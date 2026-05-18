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Veliz busca el final de la sequía en Central antes de cerrar su segundo ciclo

El delantero lleva varios partidos sin convertir, pero sigue de cerca a Enzo Copetti entre los máximos goleadores canallas de la temporada 2026

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

18 de mayo 2026 · 11:56hs
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El atacante de 22 años se incorporará a Bahía tras su regreso a Central.

Foto: La Capital/Leonardo Vincenti.

El atacante de 22 años se incorporará a Bahía tras su regreso a Central.

Tras caer ante River en las semifinales del Torneo Apertura 2026, Rosario Central se prepara para cerrar su participación en la fase de grupos de Copa Libertadores. El equipo de Jorge Almirón recibe este martes a Universidad Central de Venezuela. Con un empate alcanzará uno de los objetvos de base trazados: avanzar a los octavos de final.

Si bien aún no hay datos concretos sobre la formación que pondrá en cancha el entrenador, será importante la confomación de la ofensiva del once inicial. Es que, en estos últimos partidos, Enzo Copetti le ganó la titularidad a Alejo Veliz, que atraviesa una sequía goleadora. Copetti es el máximo artillero canalla en lo que va de la temporada con 7 conquistas en todas las competencias. Veliz, por su parte, anotó 5 goles en 2026, pero lleva seis partidos y 329 minutos sin anotar.

El detalle de los seis partidos sin goles para Veliz, de los que fue titular en 3, es el siguiente: Estudiantes en Río Cuarto (sumó 30 minutos desde el banco); Universidad Central en Venezuela (80 minutos como titular); Libertad de Paraguay (desde el inicio, 73 minutos en el Gigante); Independiente (3 minutos ingresando desde el banco en Arroyito); Racing (105 minutos como titular en el Gigante) y River en el Monumental (10 minutos ingresando desde el banco).

¿Cuál fue el último gol de Veliz en Central?

El último gol de Veliz fue el pasado 19 de abril, hace un mes, cuando Central derrotó a Sarmiento de Junín por 2 a 1 en el Gigante por la fecha 15 del Apertura, a los 42 minutos del primer tiempo. Desde entonces, el Canalla jugó seis partidos y Veliz participó en cinco de ellos, acumulando 329 minutos sin marcar.

En la temporada actual, el delantero anotó cinco veces en todas las competencias. Cuatro goles corresponden al torneo de primera división: uno ante Racing en el triunfo 2 a 1, de visita en la segunda fecha; dos ante Atlético Tucumán en Arroyito, en una victoria 2 a 1 por la jornada 13; y uno frente al Verde juninense de local. Además, anotó por Copa Argentina, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, en la victoria 2 a 0 por los 32avos de final de la competencia. Mientras que aún no pudo convertir por Copa Libertadores.

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Desde que se reincorporó a Central, cedido a préstamo por Tottenham de Inglaterra a mediados del año pasado, Veliz jugó 38 partidos y anotó 10 goles. Su cesión finaliza el próximo 30 de junio, por lo que en el segundo semestre de este año jugará en Bahía de Brasil, que adquirió el pase del delantero por una cifra millonaria.

Ante River, Alejo Veliz cumplió 101 partidos en la primera división de Rosario Central. Tiene 29 goles en el club de Arroyito y el Millonario es justamente el equipo al que más veces le convirtió, con 4 tantos. El atacante tiene dos partidos por delante, ambos de Libertadores, para tratar de cortar la sequía. Y podría tener uno más, por Copa Argentina, si Central y Estudiantes se ponen de acuerdo para jugar su partido eliminatorio por los 16avos de final de Copa Argentina, que podría programarse entre el próximo 6 y 7 de junio.

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