La Capital | Ovación | Mundial 2026

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes 30 de junio y cómo llega cada selección

La fase de eliminación directa continúa con una jornada decisiva que definirá tres nuevos clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo

30 de junio 2026 · 09:25hs
Google Seguir a La Capital en Google
Noruega

Noruega, Francia y Ecuador son algunos de los animadores de este vigésimo día de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 sigue con un nuevo día de acción, ya en la fase de eliminación directa. Este martes 30 de junio se disputarán otros tres encuentros correspondientes a los 16avos de final: Costa de Marfil vs. Noruega, Francia vs. Suecia y México vs. Ecuador.

Hasta el momento, Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos aseguraron su lugar en los octavos de final. El seleccionado canadiense abrió la clasificación el pasado domingo con su triunfo sobre Sudáfrica, mientras que este lunes Brasil remontó sobre el final y venció 2-1 a Japón. Más tarde, Paraguay dio el batacazo tras eliminar a Alemania en los penales y Marruecos hizo lo mismo frente a Países Bajos tras igualar 1-1 en 120 minutos.

Mientras tanto, la selección argentina tendrá que esperar hasta el próximo viernes para enfrentar a Cabo Verde desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fixture de este martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega

Costa de Marfil afronta el cruce después de una positiva fase de grupos. El equipo dirigido por Emerse Faé ganó dos de sus tres partidos, una marca inédita para la selección africana en un Mundial, ya que nunca había superado la fase de grupos en toda su historia.

Los marfileños debutaron con un triunfo 1-0 sobre Ecuador, luego cayeron 2-1 ante Alemania en tiempo de descuento y cerraron la primera fase con una victoria 2-0 frente a Curazao, resultado que les aseguró el segundo puesto del Grupo E.

Noruega también dejó una buena imagen en la fase inicial. Comenzó con un contundente 4-1 ante Irak, con dos goles de Erling Haaland, y luego superó 3-2 a Senegal. Con la clasificación asegurada, el entrenador nórdico preservó titulares en la última fecha y su equipo perdió 4-1 frente a Francia, resultado que lo dejó segundo en el Grupo I.

>> Leer más: El emotivo posteo de Giuliano Simeone tras su debut con la selección argentina en el Mundial 2026

El ganador enfrentará a Brasil en los octavos de final el domingo 5 de julio.

Horario: 14 (hora argentina)

Estadio: AT&T Stadium, Dallas

TV: DSports y Paramount+

Posibles formaciones

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié; Amad Diallo, Nicolás Pépé, Yan Diomande; Ange Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Francia vs. Suecia

Francia ratificó su condición de candidata al título con una fase de grupos perfecta. El equipo de Didier Deschamps ganó sus tres partidos, sumó nueve puntos y mostró un alto nivel de juego con Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé como principales figuras.

Les Bleus debutaron con un triunfo 3-1 sobre Senegal, luego golearon 3-0 a Irak y cerraron la zona con otro 4-1 frente a Noruega.

Suecia avanzó como uno de los mejores terceros con cuatro puntos. El conjunto dirigido por Graham Potter goleó 5-1 a Túnez en el debut, sufrió una dura derrota por el mismo marcador frente a Países Bajos y empató 1-1 con Japón para sellar la clasificación.

El vencedor se medirá con Paraguay en los octavos de final, el sábado 4 de julio en Filadelfia.

Horario: 18 (hora argentina)

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey

TV: TyC Sports, DSports y Paramount+

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Suecia: Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Jesper Karlstrom, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

México vs. Ecuador

México llega invicto a los 16avos de final. El seleccionado de Javier Aguirre ganó sus tres partidos de la fase de grupos y no recibió goles. Superó 2-0 a Sudáfrica, venció 1-0 a Corea del Sur y cerró con un sólido 3-0 frente a República Checa.

Ecuador clasificó como uno de los mejores terceros después de una primera fase con altibajos. La Tri cayó en el debut frente a Costa de Marfil, luego empató con Curazao y consiguió una victoria clave en la última fecha por 2-1 sobre Alemania para avanzar de ronda.

El equipo de Sebastián Beccacece buscará dar otro golpe frente a uno de los anfitriones y repetir el mejor resultado histórico del país sudamericano en una Copa del Mundo.

El ganador jugará los octavos de final el domingo 5 de julio frente al vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Horario: 22 (hora argentina)

Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México

TV: DSports y Paramount+

Posibles formaciones

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Noticias relacionadas
Casemiro celebra su gol que sirvió para el transitorio empate de Brasil.

Brasil sufrió pero encontró el pase a octavos de final en el tiempo adicional

cuando juega la seleccion argentina los 16avos de final del mundial 2026: dia, horario, sede y tv

Cuándo juega la selección argentina los 16avos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

Giuliano Simeone debutó como titular en el triunfo de la selección argentina frente a Jordania

El emotivo posteo de Giuliano Simeone tras su debut con la selección argentina en el Mundial 2026

Paraguay, Brasil y Países Bajos serán protagonistas de esta jornada de la Copa del Mundo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Lo último

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

Niñeras y empleadas domésticas en julio 2026: cuánto cobran de sueldo y cuándo se paga aguinaldo

Niñeras y empleadas domésticas en julio 2026: cuánto cobran de sueldo y cuándo se paga aguinaldo

Tras el asesinato del policía en Carcarañá, sancionan a Cremería y podrían desafiliarlo

Tras el asesinato del policía en Carcarañá, sancionan a Cremería y podrían desafiliarlo

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

El informe semestral de la Oficina del Consumidor revela un fuerte aumento de los reclamos, impulsado por el sobreendeudamiento y las estafas digitales

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos
Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo
La Región

Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio
La ciudad

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores
Política

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio
La Región

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto
Policiales

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

De la mano de un ex-Newells, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Ovación
A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial
Mundial 2026

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes y cómo llega cada selección

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes y cómo llega cada selección

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Policiales
Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto
Policiales

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Ciudad
Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos
La Ciudad

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes
La región

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario
La Ciudad

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles
Información General

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores
Policiales

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias
Información General

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias

Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial
Política

Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre
Economía

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril
Economía

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato
Información General

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico
Información General

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en Kill Bill
Ovación

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en "Kill Bill"

El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú
El Mundo

El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España
La ciudad

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe
Política

La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe