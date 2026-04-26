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Central ya vuela a Venezuela: apoyo de los hinchas en el aeropuerto y partido clave por la Libertadores

Simpatizantes canallas despidieron al plantel en Fisherton antes del viaje rumbo a Caracas. El equipo de Almirón enfrentará este martes a Universidad Central con la chance de dar un paso importante hacia los octavos de final.

26 de abril 2026 · 17:48hs
Jaminton Campaz fue muy ovacionado por los hinchas de Central que estaba apostados en el aeropuerto.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jaminton Campaz fue muy ovacionado por los hinchas de Central que estaba apostados en el aeropuerto.
Agustín Sández no jugó en el triunfo de Central ante Estudiantes de Río Cuarto. En Venezuela será titular.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Agustín Sández no jugó en el triunfo de Central ante Estudiantes de Río Cuarto. En Venezuela será titular.
Los hinchas de Central coparon el aeropuerto de Fisherton en la despedida del plantel antes del viaje a Venezuela.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Los hinchas de Central coparon el aeropuerto de Fisherton en la despedida del plantel antes del viaje a Venezuela.
Central ya vuela a Venezuela: apoyo de los hinchas en el aeropuerto y partido clave por la Libertadores

Central ya vuela a Venezuela: apoyo de los hinchas en el aeropuerto y partido clave por la Libertadores

Central ya vuela a Venezuela: apoyo de los hinchas en el aeropuerto y partido clave por la Libertadores

Central ya vuela a Venezuela: apoyo de los hinchas en el aeropuerto y partido clave por la Libertadores

Central ya vuela a Venezuela: apoyo de los hinchas en el aeropuerto y partido clave por la Libertadores

De nuevo arriba del avión con toda la ilusión a cuestas, en esta oportunidad para encarar un partido que puede resultar clave de cara a la clasificación en la Copa Libertadores de América. Central emprendió viaje rumbo a Venezuela para enfrentar a Universidad Central.

El partido corresponde a la tercera fecha del Grupo H del certamen continental, que podría darle al equipo de Jorge Almirón un gran empujón rumbo a los octavos de final.

El plantel canalla se entrenó este domingo por la mañana en el predio de Arroyo Seco y tras el almuerzo se trasladó en micro hacia el aeropuerto internacional de Fisherton para tomar el vuelo hacia Venezuela.

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La partida fue en medio de un clima súper festivo y con mucho color. Es que un gran número de hinchas auriazules se apostaron desde temprano en la estación aeroportuaria a la espera del a llegada del plantel para brindarles todo el apoyo.

La mayoría de los futbolistas fueron abordados por esos hinchas que además de desearles suerte fueron en busca de una foto o algún autógrafo.

Cambios de horarios

El viaje estaba programado en primera instancia para las 13, pero durante el día hubo un par de modificaciones. Primero el horario del vuelo se pasó para las 14.40, pero un rato más tarde se decidió alterar la logística para un mayor descanso. Finalmente se fijó el horario de las 17.30. Lo hizo en un vuelo chárter de una empresa ecuatoriana. El mismo contaba con una gran capacidad para que los jugadores fueran más cómodos en las poco más de seis horas de vuelo.

Saneza
Agustín Sández no jugó en el triunfo de Central ante Estudiantes de Río Cuarto. En Venezuela será titular.

Agustín Sández no jugó en el triunfo de Central ante Estudiantes de Río Cuarto. En Venezuela será titular.

>>Leer más: Central a los playoffs: el Canalla reabastece la ilusión y va haciendo camino al andar

Una vez en suelo venezolano, el grupo se hospedará en el hotel JW Marriot de Caracas, mientras que el lunes el cuerpo técnico ya tiene programado el último entrenamiento previo al partido. El canalla trabajará en el predio de La Guaira, a puertas cerradas.

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Tras el encuentro, el regreso será inmediato a Rosario, ya que el equipo deberá comenzar con la preparación del choque frente a Tigre, por la última fecha del torneo Apertura (en realidad es la novena, que en su momento quedó pendiente), donde Central ya tiene asegurado el pasaje a los octavos de final.

El Canalla vuelve y a pensar en el Apertura

Pese a ello, la intención en Arroyito es poder sumar de a tres en ese encuentro para intentar quedar entre los cuatro primeros de la zona B, lo que le permitirá definir de local en los octavos de final. Cuanto más arriba termine más chances tendrá de jugar en Arroyito en caso de seguir avanzando en el camino hacia el título.

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En lo que tiene que ver con el partido en Venezuela, la gran apuesta en Central es sumar los tres puntos. Es que de lograrlo habrá dado un paso enorme rumbo a la clasificación. De esa forma le sacaría cuatro puntos al tercero, con 12 en disputa.

Después del encuentro ante Universidad Central, el Canalla volverá a jugar por Copa Libertadores el martes 5 de mayo, en el Gigante de Arroyito, frente a Libertad de Paraguay. Ya en la semana siguiente no habrá Copa y la vuelta a la competencia será el martes 19, como local, ante Universidad Central de Venezuela.

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Los hinchas de Central coparon el aeropuerto de Fisherton en la despedida del plantel antes del viaje a Venezuela.

Los hinchas de Central coparon el aeropuerto de Fisherton en la despedida del plantel antes del viaje a Venezuela.

>>Leer más: ¡Adentro! Central lo sufrió en Río Cuarto, pero le ganó a Estudiantes y se clasificó a los octavos de final

Mayor comodidad

La contratación de la chartera ecuatoriana tuvo una razón especial. Es que en Central buscaron una empresa que pueda proveer un aeronave con una amplia capacidad de pasajeros, algo que fue pensado para la comodidad de los jugadores.

La delegación canalla ocupó un avión con capacidad de alrededor 90 pasajeros, aunque la misma contaba con un número ampliamente menor. Los más beneficiados, por supuesto fueron los futbolistas, quienes dispusieron de una fila de tres asientos cada uno. Allí podían recostarse y transcurrir el viaje en mejores condiciones.

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De esta forma lo que se buscó fue un mayor confort para afrontar las casi siete horas de vuelo. Y el último cambio de horario que se hizo tuvo que ver con que se optó por que el plantel almorzara en Arroyo Seco y descansara algunas horas en el hotel del predio.

La cena será a bordo de la aeronave para que tras el arribo a Caracas el plantel pudiera continuar directamente con el descanso en el hotel donde se alojará en la capital venezolana.

Los 25 que viajaron a Venezuela

Almirón convocó a 25 futbolistas para el viaje a Venezuela, con la baja de Gaspar Duarte. Los futbolistas que se subieron al avión son: Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Damián Fernández, Enzo Giménez, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Carlos Quintana, Luca Raffin, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Federico Navarro, Lucas Ramos, Guillermo Fernández, Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Santiago Segovia, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo y Alejo Veliz.

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