Boca derrotó a River en el superclásico, con gol de Leandro Paredes y una gran polémica en el final

Boca se quedó con el superclásico ante River, en el Monumental, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura. El único gol del partido lo anotó Leandro Paredes, de penal, en el final del primer tiempo. En el cierre todo River reclamó un penal, que no fue sancionado.
Para el DT de River, el ex Central Eduardo Coudet, fue su primer clásico como conductor millonario.
Segundo tiempo
La gran polémica del final.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045985931321085956&partner=&hide_thread=false
24' Salas y una chance neta para River.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045979621775090117&partner=&hide_thread=false
20' Oportunidad de Delgado.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045978387882135729&partner=&hide_thread=false
16' Lo tuvo River.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045977832786927801&partner=&hide_thread=false
14': Cara a cara de Acuña y Paredes.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045977253075456422&partner=&hide_thread=false
Chance clara para Boca en el inicio del complemento.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045975476020150692&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045968938089988443&partner=&hide_thread=false
Leer más: Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"
Final del primer tiempo
Al término de la primea etapa, Boca derrotaba por 1 a 0 a River. El único gol del partido hasta ese momento llegó en el quinto minuto de descuento de la primera parte, mediante un penal ejecutado de gran manera por el mediocampista Leandro Paredes, que puso la pelota en el ángulo izquierdo del arquero Santiago Beltrán.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045968243332989408&partner=&hide_thread=false
Antes había rematado al arco Miguel Merentiel y la pelota rebotó en el brazo del defensor Lautaro Rivero dentro del área. El VAR llamó al árbitro Darío Herrera y se sancionó la pena máxima.
Entonces el exjugador de la Roma sacó un gran remate que entró por el ángulo izquierdo de Beltrán, para el 1-0 parcial del xeneize.