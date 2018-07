La palabra esdrújula define el personaje, porque no es algo que fulmine a alguien sino un sujeto llamado así:

Fúlmine

Fúlmine es un personaje creado por el dibujante, humorista y editor argentino Guillermo Divito, que lo publicó en su revista Rico Tipo. Es mas que obvio que se inspiró en personajes de la vida real.

Yeta. Mufa. Jetatore. Mala sombra. Cada sociedad tiene, entre sus características, acusar por sus males a alguien. Aceptar que el yerro es propio es muy difícil. Siempre el mal viene de fuera y es eso: es un mal, nunca ineptitud, ignorancia, fallas propios.

En tono menor este es el personaje: Fúlmine. A veces la sociedad termina cometiendo injusticias colectivas, pero ese es un tema para los que miran la historia y escriben y re escriben, re inventan y acomodan. En la cosa menuda, propia, popular, cada barrio tenía su mufa. Hoy seríamos castigados socialmente por acusar a alguien de esas cosas que eran y no eran, pero existían... ejem... y existen.

A un periodista ya desaparecido, menudo, de anteojos y con la virtud de saber hablar inglés fluidamente y, por eso, con mas viajes y mas coberturas a extranjeros anglo parlantes, lo acusaban de eso, de "mufa". Un "Fúlmine".

Cuando Perón en Gaspar Campos se reunió con varios periodistas, incluído Jacobo Timermann entre otros, estaba este personaje a quien, en la jerga, para nombrarlo sin nombrarlo (nombrarlo traería / trae la mala suerte) le decían "Robert Mitchum", se lo citaba con elnombre y el apellido del conocido actor. Al jovencito que en la cabina de Télam en la esquina de Gaspar Campos, Télam cubría las 24 horas de Perón le dijeron: Perón esta con Villarroel, Timerman y Robert Mitchum y, en su impericia, no hizo la traducción y el parte de la teletipo (si, teletipo de línea, punto a punto, otros tiempos, otras técnicas, demasiada vetustez informática para explicarlo todo en una sola nota) salió a las redacciones, también a las embajadas y sitios que necesitaban estar informados de Perón en Vicente López, Argentina, con esa lista de invitados a una charla.

"Confirmen presencia de Robert Mitchum" fue la desesperada señal de retorno de todas las agencias internacionales de noticias. La mala pata la fabricó la atribución de mala pata y el yerro, de carácter mundial, no fue su culpa... o si... pero está entre sus mayores contribuciones a "fulminar" una noticia.

En lo personal con este personaje mi recuerdo es otro. De cómo un ciego le gana la batalla de las miradas. Lo esperábamos a Borges en Ezeiza y llegó. El lento tránsito de Borges (en mi caso solo fotos, "Robert Mitchum " con cámaras y la correspondiente filmación) permitía un cómodo reportaje al paso. Le pregunta el prestigioso colega que opina el escritor del "boom" de la literatura latinoamericana y Borges, tan "Georgie" siempre, le contesta: ...mire, conozco algunos uruguayos, otros peruanos, hay mejicanos y colombianos y hasta un boliviano como Icaza, pero latinoamericanos no conozco ninguno...". No era cuestión de mufas, sino de cegueras por ignorancia y miradas al infinito por la invención y el conocimiento, tan ligados en "my dear Georgie".

Hay orquestas de tango, cantantes de ambos géneros, óperas (una de Verdi es muy famosa por eso) orquestas pop, guitarristas (uno de ellos ciego) y durante muchos años se le decía, al que iba a patear un penal, te manda saludos Jose Varacka, un jugador de la defensa de Ríver Plate durante buena parte de los 18 años en los que no ganó un campeonato.

Hay mas, por si alguno lo duda: cuando León Gieco dice:"... todos nombramos a Pugliese"... da el nombre del músico "anti Mufa". Hay que decir..."Pugliese, Pugliese, Pugliese" como el exorcismo que impide el daño. Circulan en todos los estudios las "estampitas" de Don Osvaldo.

Hay colores que son mufa, como el amarillo en el escenario. Se llegaron a vender pequeños recuerdos para el auto que eran "antimufa".

Hay políticos a los que se quiere desprestigiar sonsamente, porque los motivos pueden ser mas serios, y se los califica de eso, de Fúlmines. De mufas.

Conozco el caso de un casamiento con participantes así catalogados en el que se cayó el cieloraso del Registro Civil en el momento de la ceremonia.

Los que entran con el pie derecho, mastican un poquito de pasto y se persignan después de un gol no hacen nada mas que cumplir rituales anti mufa. Al pobre Mike Jagger lo acusan de arruinar partidos y vaticinios futboleros. Gente "antirolinga", con toda seguridad.

Divito, autor de Fúlmine, murió joven, en Brasil, en un accidente de auto aún hoy inexplicable.

Conozco por lo menos dos buenos colegas que no podían entrar fácilmente a los vestuarios. Y debo recordar que, para que el dibujante no tenga líos con este asunto (yo estoy mas allá de algunas cuiestiones simplemente por edad, no por que descrea de los mufas) la nota concluye como corresponde: Pugliese...Pugliese...Pugliese.