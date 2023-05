El rojinegro viajará a Junín por lo menos con dos cambios

Para enfrentar al verde, el cuerpo técnico deberá tomar decisiones en relación a dos bajas obligadas . Es que para este duelo, el Gringo Heinze no podrá contar con el expulsado Willer Ditta ni con el volante Cristian Ferreira, quien llegó al límite de tarjetas amarillas al ser amonestado en el banco, cuando ya había dejado el campo de juego.

Por el volante, hay varias opciones. La más cercana es apostar por Marcos Portillo, quien hasta ahora no pudo ratificar lo bueno que esbozó ante Racing en Avellaneda y Blooming en el Parque, y podría tener una nueva chance. Después Heinze lo ubicó en otras posiciones y no le permitió afianzarse en un once inicial.