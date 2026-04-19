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Boca derrotó a River en el superclásico, con gol de Leandro Paredes y una gran polémica en el final

Boca venció 1 a 0 a River, en otra edición del superclásico. El único gol del partido fue de Leandro Paredes, de penal.

19 de abril 2026 · 19:03hs
Leandro Paredes celebra el gol con el que Boca se quedó con el superclásico ante River. 

Leandro Paredes celebra el gol con el que Boca se quedó con el superclásico ante River. 

Boca se quedó con el superclásico ante River, en el Monumental, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura. El único gol del partido lo anotó Leandro Paredes, de penal, en el final del primer tiempo. En el cierre todo River reclamó un penal, que no fue sancionado.

Para el DT de River, el ex Central Eduardo Coudet, fue su primer clásico como conductor millonario.

Segundo tiempo

La gran polémica del final.

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24' Salas y una chance neta para River.

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20' Oportunidad de Delgado.

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16' Lo tuvo River.

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14': Cara a cara de Acuña y Paredes.

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Chance clara para Boca en el inicio del complemento.

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Leer más: Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Final del primer tiempo

Al término de la primea etapa, Boca derrotaba por 1 a 0 a River. El único gol del partido hasta ese momento llegó en el quinto minuto de descuento de la primera parte, mediante un penal ejecutado de gran manera por el mediocampista Leandro Paredes, que puso la pelota en el ángulo izquierdo del arquero Santiago Beltrán.

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Antes había rematado al arco Miguel Merentiel y la pelota rebotó en el brazo del defensor Lautaro Rivero dentro del área. El VAR llamó al árbitro Darío Herrera y se sancionó la pena máxima.

Entonces el exjugador de la Roma sacó un gran remate que entró por el ángulo izquierdo de Beltrán, para el 1-0 parcial del xeneize.

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