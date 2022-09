A Central le volvieron a anular un gol por la intervención del VAR

Central fue con todo por el triunfo pero no pudo con un hombre de más y fue 1 a 1

Festejo loco en el Gigante, pero al árbitro Silvio Trucco le advirtieron desde el VAR que no reanudara el juego. El propio Truco, parado en el centro de campo hizo señas con ambas manos que lo que se estaba chequeando era un posible off side de Veliz. Pero no, cuando el árbitro fue a ver la acción quedó claro que lo que se había marcado era el impacto del baló de parte de Candia.

Es que el delantero antes de rematar se resbaló y previo a impactar con el pie derecho tocó el balón con el izquierdo. Un par de veces miró Trucco la acción antes de volver al campo de juego y marcar tiro libre indirecto para Platense.

En el partido anterior, ante Patronato, a Central también le anularon un gol (de Damián Martínez) por off side, en una jugada milimétrica, que dejó dudas incluso después de que quedaron tiradas las líneas.