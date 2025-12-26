A los 18 años, falleció una de las mayores promesas de gimnasia rítmica de Brasil

La Federación Paranaense de Gimnasia anunció que Isabelle Marciniak murió este miércoles. Había sido diagnosticada con una grave enfermedad

El pasado miércoles por la noche, la gimnasta rítmica Isabelle Marciniak falleció a los 18 años. La atleta había sido diagnosticada con la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático. La triste noticia fue confirmada por la Federación Paranaense de Gimnasia, que la consideraba una de las figuras emergentes de Brasil en la disciplina.

La atleta, quien había varios títulos a nivel regional y nacional, había interrumpido su actividad competitiva luego de conquistar el campeonato de trío adulto del Club Agir de Curitiba en 2023 , con el objetivo de dedicarse a su tratamiento médico. Su cuerpo fue velado este jueves en su ciudad natal, Araucária, donde desarrolló toda su carrera deportiva.

Entre sus logros más destacados se encuentra la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño juvenil de Gimnasia Rítmica en 2021, además de la presea de plata en la disciplina de cinta. La noticia fue recibida con pesar por los entrenadores, colegas y las instituciones deportivas y colegas, quienes destacaron que la historia de la joven permanecerá como ejemplo de pasión por la gimnasia.

Michelle, la mamá de la deportista, despidió a su hija con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram: “Nuestro día amaneció más triste. Nuestra querida hija Isabelle se durmió hasta la muerte. Hoy descansa tras un año de lucha por la vida. Jehová recordará su amor, fe y fidelidad hasta el final”.

El comunicado de la Federación Paranaense de Gimnasia

"Con gran dolor, la Federación de Gimnasia Paranaque recibe la noticia del fallecimiento de la ex gimnasta Isabelle Marciniak", comenzó el comunicado.

Además, agregó algunos logros obtenidos por la deportista: "Isabelle formó parte de la historia del Club Agir, donde construyó importantes logros y brilló en el Campeonato Paranaco y Brasilero. Entre sus últimos logros, el título de campeón destaca con el trío adulto del Club Agir, en 2023 como resultado de su compromiso y espíritu de equipo".

Para finalizar, remarcó el legado de Marciniak: "Que tu historia, tu pasión por el deporte y tu memoria vivan como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta para la formación y transformación humanas. Nuestros sentimientos. Descansa en paz".