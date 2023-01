Russo3.jpg Entrenamiento auriazul. El entrenador de Rosario Central no se perdió ningún detalle de cada práctica.

¿Qué tan importante era esto de fortalecer el grupo?

Para lo que queremos nosotros el grupo es clave, para explicar bien qué es Central, todo lo que significa y todo lo que mueve, porque Central es ganar, es un club en el que hay que acostumbrarse a eso. Quizá eso sea lo más difícil, lo que más tiempo lleve, pero para ganar hay un proceso de elaboración que debemos hacer antes.

¿Tuviste que explicar mucho lo que es Central, porque la mayoría de los jugadores ya estaban en el club?

Es que lo hacemos desde otra óptica, desde el lugar que me toca ocupar. Nunca nos vamos a conformar con lo que tenemos.

¿Notas un afianzamiento de la idea del primer al tercer partido?

Sí, pero la idea es mejorar continuamente, más allá del resultado. Fue bueno ir perdiendo y empatar el último partido, pero trabajamos para afianzar la idea en busca de objetivos y el mayor es estar todos juntos.

O sea que viste un crecimiento.

Lo importante es que van entendiendo cuáles son las formas necesarias para jugar en este club. Que tienen que ver con la forma en la que piensa y la que exige el hincha. Si no estás compenetrado, este club es muy difícil.

Después del primer partido dijiste que el que esperaba que hicieran las cosas bien estaba equivocado.

Seguro, porque arrancamos tarde y todo cuesta, incluso el mercado de pases, imaginate que nos pasó que se enteraron que íbamos a buscar un jugador y enseguida recibía tres o cuatro ofertas.

¿Cuánto creés que se retrasó Central con la postergación de las elecciones?

Del 30 de octubre en adelante. Ese es el atraso que tiene Central.

Russo2.jpg "La ansiedad de la gente es normal y en buena hora que exista, que te exija cada vez más, porque eso te ayuda a superarte en el día a día", sostuvo Miguel Russo

¿Y están mucho más atrasados que el resto de los equipos?

Hubiese sido otra cosa, pero no me quejo, ya está. En vez de quejarme pienso en construir, que es lo más importante porque no podemos vivir del pasado, porque el pasado no te lleva a generar cosas nuevas y acá tenemos que generar cosas nuevas. Creo que vamos mejorando, los chicos tienen que crecer y los grandes acompañar, en medio de amoldarse a la ciudad, porque muchos de ellos todavía están sin la familia.

¿Estás conforme con el mercado de pases que vienen haciendo?

Sí porque sé del esfuerzo que están haciendo. No es que nos quedamos quietos porque seguimos buscando, pero sabiendo que hay chicos que fortalecer, porque siempre hay un proceso de formación en el cual a mí no me gusta adelantar los tiempos. Estoy contento con algunos chicos que pudieron sumar minutos, aunque seguimos buscando siempre un poco más. A los que están en el sub-20 les va a venir bárbaro jugar el Sudamericano y ojalá jueguen porque cuando vuelvan nos van a fortalecer, pero este es un proceso en el que hacemos lo imposible para nivelar a todos en medio de este retraso que sufrimos.

¿Por eso se enfocaron en traer jugadores que llegaran con ritmo de competencia?

La idea es esa, aunque muchas veces no se puede. Los que llegaron lo hicieron en buena forma. Muchos no saben que algunos, aun no siendo jugadores de Central se prestaron a un montón de trabajos que cumplieron al pie de la letra, insisto, pese a que todavía no habían firmado contrato, y eso es muy bueno. Eso quiere decir que confiaron en nosotros.

¿Con qué material juvenil te encontraste?

Mirá, los tiempos cambiaron y muchas veces no se espera que un chico madure, lo que es uno de los mayores errores que existen en el fútbol. Apuntamos a encontrar el momento justo de cada uno porque tienen que pasar una etapa necesaria porque no todos son hoy de primera. Yo soy el que menos apurado está porque tenemos que esperar a algunos que vienen de lesiones, como Dupuy. La ansiedad de todos está, pero hay un tiempo que tiene que pasar para que estén a punto. A todos necesitamos calmarles la ansiedad de estar dentro de un plantel profesional. Creo que todos los chicos que pasaron por mí esperaron ese momento. Todos queremos tener chicos en primera pero tenemos que elegir los tiempos porque hay un tiempo de maduración que tienen que tener porque si no los perdés.

russo5jpg.jpg Camino al andar. El DT Miguel Angel Russo comenzó a perfilar al nuevo Central en la gira por suelo chileno.

A los chicos les podés calmar la ansiedad porque convivís con ellos, ¿cómo calmás la ansiedad de los hinchas?

La ansiedad de la gente es normal y en buena hora que exista, que te exija cada vez más, porque eso te ayuda a superarte día a día. Es bueno tener un club con exigencia, está bárbaro, si Central es ganar. Pero la idea es la misma, buscaremos la mejor forma y el día que no podamos ganar intentaremos no perder. Todo lo que suma, fortalece y eso es lo que buscamos, por eso es bueno que contra la U pudiéramos remontar el resultado, lo mismo que contra Católica. Después de Coquimbo hablamos mucho porque no me gustó que habiéndonos puesto en ventaja nos den vuelta el resultado. Todo eso tiene que ver con el ADN de Central.

La mayoría de los DT deben estar con dudas de cómo llegarán al inicio del torneo. ¿vos que pensás de Central?

Siempre digo que los inicios son importantes, pero buscaremos la forma para llegar lo mejor posible. Tenemos que tener muy en claro las ideas jugando de local y manejar muy bien eso porque el apuro no te lleva a ningún lado. Ojo, tenés la gente que te va a exigir, pero estará en nosotros encontrar esas formas.

Ya en la pretemporada probaste con línea de tres o de cinco, como quieras llamarla.

Este sistema lo inició Bilardo en el año 84 contra Alemania y ganamos 3 a 0, lo consolida en el Mundial de México, lo vuelve a usar Scaloni y muchos decían que no servía, pero hoy nadie dice nada.

En tu último paso por Boca lo utilizaste bastante.

Sí, nos costó pero lo hicimos. Hoy hay equipos que lo hacen, por ejemplo Argentinos, pero de lo que estoy contento hoy es que con muy poquito los jugadores entendieron la forma y eso es importante. Lo que nos resulte más útil lo utilizaremos.

Cada etapa en Central fue en escenarios distintos. Hoy la prioridad es armar un equipo de atrás hacia adelante?

Con Gonzalo entendemos que la cosa debe ser así, pero ahora buscaremos aquellos jugadores que nos puedan dar desequilibrio del medio para adelante. Vamos a tener alternativas en el lateral izquierdo y ojalá todo lo que intentamos hacer se acomode rápidamente.

Por ahora da la sensación de que esa falta la intentan suplir con la presión y la intensidad.

La intensidad es clave, pero si a eso le agregás precisión ya vas a lograr jugar de otra manera y muy diferente.

¿Cuánto deseabas este quinto proceso en Central?

Lo que siempre deseo es que a Central le vaya bien, pero las cosas aparecen. Me gustó la idea de que Gonzalo sea presidente porque tenemos una comunicación total en un montón de cosas que hay que hacer para levantar el club, por lo menos en la parte futbolística, que es lo que más me interesa, porque Central es fútbol. Pero ojo, nunca estuve pendiente en si volvía o no volvía porque las cosas se dan. Hay amigos que todavía me dicen “che Miguel, en qué te metiste”, pero bueno, hace años venía de jugar una final contra Milan y terminé jugando una promoción con Central contra Belgrano. Quizá antes estaba más loco que ahora. Lo que me gusta lo hago.

Dijiste empezamos tarde pero no me quejo. ¿Ese es el pensamiento positivo que intentás bajar a los jugadores?

Por supuesto, porque necesitamos seguir creciendo para poner el fútbol de Central como se necesita que sea.

Dijiste “Central es ganar”, ¿eso tiene que ver con la adrenalina necesaria para progresar?

Adrenalina tengo siempre, vivo con adrenalina, pero nada te garantiza resultados si no le agregas trabajo y cabeza. En algún momento diré “hasta acá llegué, chau, punto”.

Cada primer partido tuyo como técnico de Central debe haber sido especial. ¿Este va a ser más especial todavía o será uno más?

Esas cosas las pone la gente. Para mí será una etapa más y me pone contento porque hago lo que me gusta en un lugar que me gusta, pero lo tomo con mucho profesionalismo. Después, nunca me imagino nada porque la gente de Central siempre está. Sí pretendo que mi equipo esté a la altura de lo que vamos a buscar y de lo que la gente de Central quiere.