La Capital | Ovación | Abierto de Australia

Abierto de Australia 2026: así les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

El debut de los jugadores nacionales en el primer Grand Slam del año fue de cuatro victorias y cuatro derrotas. Sebastián Báez tendrá su estreno esta noche

19 de enero 2026 · 13:52hs
Sebastián Báez enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard en la primera ronda

Sebastián Báez enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard en la primera ronda

Este sábado por la noche de Argentina arrancó una nueva edición del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Con una numerosa delegación de tenistas argentinos en el cuadro principal, la primera ronda de competencia dejó grandes rendimientos de los jugadores locales como también varios resultados sorpresivos.

Tomás Etcheverry fue el primero en entrar a cancha. El platense de 26 años derrotó en una verdadera batalla al serbio Miomir Kecmanovic (60°) por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4. En la segunda ronda, el actual 62º del ranking ATP enfrentará al británico Arthur Fery (186º), quien dio uno de los primeros "batacazos" del certamen al eliminar al italiano Flavio Cobolli (22º).

Francisco Cerúndolo (21º), el mejor tenista latinoamericano de la clasificación mundial, cumplió con las expectativas y venció al chino Zhizhen Zhang (362º) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3. El porteño de 27 años buscará superar su mejor actuación en el torneo, que la tercera fase en dos oportunidades. Su próximo adversario será el bosnio Damir Dzumhur (66°).

El que también tuvo un estreno positivo fue Francisco Comesaña (68º), quien le ganó al estadounidense Patrick Kypson (116°) por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3. De este modo, el marplatense consiguió la primera victoria de su carrera en este Grand Slam y tendrá como rival a Frances Tiafoe (34º) en la segunda ronda.

Thiago Tirante (103º) fue el último argentino que sacó su boleto a la siguiente ronda, luego de derrotar al australiano Aleksandar Vukic (78°) con un sólido triunfo por 7-5, 6-2 y 6-2. En la próxima instancia, el oriundo de La Plata enfrentará al estadounidense Tommy Paul, preclasificado número 19 del torneo.

Los tenistas albicelestes que perdieron en su estreno en la competición fueron Mariano Navone (74º), Camilo Ugo Carabelli (49º) y Juan Manuel Cerúndolo (87º) en el cuadro masculino. Sumado a ellos, Solana Sierra (63º), única representante local por el lado femenino, cayó ante la japonesa Moyuka Uchijima (88º) por 6-3 y 6-1.

>> Leer más: Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con la siciliana Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Sebastián Báez debuta este lunes por la noche en Australia

Sebastián Báez jugará este lunes por la noche, no antes de las 22:30 hora Argentina, frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61º). El porteño de 25 años viene de perder la final del ATP 250 de Auckland, mostrando un gran nivel de juego en los primeros partidos del año.

El actual 36º del mundo suma 7 victorias en 8 juegos disputados, entre los que se destacan los triunfos ante Ben Shelton (8º) y Taylor Fritz (9º). El argentino arrancó el 2026 con señales claras de crecimiento y confianza, que intentará confirmar en su debut en el Abierto de Australia, luego de un 2025 con malos resultados deportivos.

Entre los encuentros más llamativos de la jornada, se encuentra el debut del número 2 del mundo, Jannick Sinner, frente al francés Hugo Gastón (93º). Además, hacen su primera aparición en el torneo oceánico Lorenzo Musetti (5º), Karen Khachanov (18º), Stefanos Tsitsipas (35º) y los ya mencionados Shelton y Fritz.

Noticias relacionadas
El rosarino Alejo Funes fue el goleador de la 4ª de AFA de Juveniles B.

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Franco Colapinto volverá a las pistas para las primeras pruebas de Alpine esta temporada.

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

Luca Langoni festeja un gol en Boca. El delantero juega en la MLS y a Central le interesa.

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central se pone a punto para un año plagado de competencias en el plano local e internacional.

Los cambios de esquema del Central de Almirón y los nueves prendidos en el ataque

Ver comentarios

Las más leídas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Lo último

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

La provincia entregó ocho nuevos móviles policiales para el departamento San Martín

La provincia entregó ocho nuevos móviles policiales para el departamento San Martín

Acuerdo UE–Mercosur: días decisivos entre ultimátums, salvaguardias y resistencias internas en Europa

Acuerdo UE–Mercosur: días decisivos entre ultimátums, salvaguardias y resistencias internas en Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

El gobernador recorrió las obras en la escuela Normal Nº1 de Rosario y habló de la negociación salarial y educativa con los gremios docentes.

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica
Información General

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
LA CIUDAD

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Ovación
Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada
Ovación

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Abierto de Australia 2026: así les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

Abierto de Australia 2026: así les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

Policiales
Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

La Ciudad
Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España
Información General

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante
Ovación

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo
Ovación

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Economía

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Economía

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Policiales

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Policiales

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino