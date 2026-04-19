Boca derrotó a River en el superclásico, con gol de Leandro Paredes y una gran polémica en el final

Boca venció 1 a 0 a River, en otra edición del superclásico. El único gol del partido fue de Leandro Paredes, de penal.

Leandro Paredes celebra el gol con el que Boca se quedó con el superclásico ante River.

Boca se quedó con el superclásico ante River, en el Monumental, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura . El único gol del partido lo anotó Leandro Paredes, de penal, en el final del primer tiempo. En el cierre todo River reclamó un penal, que no fue sancionado.

Para el DT de River, el ex Central Eduardo Coudet, fue su primer clásico como conductor millonario.

TODO RIVER PIDIÓ PENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO ANTE BOCA #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/khyVZTgO9o

24' Salas y una chance neta para River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045979621775090117&partner=&hide_thread=false SALAS SE PERDIÓ EL EMPATE



El delantero cabeceó y su remate pasó muy cerca del arco de Brey en River vs. Boca. #LPFxTNTSports



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20' Oportunidad de Delgado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045978387882135729&partner=&hide_thread=false DELGADO PROBÓ PARA EL SEGUNDO DE BOCA FRENTE A RIVER#LPFxTNTSports



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16' Lo tuvo River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045977832786927801&partner=&hide_thread=false CLARÍSIMA CHANCE PARA RIVER



El Millonario busca el empate frente a Boca en el Monumental. #LPFxTNTSports



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14': Cara a cara de Acuña y Paredes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045977253075456422&partner=&hide_thread=false SE CRUZARON LOS CAMPEONES DEL MUNDO



Empujón de Acuña a Paredes y todo está caliente en el Superclásico.



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Chance clara para Boca en el inicio del complemento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045975476020150692&partner=&hide_thread=false ASCACÍBAR TUVO EL SEGUNDO Y BELTRÁN SALVÓ A RIVER CON UNA GRAN TAPADA #LPFxTNTSports



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045968938089988443&partner=&hide_thread=false GOL DE PAREDES DE PENAL Y TOPO GIGIO PARA EL 1-0 ANTE RIVER EN EL MONUMENTAL



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Final del primer tiempo

Al término de la primea etapa, Boca derrotaba por 1 a 0 a River. El único gol del partido hasta ese momento llegó en el quinto minuto de descuento de la primera parte, mediante un penal ejecutado de gran manera por el mediocampista Leandro Paredes, que puso la pelota en el ángulo izquierdo del arquero Santiago Beltrán.

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Lautaro Rivero la tocó con la mano y tras revisión del VAR, el Xeneize tiene la chance ante River #LPFxTNTSports



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Antes había rematado al arco Miguel Merentiel y la pelota rebotó en el brazo del defensor Lautaro Rivero dentro del área. El VAR llamó al árbitro Darío Herrera y se sancionó la pena máxima.

Entonces el exjugador de la Roma sacó un gran remate que entró por el ángulo izquierdo de Beltrán, para el 1-0 parcial del xeneize.