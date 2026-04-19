Encontraron veneno para ratas en frascos de comida para bebés en Austria

La marca está retirando del mercado el producto luego de que un análisis diera positivo

La marca de alimentos para bebés HiPP está retirando del mercado frascos de comida para bebés después de que muestras en Austria, Eslovaquia y la República Checa dieran positivo a veneno para ratas.

Las autoridades creen que hubo manipulación de frascos de 190 gramos de comida para bebés elaborada con zanahorias y papas para niños de 5 meses, que se vendieron en supermercados Spar en Austria. La primera muestra dio positivo al veneno el sábado.

“La retirada del mercado no se debe a ningún defecto del producto o de calidad por nuestra parte. Los frascos salieron de nuestras instalaciones en perfectas condiciones”, señaló HiPP en un comunicado, y añadió: “Está relacionado con un acto criminal que actualmente está siendo investigado por las autoridades”.

La Policía de Burgenland en Austria indicó que los productos sospechosos probablemente tienen una etiqueta blanca con un círculo rojo en la parte inferior del frasco. Otras señales incluyen una tapa dañada o abierta y un olor inusual o a descomposición. También podría no escucharse un sonido de “pop” cuando el frasco se abre por primera vez.

La compañía señaló que como medida de precaución está retirando del mercado todos sus frascos de comida para bebés vendidos en supermercados Spar —que incluyen las tiendas Spar, Eurospar, Interspar y Maximarkt— en Austria. Los clientes pueden obtener un reembolso completo incluso sin recibo. Vendedores en Eslovaquia y la República Checa retiraron todos los frascos para bebés de la marca.

Un cliente reportó que un frasco parecía haber sido manipulado, según la Policía, aunque nadie había consumido la comida para bebés.

El veneno para ratas suele incluir bromadiolona, un potente producto químico que impide que la sangre se coagule, según indicó la Agencia Austriaca para la Seguridad Sanitaria y Alimentaria. Ingerir veneno para ratas puede provocar encías sangrantes y hemorragias nasales, así como moretones y sangre en la materia fecal.

Los síntomas pueden aparecer de dos a cinco días después de la ingestión.