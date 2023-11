Oscar Martínez: "Quedó claro que Milei no está capacitado para conducir los destinos de un país"

En la última semana de campaña, el diputado del Frente Renovador-PJ Oscar "Cachi" Martínez dialogó con la prensa acerca de las sensaciones que dejó el debate presidencial del pasado domingo. “Creo que el debate puso en evidencia lo que nosotros veníamos viendo desde el momento mismo en el que surgió la candidatura de Milei, y es que no está de ninguna manera preparado para la enorme tarea de llevar adelante un país. Gobernar un país no lo puede hacer cualquier persona por más buena voluntad que tenga, exige años de preparación y un profundo conocimiento del Estado, de los roles asignados por nuestra Constitución al Poder Ejecutivo, por ser el Jefe de Gobierno y responsable político de la administración general del país. Es el que fija la política internacional, es comandante de las fuerzas armadas de la Nación, y define las políticas en materia de seguridad y justicia, en materia educativa y de desarrollo de ciencia y técnica , de salud, de desarrollo humano, vivienda, medio ambiente y conduce los organismos que proveen a nuestros abuelos entre otras responsabilidades. Y sumado a esto, convengamos que una de las principales atribuciones que debe tener un presidente es estabilidad emocional, algo que quedó clarísimo que Milei no tiene. Alguien que se sale de su eje por que alguien está tosiendo o por un murmullo en un set de televisión es realmente preocupante. Y qué decir de su absoluto desconocimiento del funcionamiento del Estado, ver su confusión entre fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, o no tener idea de lo que es el sistema de gestión de expedientes, algo que cualquier persona que haya estado cinco minutos estudiando para ser funcionario lo sabe”, argumentó.