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Asociación Rosarina de Fútbol: se viene la segunda rueda en la Primera A y B con el nuevo horario de las 16

Este sábado Central, líder de A, recibe a Aguirre y en Primera B, Club del Gran Rosario visitará a Leones. En tanto Provincial B, puntero de la C, enfrentará a San José

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

10 de septiembre 2026 · 20:27hs
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Rosarina. El Canalla dirigido por Ezequiel Gentilo recibe a Coronel Aguirre en la ciudad deportiva.

Rosarina. El Canalla dirigido por Ezequiel Gentilo recibe a Coronel Aguirre en la ciudad deportiva.

Con el nuevo horario de las 16, este sábado comenzará la segunda rueda en los torneos de primera división en A y B, Zona Campeonato y Permanencia de la Asociación Rosarina de Fútbol. En el círculo superior sobresale el choque entre Rosario Central, puntero con 16 unidades, ante Coronel Aguirre. El partido se jugará en la ciudad deportiva.

Por su parte, en la segunda categoría, lo mejor de la fecha se jugará disputará en Alvear, entre Leones y Club del Gran Rosario. El equipo de Funes dirigido por Pablo Castella es el único líder con 16 unidades. En tanto, por la tercera categoría el destacado de la fecha 24 será el partido que jugarán entre San José y Provincial B, puntero con 48 unidades.

El Canalla va por más

Entonado por el resonante triunfo ante clásico rival por 3 a 0, Rosario Central va por más en la Zona Campeonato en busca del título de Primera A. Los dirigidos por Ezequiel Gentilo volverán a jugar de local ante Coronel Aguirre (7), en el marco de la 8ª fecha.

>>Leer más: Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al "no me voy a retirar porque soy feliz"

Por esta zona también jugarán: Pablo VI (13) como local ante Adiur (4), Unión de Álvarez (10) vs. Provincial (11) y Morning Star (7) recibirá a Newell's (11) puntos. La Zona Permanencia tendrá estos partidos: San Telmo (11) vs. Tiro Federal (8), Banco (16) vs. El Torito (16), Oriental (8) vs. Mitre (9) y Gálvez (3) vs. Central Córdoba (5).

El Tricolor enfrenta a Leones

El equipo de Funes visitará a Leones (9 puntos) en el predio de Alvear. Los dirigidos por Pablo Castella, puntero de la Primera B buscará consolidarse bien arriba en la lucha por los dos ascenso a Primera A. En la Permanencia tiene estos partidos: Fisherton (15) vs. 7 de Setiembre (9), Alianza Sport (11) vs. Botafogo (4), 1º de Mayo (7) vs. Arijón (13) y Renato Cesarini (6) vs. General Paz (11).

Torneo de Primera C

En la tercera categoría se disputará la fecha 28 y sobresale el choque entre San José (38) y Provincial, puntero con 48 unidades. El resto de la jornada: San Roque (42) vs. Juan XXIII (36), 14 de Junio (41) vs. Sarmiento (12), María Reina (22) vs. Sparta (24), 27 de Febrero (30) vs. Estrella Azul (24) y Argentino (20) vs. Unión Americana (17).

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