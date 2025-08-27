La Capital | Ovación | selección argentina

Entradas para ver Argentina-Venezuela: día de venta, precios y dónde se consiguen

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará su último partido como local en las Eliminatorias sudamericanas, a menos de un año para el Mundial

27 de agosto 2025 · 11:36hs
La selección argentina cerrará las Eliminatorias sudamericanas en esta doble fecha Fifa de septiembre.

La selección argentina cerrará las Eliminatorias sudamericanas en esta doble fecha Fifa de septiembre.

La selección argentina cerrará las Eliminatorias sudamericanas con dos partidos en esta doble fecha Fifa, con la tranquilidad de ya tener asegurado su boleto al Mundial 2026. En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial los precios de las entradas para el partido frente a Venezuela del próximo 4 de septiembre por la penúltima fecha.

El duelo ante la Vinotinto se disputará en el estadio Monumental de River y genera gran expectativa entre los hinchas por ser el último encuentro en el país por los puntos antes de la Copa del Mundo. Este ítem también podría convertirse en el último partido no amistoso de Lionel Messi con la selección en Argentina.

Lionel Scaloni entregó una prelista de convocados con el 10 y capitán como principal figura, pero podría aprovechar los últimos dos compromisos de Eliminatorias para probar algunas variantes, a menos de un año para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

image - 2025-06-10T232218.042.png
Argentina viene de empatar 1-1 con Colombia en el Monumental.

Argentina viene de empatar 1-1 con Colombia en el Monumental.

La venta de entradas comenzará esta tarde y se espera una alta demanda, contemplando que podría significar la despedida de los campeones del mundo antes de ir por la defensa del máximo título.

Una vez finalizadas las Eliminatorias, Argentina tiene previsto disputar una serie de amistosos internacionales durante octubre y noviembre para cerrar el 2025. En tanto, tendrá otra ventana en marzo de 2026, donde podría llegar a disputar la Finalísima frente a España.

Venta de entradas para Argentina vs. Venezuela

La venta general de tickets para el partido entre Argentina y Venezuela por la 17ª fecha de las Eliminatorias sudamericanas comenzará desde las 17 de este miércoles 27 de agosto a través de la plataforma DeporTick.

Una vez adquiridas las entradas, se llevará a cabo el proceso de retiro de tickets. Al respecto, la información oficial indica que el canje de entradas será de manera presencial en las boleterías del estadio entre el sábado 30 de agosto y el miércoles 3 de septiembre

Sele.jpg

Precios de las entradas para ver a la selección argentina

- Popular - $90.000

- Popular menor - $29.000

- Sívori y Centenario alta - $158.000

- Sívori y Centenario media - $320.000

- San Martín y Belgrano alta - $260.000

- San Martín y Belgrano baja - $450.000

- San Martín Y Belgrano media- $480.000

- Menores a partir de los 3 años deberán abonar el valor total de las plateas.

- Las personas con discapacidad deberán gestionar el ingreso anticipado a través de DeporTick.

Canje físico de las entradas

El retiro de las entradas físicas para ver el partido entre Argentina y Venezuela se llevará a cabo en las boleterías del estadio Monumental entre los siguientes días y horarios:

- Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13

- Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15

- Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15

- Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15

