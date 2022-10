¿Qué se diría si Newell's o Central consiguieran un título con ayuda de su clásico rival?

El fútbol argentino vive desde hace largos años bajo la lupa. La sospecha es el común denominador en un país cargado de suspicacias. Pero lo sucedido este domingo en una definición infartante del torneo no hizo otra cosa que enaltecer la dignidad de los protagonistas. Loas y aplausos que no deberían ser llamativos ni sorprender, sino algo común y normal. Pero no todos lo observan con el ojo de la decencia. Tan es así que una ola de críticas recayó sobre los de River y por parte de sus mismos hinchas.