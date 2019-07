Alerta por la salida de Lema en el primer amistoso

La pelota estaba en poder de la defensa rojinegra y Cristian Lema ni se preocupó. Caminó hacia el lateral y salió. Ni siquiera pidió el cambio. El zaguero sintió una molestia y entendió que no estaba en condiciones de seguir. A los 11' del segundo tiempo se retiró causando la lógica preocupación y a una semana del debut en la Superliga. El parte médico informó que fue una sobrecarga en el recto anterior del muslo izquierdo. Si fuese eso solo, no es grave. Pero habrá que esperar. Si no llega será el primer problema para la conformación del equipo para el domingo.

La salida obligada de Lema llevó al ingreso de Stéfano Callegari, que apunta a ser titular si su compañero no se recupera. El defensor surgido de Newell's participó de los anteriores amistosos y es la principal opción, salvo que Kudelka mande al fondo a Fabricio Fontanini, algo que parece improbable.

Estas son especulaciones a partir del infortunio que vivió Lema y que ponen en duda su presencia en la apertura de la Superliga. El primer partido que jugó en Newell's no lo completó. Hasta que se fue había respondido con la exigencia lógica de un conjunto de la Primera Nacional.

Fuerte y atento, Lema no tuvo problemas para interrumpir los esporádicos avances de la crema. Por arriba se impuso para despejar de cabeza. La sobrecarga en el muslo no permite aventurar que vaya a estar el domingo en el Coloso.