Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes 30 de junio y cómo llega cada selección

La fase de eliminación directa continúa con una jornada decisiva que definirá tres nuevos clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo

Noruega, Francia y Ecuador son algunos de los animadores de este vigésimo día de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 sigue con un nuevo día de acción, ya en la fase de eliminación directa. Este martes 30 de junio se disputarán otros tres encuentros correspondientes a los 16avos de final: Costa de Marfil vs. Noruega, Francia vs. Suecia y México vs. Ecuador.

Hasta el momento, Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos aseguraron su lugar en los octavos de final . El seleccionado canadiense abrió la clasificación el pasado domingo con su triunfo sobre Sudáfrica, mientras que este lunes Brasil remontó sobre el final y venció 2-1 a Japón. Más tarde, Paraguay dio el batacazo tras eliminar a Alemania en los penales y Marruecos hizo lo mismo frente a Países Bajos tras igualar 1-1 en 120 minutos.

Mientras tanto, la selección argentina tendrá que esperar hasta el próximo viernes para enfrentar a Cabo Verde desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

Costa de Marfil afronta el cruce después de una positiva fase de grupos. El equipo dirigido por Emerse Faé ganó dos de sus tres partidos, una marca inédita para la selección africana en un Mundial, ya que nunca había superado la fase de grupos en toda su historia .

Los marfileños debutaron con un triunfo 1-0 sobre Ecuador, luego cayeron 2-1 ante Alemania en tiempo de descuento y cerraron la primera fase con una victoria 2-0 frente a Curazao, resultado que les aseguró el segundo puesto del Grupo E.

Noruega también dejó una buena imagen en la fase inicial. Comenzó con un contundente 4-1 ante Irak, con dos goles de Erling Haaland, y luego superó 3-2 a Senegal. Con la clasificación asegurada, el entrenador nórdico preservó titulares en la última fecha y su equipo perdió 4-1 frente a Francia, resultado que lo dejó segundo en el Grupo I.

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El ganador enfrentará a Brasil en los octavos de final el domingo 5 de julio.

Horario: 14 (hora argentina)

Estadio: AT&T Stadium, Dallas

TV: DSports y Paramount+

Posibles formaciones

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié; Amad Diallo, Nicolás Pépé, Yan Diomande; Ange Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Francia vs. Suecia

Francia ratificó su condición de candidata al título con una fase de grupos perfecta. El equipo de Didier Deschamps ganó sus tres partidos, sumó nueve puntos y mostró un alto nivel de juego con Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé como principales figuras.

Les Bleus debutaron con un triunfo 3-1 sobre Senegal, luego golearon 3-0 a Irak y cerraron la zona con otro 4-1 frente a Noruega.

Suecia avanzó como uno de los mejores terceros con cuatro puntos. El conjunto dirigido por Graham Potter goleó 5-1 a Túnez en el debut, sufrió una dura derrota por el mismo marcador frente a Países Bajos y empató 1-1 con Japón para sellar la clasificación.

El vencedor se medirá con Paraguay en los octavos de final, el sábado 4 de julio en Filadelfia.

Horario: 18 (hora argentina)

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey

TV: TyC Sports, DSports y Paramount+

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Suecia: Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Jesper Karlstrom, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

México vs. Ecuador

México llega invicto a los 16avos de final. El seleccionado de Javier Aguirre ganó sus tres partidos de la fase de grupos y no recibió goles. Superó 2-0 a Sudáfrica, venció 1-0 a Corea del Sur y cerró con un sólido 3-0 frente a República Checa.

Ecuador clasificó como uno de los mejores terceros después de una primera fase con altibajos. La Tri cayó en el debut frente a Costa de Marfil, luego empató con Curazao y consiguió una victoria clave en la última fecha por 2-1 sobre Alemania para avanzar de ronda.

El equipo de Sebastián Beccacece buscará dar otro golpe frente a uno de los anfitriones y repetir el mejor resultado histórico del país sudamericano en una Copa del Mundo.

El ganador jugará los octavos de final el domingo 5 de julio frente al vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Horario: 22 (hora argentina)

Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México

TV: DSports y Paramount+

Posibles formaciones

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.