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La reserva de Central perdió el invicto y dejó escapar la chance de subirse a lo más alto

En condición de local, el equipo canalla que dirige Mario Pobersnik perdió su primer partido en el torneo. Sufrió un contundente 0-3 frente a Godoy Cruz

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

10 de septiembre 2026 · 17:39hs
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Gino Pavoni encabeza uno de los ataques que tuvo Central

CARC Juveniles

Gino Pavoni encabeza uno de los ataques que tuvo Central, pero que no terminaron en nada.

Dejó pasar la oportunidad. La reserva de Central cayó ante Godoy Cruz y se le escabulló la chance de alcanzar a River en la cima del grupo A. Los auriazules perdieron ante el Tomba 3 a 0 en Arroyo Seco y se quedaron sin invicto en esta fecha 8 del torneo Proyección Clausura.

Tras la derrota, los dirigidos por Mario Pobersnik quedaron quintos en la zona, con los mismos puntos que Talleres e Instituto, 13, pero con peor diferencia de gol que los equipos cordobeses. El puntero del grupo es River, con 16, seguido de Sarmiento de Junín, que acumula 14.

Un remate de larga distancia ejecutado por Santiago Segovia, que se fue apenas desviado, un disparo cruzado de Gino Pavoni que salió al lado de un palo, otros dos de Juan Guzmán y de Segovia, que manoteó al córner el arquero del Tomba, y algunas corridas de Valentino Felici. Esas fueron las chances de un Central que hizo méritos como para abrir el marcador en el primer tiempo, pero no lo consiguió. Tuvo mejores oportunidades para convertir, pero le faltó puntería o chocó contra la solvencia del arquero Santiago Correa, figura en la visita.

>>Leer más: Las razones por las que Central tiene que entrar en sintonía en los próximos dos partidos

El segundo de Godoy Cruz

En el complemento, y cuando nada lo hacía presagiar, llegó el gol de Godoy Cruz. La visita se puso en ventaja tras una corrida de Tomás Pesce, quien capitalizó un pelotazo largo que no pudo resolver la defensa auriuazul.

El volante central Joaquín Espina observa el panorama en un partido que tuvo un mal resultado para el Canalla.

El volante central Joaquín Espina observa el panorama en un partido que tuvo un mal resultado para el Canalla.

Y a los 29', cuando Central estaba volcado en la ofensiva, una contra le permitió a los mendocinos estirar la ventaja. El autor del 2 a 0 fue Oscar González tras asistencia de Pesce, uno de los mejores de Godoy Cruz.

>>Leer más: Ignacio Russo, un 9 criado en Arroyito que va por su tercer cruce contra el Central de sus amores

En el cierre, cuando se jugaba tiempo agregado, llegó el tercero del Tomba. Fue de penal, ejecutado con precisión por el zaguero Grimaldi, quien así puso cifras definitivas al partido.

El equipo de Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Pobersnik fueron: Damián Fernández; Hernán López (59' Paulo Bustos), Franco Castorani, Luca Raffin y Felipe Carnicero (80' Fabrizio Ávalos); Juan Ignacio Guzmán (59' Ramiro Barrientos) y Joaquín Espina (88' Oliverio Taglialegne); Valentino Felici (59' Ulises Ciccioli), Santiago Segovia y Marcelo Cabrera; Gino Pavoni.

Mientras, los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Marco Vicente, Asael Oviedo, Kevin Quiroz, Ciro Armoa y Santiago Enrique.

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