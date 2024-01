Abierto de Australia: Etcheverry, Cerúndolo, Báez y Podoroska siguen en carrera

Etcheverry, 30º clasificado del ranking mundial de tenis, no dejó dudas para hacerse del triunfo por 6/4, 6/2, 6/2, con el 75 por ciento de los puntos ganados con su primer servicio, once aces y 38 tiros ganadores.

“Estoy decepcionado, las cosas no han salido bien, estuve apático en todo momento. La gente intentaba levantarme el ánimo, pero fue imposible. No entiendo por qué he jugado tan mal porque llevaba diez días entrenando muy bien. No ganaré muchos partidos si sigo jugando así”, admitió el escocés.