Cierre irreprochable para un Central que cayó de pie

Central tuvo un 2023 de ensueño. Porque el fin de semana pasado fue campeón de la Copa de la Liga y festejó a lo grande, con clasificación a la Libertadores incluida. Es cierto que ahora no pudo quedarse con la atractiva yapa del Trofeo de Campeones y perdió claramente ante un River implacable en Santiago del Estero. Pero el equipo valiente de Miguel Ángel Russo dio todo, no se guardó nada, transpiró hasta la última gota, trabó siempre con el corazón, nunca agachó la cabeza, mordió y luchó como un soldado en el frente de batalla y así aunque la derrota dolió como corresponde, negarlo es imposible, nada puede reprochársele ni achacársele a estos guerreros en el intento de conseguir la segunda estrella consecutiva. Esta vez no pudo ser, pero la bandera canalla de la hidalguía flameó toda la noche con una dignidad para el aplauso.