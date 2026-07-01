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La Corte Suprema le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio

Los ministros del máximo tribunal esperan que la tensión por los espacios asignados llegue a buen puerto. Hay una vía judicial abierta e intención de diálogo

1 de julio 2026 · 10:42hs
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Polémica por los espacios que la Corte Suprema le cedió al MPA en los nuevos tribunales

Polémica por los espacios que la Corte Suprema le cedió al MPA en los nuevos tribunales

El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Roberto Falistocco, le quitó dramatismo a la tensión del Poder Judicial con el Ministerio Público (de la Acusación y de la Defensa) por los espacios asignados luego del flamante edificio denominado “Anexo Palacio de Justicia”, en la capital provincial, y bregó por una solución.

“El conflicto con el Ministerio Público está analizándose porque ellos consideran que tienen una cantidad de espacios. Hay una revocatoria frente a la última acordada de la semana pasada que ponía a disposición un piso y la posibilidad de seguir charlando”, contó en El primero de la mañana por LT8 respecto al planteo del Ministerio Público ante la Corte Suprema.

En el marco de la inauguración del anexo, se generó tensión por el espacio reservado para la Fiscalía y la Defensoría. En un pronunciamiento, la Corte puso a disposición un piso del edificio nuevo, el sexto, y ofreció otra vez el edificio actual de tribunales y juzgados laboral en calle San Martín, en la capital provincial.

La Corte Suprema y la solución

El Ministerio Público respondió que de esa forma no cumple con lo anunciado en 2021, cuando la Secretaría de Gobierno de la Corte asignó los espacios incluyéndolos, ni tampoco acata la Constitución reformada que establece que, en caso de haber modificaciones, deben tener su conformidad.

Roberto Falistocco, ministerio de la Corte Suprema de Santa Fe.

Roberto Falistocco, ministerio de la Corte Suprema de Santa Fe.

Luego presentó la revocatoria. Un punto a destacar en la discusión edilicia es la reciente independencia de los ministerio de la Acusación y la Defensa del Poder Judicial, convirtiéndose en un extrapoder bajo el Ministerio Público.

Falistocco fue optimista sobre llegar a un punto de acuerdo al igual que lo hizo su par, Daniel Erbetta a la salida del acto quien sostuvo: "Hay un problema, sí hay un problema. Y hay que enfrentarlo. No lo vamos a negar. Sí apelo a que haya una solución institucional adecuada y razonable y que estemos todos en paz. Estas cosas se resuelven con racionalidad, con consenso y vamos a conseguirlo".

>>> Leer más: Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales

Falistocco le dio importancia al pedido del gobernador Maximiliano Pullaro para que solución el tema. “El gobernador planteó en su discurso su preocupación por esto también, incluso invitó a dialogar. Va haber solución, siempre aspiramos al diálogo y todos esperamos una solución”.

El gobernador había dicho: “No está bueno que hoy aquí no esté la titular del MPA ni del MPD. Insto a las instituciones del Estado a que podamos dialogar, escucharnos y ponernos de acuerdo. La noticia no puede ser las diferencias que podamos tener hacia adentro, sino la potencia que tiene la provincia de Santa Fe cuando trabaja de manera conjunta con objetivos claros”.

El edificio nuevo

“El nuevo edificio de la Justicia santafesina importante desde todo punto de vista. Primero porque era una necesidad también porque llevó muchísimos años, comenzó cuando se expropiaron esos terrenos y en 2005 con un concurso de arquitectura de ideas”.

A su vez confirmó que se va del máximo tribunal en noviembre. Vale recordar que luego de exceder los 75 años que exige como límite la Constitución provincial, Falistocco decidió retirarse al superar esa edad.

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