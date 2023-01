Central necesita armar juego y por eso busca volantes internos

Central pasó por Chile y Miguel Ángel Russo ya sacó varias conclusiones. Algunas de ellas las expuso durante la entrevista que le concedió a La Capital a manera de balance tras los amistosos . De las que expresó, quizás la más trascendente fue la pretensión de que su equipo se vaya adaptando a diferentes planteos tácticos, algunos de los cuales puso en práctica en esta excursión trasandina. No obstante, con cualquiera de esos esquemas, lo que quedó en evidencia es que a Central aún le falta generación futbolística. Y aunque el entrenador por lógica no lo diga, lo sabe. Es por eso que, tras las contrataciones de los laterales izquierdos, ahora la búsqueda en materia de incorporaciones es la de volantes internos que puedan cubrir esa necesidad de armar juego.

Claro que en un mercado en el que no abundan jugadores, encontrar volantes que articulen juego, armen sociedades y prevalezcan en el mano a mano es casi una quimera. Más cuando en lo económico el fútbol argentino no asoma como el más tentador para aquellos futbolistas que buscan un destino más rentable. Por eso las gestiones no sólo deben ser artesanales sino también herméticas para no perder con las ofertas de países vecinos, que en otras épocas eran proveedores y no competidores. La prepotencia del dólar hoy es decisiva en el juego de la oferta y la demanda, juego en el que la Argentina actualmente pierde.