La Capital | Ovación | Alejo Veliz

Alejo Veliz se sacó la mufa por dos y se desahogó después de errar un penal justo antes de la Copa

El 9 canalla parecía mufado tras fallar un penal pero hizo los dos goles de Central ante Atlético Tucumán, para cortar la racha ganadora.

4 de abril 2026 · 21:54hs
Alejo Veliz

Virginia Benedetto

Alejo Veliz, entre lágrimas, convirtió el tanto de la apertura y pide perdón por el penal errado un rato antes.
Ingolotti se arroja hacia su derecha y contiene el penal de Alejo Veliz

IMAGEN TV

Ingolotti se arroja hacia su derecha y contiene el penal de Alejo Veliz, que pudo ser el primero de Central ante Atlético Tucumán.

El 9 de Central seguía con su sequía goleadora, cuando erró un penal de entrada. Pero cuando Atlético Tucumán se perdió dos goles increíbles para romper el cero, apareció de cabeza para poner a Central arriba. El llanto después de la conquista habló de que Alejo Veliz llevaba una pesada carga con eso de no convertir. Y después fue todo felicidad, cuando en el complemento volvió a sacudir la red, esta vez con el pie derecho para el triunfo canalla.

Hacía desde del 11 de febrero, que Veliz no marcaba. Aquella vez fue ante un rival del Torneo Federal, Sportivo Belgrano de San Francisco, en la cancha de Unión por la Copa Argentina. Desde ahí pasaron 6 partidos (ante Gimnasia no jugó) y recién a los 30' pudo tener su enorme desahogo, con un grito atragantado que desató el llanto en pleno Gigante.

El penal que fabricó y no pudo marcar

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Todo empezó a los 6 minutos, cuando Gaspar Duarte se sacó dos marcas de encima pero mandó un centro imperfecto, a los pies de Julián Domínguez. El 5 del Decano la paró bien y cuando se aprestaba a despejarla lejos, apareció el pie de Veliz para anticiparlo.

Veliz le ganó la pelota claramente y el jugador rival pateó el tobillo izquierdo del 9. Sin embargo, Nicolás Ramírez hizo seguir. Un minuto después, cuando las acciones se pararon, el VAR lo llamó y en la repetición vio la falta. Resultado: penal.

>>Leer más: La previa de Central: homenajes por el Día del Veterano de Malvinas y el Día la Memoria

Pero claro, Ángel Di María no estaba para patearlo y Veliz tomó resuelto la pelota, decidido a cortar los siete partidos al hilo sin convertir. Tomó una carrera importante, recto a la pelota, pero cuando le dieron la orden hizo lo que muchos. Se desplazó hacia su izquierda, repiqueteó pero no confundió a Ingolotti, que se la tapó sin mayor problema.

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Es más, la rebotó hacia su derecho y debió levantarse rápido para taparle el nuevo disparo a Campaz, que tal vez debió ser el pateador en ausencia de Di María.

Mientras él pedía perdón a los hinchas, desde las tribunas bajó el "Alejooooo, Alejooooo...".

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El desahogo de Alejo Veliz

Pero a los 30' llegaría al fin el momento que más que un sueño venía siendo una pesadilla. El centro de Campaz, preciso, encontró la cabeza anticipando a Suso, para martillarla abajo y dejar a Ingolotti sin ningún tipo de reacción.

Hubo una revisión del VAR, nunca se supo porqué, y en ese lapso se vio a Veliz abrazándose con cada compañero y rompiendo en llanto. El peso se lo había sacado de encima.

Por eso, cuando Campaz volvió a asistirlo, también a los 30 minutos pero del complemento, y la mandó a la red anticipándose a la marca con la pierna derecha, ahí fue todo felicidad.

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Fue para mi abuelo

"Fue para mi abuelo que no la está pasando muy bien, es un momento jodido y le agradezco por todo lo que me da y me dio", dijo un emocionado Veliz luego del partido.

"Fue duro errar el penal pero escuchar a la gente gritar mi nombre fue algo muy importante, así que se los dedico a ellos. Antes de patear dije "para vos nono", pero no pudo ser", explicó.

El 9 agregó que "tenemos gran recambio, todos lo hacen de la mejor manera y demostramos que todos estamos para jugar".

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