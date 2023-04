Además del MotoGP gestionan para traer a la Indy Car

Termas de Río Hondo no se conforma con ser la única ciudad latinoamericana que recibe al MotoGP. Va por más. Aspira a repatriar a la Indy Car, la popular categoría que tiene sus raíces en Estados Unidos e hizo base hace 71 años en Rafaela por única vez. Tal es así que tanto Ricardo Sosa, quien es el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística, como el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo, afirmaron que están trabajando de manera constante junto a las autoridades nacionales para ver si se puede materializar el sueño. La intención sería recibir a la particular especialidad en el segundo semestre de 2024 para que no coincida con el paso del MotoGP durante la primera parte del año.