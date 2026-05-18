Central: Almirón volvería a los dos centrodelanteros como frente a Racing para hacer diferencia

El técnico de Central juntaría de nuevo, como en el último partido de local por el Apertura, a Enzo Copetti, hoy el titular, y Alejo Veliz

Central. El técnico canalla jugaría de movida con la dupla de Enzo Copetti y Alejo Veliz para recibir a los venezolanos en el Gigante.

Central apunta a cerrar este martes la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para ello, Jorge Almirón pondrá en el césped del Gigante lo mejor que tiene a disposición, como lo hizo para cada uno de los cuatro encuentros que disputó hasta ahora en la edición de esta competencia.

Si bien el técnico auriazul tendrá que “evaluar cansancios”, es prácticamente un hecho que habrá al menos un cambio en la formación inicial teniendo como referencia la que utilizó el sábado, en la derrota ante River en el Monumental . Esa variante marcaría el regreso de Alejo Veliz en lugar de un volante.

Los candidatos a dejar el equipo son dos: Guillermo Pol Fernández o Enzo Giménez. Además de esta posible modificación, no hay que descartar otras que tengan que ver con cuestiones físicas, esto vinculado al desgaste que provocó la seguidilla de partidos que viene afrontando el equipo en los últimos días.

Todavía no hay nada confirmado de parte de Almirón, que condujo la práctica de ayer por la tarde en Arroyo Seco, parece difícil que Alejo Veliz, suplente ante River el último sábado, no juegue de arranque frente a los venezolanos.

Caduca el préstamo con Alejo Veliz

Es que el delantero, que hace unos días ante Racing alcanzó los 100 partidos en Central, jugará su último partido en casa ya que su préstamo caduca el 30 de junio próximo. Además, Alejo estuvo desde el inicio en cada cotejo de Libertadores que protagonizaron los de Arroyito en este 2026.

Además del posible ingreso de Veliz, no hay que descartar algún otro cambio. Pero ninguno de los que fue titular ante River en la semi del Apertura quedó fuera de la nómina de los citados para afrontar el compromiso ante los venezolanos.

Los concentrados canallas

Por lo que todos ellos estarían en condiciones de mantener su lugar en el equipo. Sólo se agregó Fabricio Oviedo, y la lista cuenta ahora con 24 nombres, de los que uno se quedará fuera de los posibles relevos.

La nómina de 24 futbolistas concentrados, que desde este lunes por la noche se alojaron en el hotel del predio de Arroyo Seco, es la siguiente: Jorge Broun, Jeremías Ledesma; Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Carlos Quintana, Luca Raffin; Emanuel Coronel, Elías Verón, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Pol Fernández, Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Alejo Veliz, Enzo Copetti, Marco Ruben y Fabicio Oviedo.

Los venezolanos llegan entonados

En cuanto a los venezolanos, vienen de derrotar como locales a Independiente del Valle por 2 a 0 en Libertadores. Pero para visitar a Central, el técnico Daniel Sasso tendrá que decidir si le presta mayor atención al torneo local que a la Copa.

Es que en el campeonato doméstico, a dos fechas del cierre, Universidad Central lidera su grupo en el cuadrangular final con 6 puntos, una unidad por encima de su principal competidor, Portuguesa, que suma 5.

En torneo local igualaron ante La Guaira

Los de la U jugaron el último viernes, 0-0 ante La Guaira. Y volverán a hacerlo el sábado por la 5ª de 6 fechas ante Deportivo Cabello. Si gana, estará casi clasificado para la final del torneo venezolano ante el vencedor de la otra zona cuadrangular. En esta coyuntura, no sería ilógico que el DT preserve titulares.