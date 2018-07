A un Delpo fastidioso lo paró la falta de luz

Molesto. Juan mostró gestos de enojo contra el umpire, piso, raqueta y un rival exigente. Muy incómodo. AP

Obviando lo positivo que le resultaban los números en el marcador es sencillo suponer que tal vez lo mejor que le podía suceder a Juan Martín Del Potro ayer, en el cierre de una nueva jornada de Wimbledon, era que le suspendieran el partido. Y así fue, así se lo permitió la naturaleza, la llegada de la noche que dejó a las canchas del All England sin luz natural al inicio del cuarto set, por lo cual la historia se definirá hoy.

¿Qué historia? Esta: la que dice que Delpo vencía al francés Gilles Simon por 7/6 (1), 7/6 (5) y 5/7, pero estaba enredado en casi todo. Primero, porque Simon no le fue un hueso fácil de roer, lo exigió en demasía, con desplazamientos y potencia, con tiros certeros a las líneas y frío desde la cabeza. Después, porque el tandilense no se aguantaba ni solo. A esa exigencia que le propiciaba el rival hay que sumarle el mal estado de la cancha (le tocó la 2), con el fondo hecho tierra, los piques irregulares y los trastabilleos constantes. A toda esa bronca acumulada, Juan Martín la descargaba en el umpire. Pero hablaba de otra cosa. Básicamente era su incomodidad en el partido y en una superficie con la que aprendió a convivir, pero no le resulta tan simpático. Los gestos de fastidio fueron constantes en él, que no encontraba tanto camino llano en busca de los cuartos de final del certamen inglés.

Hoy no jugarán los caballeros, sí las damas, pero Delpo y Simon sí deberán hacerlo para completar este encuentro y terminar de ordenar el cuadro. Aparecerán en la cancha no antes de las 9 (en vivo por Espn).

Por su parte, Roger Federer siguió ayer adelante extendiendo el récord con su 16º pase a los cuartos de final de Wimbledon con un triunfo de 6/0, 7/5 y 6/4 sobre el francés Adrian Mannarino. El suizo, quien busca su 9ª corona en el All England, sólo perdió cinco puntos en un primer set de tan sólo 16 minutos, pero enfrentó break points por primera vez en el torneo rescatando cuatro de ellos. Federer ahora tiene ganados 32 sets consecutivos en este certamen y se colocó a una victoria en sets seguidos de la marca más larga fijada por él mismo al ganar 34 segmentos en fila entre la tercera ronda de 2005 y la final de 2006.

El próximo rival del suizo será el sudafricano Kevin Anderson, quien venció al galo Gael Monfils por 7/6 (4), 6/7 (2), 7/5 y 6/7 (4).

El español Rafael Nadal, en tanto, avanzó a sus primeros cuartos de final en el certamen desde 2011. Venció al checo Jiri Vesely por 6/3, 6/3 y 6/4 en la cancha central para ser uno de los mejores ocho del torneo londinense por primera ocasión desde que perdió en la final de 2011 frente a Novak Djokovic.

Ahora Rafa tendrá enfrente justamente al ganador de Del Potro y Simon. Eso sí, el manacorí, indefectiblemente, llegará en mejores condiciones con un día más de descanso.

Los otros resultados de octavos de final ayer: Milos Raonic a Mackenzie Mcdonald por 6/3, 6/4, 6/7 (5) y 6/2; Kei Nishikori a Ernest Gulbis por 4/6, 7/6 (5), 7/6 (10) y 6/1; John Isner a Stefanos Tsitsipas por 6/4, 7/6 (8) y 7/6 (4); Novak Djokovic (ex Nº 1 del mundo y tres veces campeón en Wimbledon) a Karen Khachanov por 6/4, 6/2 y 6/2.

