Abierto de Australia 2026: así les fue a los tenistas argentinos en la primera ronda

El debut de los jugadores nacionales en el primer Grand Slam del año fue de cuatro victorias y cuatro derrotas. Sebastián Báez tendrá su estreno esta noche

Este sábado por la noche de Argentina arrancó una nueva edición del Abierto de Australia , el primer Grand Slam de la temporada. Con una numerosa delegación de tenistas argentinos en el cuadro principal, la primera ronda de competencia dejó grandes rendimientos de los jugadores locales como también varios resultados sorpresivos.

Tomás Etcheverry fue el primero en entrar a cancha. El platense de 26 años derrotó en una verdadera batalla al serbio Miomir Kecmanovic (60°) por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4. En la segunda ronda, el actual 62º del ranking ATP enfrentará al británico Arthur Fery (186º), quien dio uno de los primeros "batacazos" del certamen al eliminar al italiano Flavio Cobolli (22º).

Francisco Cerúndolo (21º) , el mejor tenista latinoamericano de la clasificación mundial, cumplió con las expectativas y venció al chino Zhizhen Zhang (362º) por 6-3, 7-6 (0) y 6-3. El porteño de 27 años buscará superar su mejor actuación en el torneo, que la tercera fase en dos oportunidades. Su próximo adversario será el bosnio Damir Dzumhur (66°).

El que también tuvo un estreno positivo fue Francisco Comesaña (68º) , quien le ganó al estadounidense Patrick Kypson (116°) por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3. De este modo, el marplatense consiguió la primera victoria de su carrera en este Grand Slam y tendrá como rival a Frances Tiafoe (34º) en la segunda ronda.

Thiago Tirante (103º) fue el último argentino que sacó su boleto a la siguiente ronda, luego de derrotar al australiano Aleksandar Vukic (78°) con un sólido triunfo por 7-5, 6-2 y 6-2. En la próxima instancia, el oriundo de La Plata enfrentará al estadounidense Tommy Paul, preclasificado número 19 del torneo.

Los tenistas albicelestes que perdieron en su estreno en la competición fueron Mariano Navone (74º), Camilo Ugo Carabelli (49º) y Juan Manuel Cerúndolo (87º) en el cuadro masculino. Sumado a ellos, Solana Sierra (63º), única representante local por el lado femenino, cayó ante la japonesa Moyuka Uchijima (88º) por 6-3 y 6-1.

>> Leer más: Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con la siciliana Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Sebastián Báez debuta este lunes por la noche en Australia

Sebastián Báez jugará este lunes por la noche, no antes de las 22:30 hora Argentina, frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61º). El porteño de 25 años viene de perder la final del ATP 250 de Auckland, mostrando un gran nivel de juego en los primeros partidos del año.

El actual 36º del mundo suma 7 victorias en 8 juegos disputados, entre los que se destacan los triunfos ante Ben Shelton (8º) y Taylor Fritz (9º). El argentino arrancó el 2026 con señales claras de crecimiento y confianza, que intentará confirmar en su debut en el Abierto de Australia, luego de un 2025 con malos resultados deportivos.

Entre los encuentros más llamativos de la jornada, se encuentra el debut del número 2 del mundo, Jannick Sinner, frente al francés Hugo Gastón (93º). Además, hacen su primera aparición en el torneo oceánico Lorenzo Musetti (5º), Karen Khachanov (18º), Stefanos Tsitsipas (35º) y los ya mencionados Shelton y Fritz.