojo final de partido, como ante Belgrano lo privó de un triunfo que era merecido a todas luces, pero que se empañó en el final por una distracción grande, de esas que no había tenido en el resto del partido.

Fue un empate (1-1) que l Canalla le generó un sabor demasiado amargo. El contexto así se lo marcó.

¿Cuál fue el contexto? Lo empezó a ganar a los tres minutos, lo dominó casi siempre, fue el más prolijo de los dos con la pelota y tuvo las mejores chances, con las que pudo liquidarlo. Pero otra vez la angustia de no poder sumar de a tres en lo que hubiese sido una victoria por demás de productiva.

Un gol tempranero

Si Central pensó un inicio de partido ideal para que transcurriera el juego con mayor calma, se le dio tal cual. Cuando ninguno de los dos había mostrado algo interesante, el Canalla rompió el partido en el amanecer mismo del partido. Iban apenas tres minutos cuando Di María ejecutó el córner desde la derecha y Ovando apareció en el corazón del área para poner la cabeza y que todo Central lo grite con alma y vida.

Leer más: Otro gol de Ignacio Ovando, el pibe que se gana un lugar en la zaga de Central con récord

Definitivamente, fue una acción que alteró todo, en beneficio de Central por supuesto. Porque pudo empezar a manejar la pelota con mayor criterio y buen destino. El juego empezó a girar en torno a un Di María que se asociaba bien con todos los que tenía cerca, especialmente con Navarro e Ibarra.

Y hubo un momento que pareció “el” momento de Central. Porque empezaron a aparecer otras llegadas claras, profundas, pero a las que les faltó fineza en los metros finales. Di María metió un gran cambio de frente, Duarte se la bajó a Veliz dentro del área, pero al 9 se le anticipó Werner. Hubo un toque de atención para el Canalla, cuando Ledesma tuvo que ponerle toda su astucia al remate de Junior Arias, pero Central no amilanó.

Werner por dos

Di María la quiso poner a colocar y Werner la sacó con lo justo, al toque Veliz encaró, ganó y hasta eludió al arquero, pero se quedó sin cancha e inmediatamente un tiro libre de Fideo que otra vez Werner sacó con lo justo.

A esa altura, ya con un juego un tanto más equilibrado (Aldosivi metió otra llegada profunda en el final del primer tiempo), pero por lo que habían hecho uno y otro, Central pudo haberse ido al descanso con una ventaja mayor a ese 1 a 0 que igualmente lo mantenía tranquilo.

Igualmente, Almirón vio que el equipo necesitaba algo distinto, por eso los ingresos de Julián Fernández por Duarte y de Navarro (al centro junto a Ibarra y Enzo Giménez al lateral) por el lesionado Coronel. Aldosivi le puso un poco más de ganas, pero pelota al pie Central siempre dio la sensación de superioridad (fue productivo el ingreso de Julián Fernández). Y fue por eso que dispuso de un par de ocasiones como para ir cerrando el partido.

Central se complicó y lo regaló

Veliz no llegó a empujarla en el segundo palo tras el remate de Enzo Giménez; Di María metió un zapatazo increíble contra el palo derecho que Werner sacó con lo justo y después otra vez lo tuvo Veliz, pero se la pellizcaron justo.

La sensación más fuerte era que la cosa sólo se podía complicar si Central se equivocaba. Y lo hizo. Porque al final llegó ese centro desde la derecha para que el recién ingresado Cordero controle de pecho y metiera una media vuelta inatajable, contra el palo derecho.

Después de eso, Central se quedó sin resto y fue Aldosivi el que más traccionó, sin generar más peligro, pero dejando en evidencia que el Canalla había sentido el golpe. Fue un golpe que le sacó dos puntos del bolsillo que debieron viajar para Rosario, pero la matemática no le dio.

