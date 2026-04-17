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Torneo Federal de básquet: Central y su victoria más resonante ante el escolta Temperley

Central cerró la primera ronda del Torneo Federal de básquet de la mejor manera, con un gran triunfo ante Temperley en el Cruce Alberdi.

17 de abril 2026 · 22:58hs
Central tuvo una gran noche en el Cruce Alberdi y derrotó a Temperley para cerrar la primera ronda en el Torneo Federal de básquet.

Central tuvo una gran noche en el Cruce Alberdi y derrotó a Temperley para cerrar la primera ronda en el Torneo Federal de básquet.

Gran partido en el Cruce Alberdi y gran triunfo de Central sobre el escolta Temperley, para cerrar la primera ronda en el Torneo Federal de básquet de la mejor manera e ilusionarse con el futuro. Fue 89-78 por por la zona B de la Conferencia Litoral.

Con este resultado, la tabla de posiciones quedó así: Olimpia de Venado Tuerto 5-1, Temperley 4-2, Central 3-3. San Martín de Marcos Juárez 3-3, Argentino de Marcos Juárez 3-3; Gimnasia 2-4 y Náutico 1-5.

El partido fue tremendo en el Cruce Alberdi, palo y palo, donde el equipo de Gustavo Sandrini entregó todo para doblegar a un rival que venía más encumbrado. Pese a la caída, el conjunto de Mariano Junco finalizó segundo esta primera mitad.

Qué pasó en el Cruce Alberdi

El encuentro empezó con un triple de Mauro Burgos, que develó las intenciones canallas de pisar fuerte de entrada. Pero fue solo eso, porque Temperley le disputó punto a punto el partido, a veces estuvo adelante y apenas terminó un punto abajo el primer parcial: 24-23 para el local.

>>Leer más: Central en el Torneo Federal de básquet: se viene el debut con la naranja en el Cruce Alberdi

Hasta la mitad del segundo parcial no se alteró el panorama, pero a partir de ahí Central tomó distancia con Matías Martínez, que terminó clavando sobre la chicharra un triple que dejaba las cosas para el descanso en inmejorable posición para el local: 50 a 38.

Temperley fue intenso en el tercer parcial para achicar distancias, pero el Canalla resistió, para mantener la ventaja que se achicó a 67-56.

La misma situación se repitió en el último tramo, con Temperley vendiendo cara la derrota y achicando al principio, pero con Central reaccionando para festejar su merecido triunfo por 89-78.

La segunda ronda del Torneo Federal

Los partidos que restan a la zona B de la Conferencia Litoral son: Náutico v. Central (22/4), Olimpia v. San Martín (22/4), Gimnasia v. Argentino (25/4), San Martín v. Náutico (25/4), Central v. San Martín (29/4), Argentino v. Náutico (30/4), Temperley v. Olimpia (30/4), Olimpia v. Gimnasia (2/5), Gimnasia v. Temperley (5/5), Náutico v. Olimpia (9/5), San Martín v. Argentino (12/5), Temperley v. Central (13/5), Olimpia v. Argentino (17/5), Central v. Gimnasia (18/5), Argentino v. Temperley (19/5), Temperley v. Náutico (23/5), San Martín v. Temperley (27/5), Central v. Olimpia (29/5), Náutico v. Gimnasia (30/5), Argentino v. Central (30/5).

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