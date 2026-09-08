Newell's y Central conocen los árbitros para sus partidos por la novena fecha

Nicolás Ramírez estará el viernes en el Coloso, cuando la Lepra reciba a Vélez. Andrés Merlos dirigirá en la visita del Canalla a Tigre

Nicolás Ramírez y Andrés Merlos fueron designados para dirigir los partidos de los equipos rosarinos.

Después de lo que fe el empate en el clásico del pasado domingo en el Gigante de Arroyito , Newell's y Central se preparan para sus partidos correspondientes a la novena fecha del torneo Clausura, frente a Vélez y Tigre, respectivamente, y ya conocen qué árbitros les tocará.

El viernes en el Coloso Marcelo Bielsa el juez será Nicolás Ramírez , mientras que el domingo, en Victoria, Andrés Merlos contralará el partido de los canallas.

Nicolás Ramírez tendrá como colaboradores a Juan Mamani (asistente 1), Juan Ricciardi (asistente 2) y Nelson Bejas (cuarto árbitro). El VAR estará a cargo de Salomé Di Iorio, mientras que el AVAR será Lucas Germanota.

El volante central Ibarra y el lateral Escobar disputan el balón con ganas en el clásico del pasado domingo en el Gigante. Celina Mutti Lovera / La Capital

El Canalla en Victoria

Por el lado de Central, el control del partido contra Tigre lo tendrá Andrés Merlos. Será la primera vez que dirija al equipo de Jorge Almirón en lo que va del torneo Clausura.

Merlos estará acompañado por Facundo Rodríguez (asistente 1), Carlos Viglietti (asistente 2) y Julián Jerez (cuarto árbitro). Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del AVAR y como asistente en el AVAR tendrá a Julio Fernández.

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La última vez que Merlos dirigió a Central fue en el triunfo por 2 a 1 ante Sarmiento de Junín, en el Gigante, por la 15ª fecha del torneo Apertura.