Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas

Las tareas demandarán unos ocho meses aproximadamente. Cuáles son las alternativas más cercanas para cargar combustible

La estación de YPF ubicada en la autopista a Santa Fe, a la altura de Arocena, estará cerrada desde el lunes

Debido al inicio de una serie de reformas y trabajos sobre sus instalaciones, a partir del lunes próximo permanecerá cerrada la estación de servicio YPF Arocena, ubicada en el kilómetro 101 de la autopista a Santa Fe .

La obra demandará ocho meses de ejecución, por lo que la reapertura está prevista para enero de 2027. Durante el período de obras no estarán disponibles los servicios de expendio de combustibles, sanitarios ni el local comercial YPF Full.

Por este motivo, se recomienda a quienes transiten por la autopista planificar su viaje con anticipación y prever la carga de combustible en las estaciones de servicio ubicadas antes o después de Arocena.

Las alternativas de abastecimiento más cercanas se encuentran en la estación YPF del kilómetro 28, la estación Axion Energy ubicada en el KM 78, del acceso a Barrancas y la estación YPF del acceso a Santo Tomé, en el kilómetro 146.

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Desde la Comisión de Autopista aseguran esta remodelación permitirá contar con una estación de servicio completamente renovada, con mejores prestaciones e infraestructura para brindar una atención de mayor calidad a quienes utilizan diariamente la Autopista Rosario – Santa Fe.