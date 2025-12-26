La Capital | Ovación | Ian Glavinovich

Ian Glavinovich: "Vengo renovado y con buenas energías para afrontar el 2026"

Regresó a Newell's hace varios meses, habló de la MLS, de la lesión en la rodilla y de las ganas de relanzarse. Ian Glavinovich elogió además a Orsi-Gómez

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

26 de diciembre 2025 · 06:10hs
ian Glavinovich regresó a Newells después de su paso por la MLS.

ian Glavinovich regresó a Newell's después de su paso por la MLS. Dijo que, más allá de una lesión que lo obligó a parar, la experiencia allí fue muy buena. 

En un puesto donde no sobran futbolistas y los rendimientos el último año no fueron los mejores en Newell’s, el regreso de Ian Glavinovich es una buena noticia para la dupla Orsi-Gómez. El zaguero, quien está en la última parte de la rehabilitación tras una lesión, contó su experiencia en la Major League Soccer.

“La verdad que la experiencia fue muy buena, era algo diferente. Gracias a Dios me tocó un técnico muy diferente a la mayoría del resto de los equipos. Tenía una forma de entrenar muy buena, muy parecida a la de Gabriel Heinze, por ende me sentía muy conforme y estaba en ritmo para jugar allí. En líneas generales, sacando lo malo de la lesión de la rodilla, me fue muy bien”, aseguró.

La lesión y la operación de rodilla

El joven defensor leproso repasó lo que fue la lesión que le hizo pegar la vuelta a Rosario: “Se dio tras un pase que quiero dar, ahí sentí un latigazo en el pie, también el ruido, aunque continué jugando. Fue en el minuto 7 del primer tiempo y completé todo el partido".

"Ya sabía igual lo que había sucedido, apenas pasó le dije a mi amigo uruguayo Bruno que me había roto en el partido. Al otro día me hice una resonancia y un par de días después ya me había operado, la primera parte de la recuperación llevó dos meses”, amplió Glavinovich.

“La cirugía se basaba en quitarme el menisco para volver más rápido, pero no ocurrió. Estuve dos meses y medio con la rodilla muy inflamada, no volvía a la normalidad y tardé en recuperarme, no reaccionaba a la rodilla. Empecé a correr y me dolía, tuve que ver a otros médicos de la NBA, quienes me dijeron que tenía que hacerme otro tratamiento. Venía de pincharme siete veces la rodilla y sacarme líquido”, agregó sobre la operación, que no salió como realmente esperaba.

El recorrido y las ganas de Ian Glavinovich

Para poder volver a estar en condiciones tuvo que apelar a especialistas de otros deportes de élites de ese país. “El médico de la NBA me recetó hacerme otra cosa con células madres de médula ósea, me intervine para hacerme eso y ahí fue cuando empecé a mejorar. Ahora estoy un poco fuera de ritmo, estoy recuperando la rodilla, me siento mejor aunque molesta un poco. Estoy tratando de olvidarme de eso y tratar de ponerme mejor físicamente porque quiero empezar a jugar”, relató.

El zaguero quiere dar vuelta la página rápidamente y meterse de lleno en este regreso a la Lepra: “Lo primero que quiero es ponerme bien físicamente, llegar en perfectas condiciones a la primera fecha. Espero poder demostrar mucho y tal vez revertir algunas críticas. Sería buenísimo demostrarlo dentro de la cancha y mostrar para qué estoy”.

Como hincha de Newell’s, transitó un año difícil desde la distancia, aunque en la parte más dura del campeonato, donde el equipo vivió momentos de zozobra, estuvo cerca. “Fue muy duro todo el año, vi casi todos los partidos. Les hacía ver los partidos a mis compañeros, se sorprendían cuando jugábamos de local: los recibimientos, la hinchada. Sufrí bastante, me tocó hacer fuerza de allá y después, cuando volví, me tocó hacer fuerza desde el vestuario también y ayudar desde el lugar que me tocaba”, contó.

Las expectativas de un gran año

Las expectativas para el próximo campeonato son muy buenas y con muchas esperanzas de que sea la vuelta soñada: “Vengo renovado, con otras sensaciones, con buenas energías para afrontar el 2026. Me vino muy bien salir. Sacando lo de la lesión, regresé muy bien mentalmente”.

En el cierre de la charla con Ovación dejó algunos detalles del comienzo de la dupla técnica Orsi-Gomez para el nuevo torneo que se avecina. “Son dos personas muy intensas, energéticas y que transmiten buenas sensaciones. Empezaron con el pie derecho, son muy abiertos, te escuchan, te hablan mucho, eso está muy bueno, te ayudan”.

Y amplió: Eso es importante para el jugador. En mi caso, ya me hablaron los dos, es muy bueno. Espero que puedan hacer lo mejor posible para el club, igual que todos nosotros los jugadores como realmente merecemos”, aseveró.

