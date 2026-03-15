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Central: Almirón valoró "el doble esfuerzo", en un partido en que el equipo "dio todo" ante Banfield

El técnico auriazul, Jorge Almirón, reconoció que sus futbolistas “están sintiendo el trajín”, pero valoró “la reacción” en el complemento

15 de marzo 2026 · 00:11hs
El DT de Central

Celina Mutti Lovera / La Capital

El DT de Central, Jorge Almirón.

El DT de Central Jorge Almirón vivió con intensidad la victoria frente al Taladro y destacó “la entrega del equipo. Era un partido complejo, había pocos espacios para jugar. El primer tiempo tuvimos chances, ellos con poco nos hacen el gol y en desventaja hicimos un doble esfuerzo y ganamos”.

Luego reconoció que “los jugadores tienen un trajín y lo viene sintiendo. En el segundo tiempo tiramos todo lo que tuvimos y dimos vuelta el resultado. Ellos lo tuvieron para ganar también, pero nuestro esfuerzo valió la pena”.

En tanto, Jaminton Campaz, una de las figuras de Central en el triunfo ante Banfield por 2 a 1, aseguró que “gracias Dios y a la gente por el apoyo, salimos a buscar el triunfo y lo logramos. Tratamos de ganar de entrada, no se daba y en el segundo tiempo salimos más decididos y lo logramos”.

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El colombiano además manifestó que “nuestra cancha es una plaza fuerte para nosotros, me siento bien, aporto poco a poco lo mío para el equipo”.

La felicidad de Campaz

Por su parte, se le dibujó una sonrisa cuando contó que “estuvo toda la familia en la cancha y es un apoyo hacia mí. La familia está siempre y este triunfo es para ellos y para toda la gente de Central”.

“Di María dentro y fuera del campo nos apoya y con su sola presencia ya hace muchísimo. Hoy se dieron dos jugadas iguales y terminaron en gol por sus asistencias”, dijo el tumaqueño.

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La palabra de Ávila y Ovando

A su turno el zaguero Gastón Ávila analizó que “fue un partido difícil, raro, fuimos superiores todo el encuentro y en una llegada nos convirtieron, pero igual lo sacamos adelante en el complemento y estamos muy contentos”.

También, el defensor contó que “nos gusta jugar mano a mano atrás y somos rápidos con Nacho Ovando en la zaga”.

Por último Ávila dijo que “la experiencia de Fideo es increíble, hoy se notó que le das la pelota y te quedas tranquilo. Siempre hay cosas para mejorar, pero de eso se encargará el entrenador”.

A su vez, Ignacio Ovando destacó que “fue una muestra de carácter del equipo haber dado vuelta el resultado. Ellos encontraron el gol y teníamos el partido dominado, supimos despertarnos y reaccionar para llevarnos la victoria. La gente se merecía este resultado pos clásico”.

Ovando abundó que “es una gran ilusión la Copa Libertadores y se viene el jueves el sorteo. Creo que nos vendrá bien el descanso antes del próximo partido (el domingo 22 de marzo, a las 22.15) ante Independiente Rivadavia de Mendoza”.

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