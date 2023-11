“No me gusta la política como la vemos hoy. Creo que es un sentimiento compartido por toda la sociedad. La política es esencialmente buscar el beneficio común, mejorarle la vida a la gente, darle libertad y esperanza. Nada de esto nos da “esta política”, afirma Rocío, “si me preguntas si soy “política” te voy a decir que no, no me interesa. Quiero si acompañar la construcción de una alternativa que produzca un cambio profundo, que nos permita vivir mejor”.

"No me gusta cómo estamos viviendo, necesitamos urgente una reforma política de verdad"

“Mi primer voto fue por el cambio. Fue por Macri, y me defraudó. Yo vote diferente a mi papa (Rocío es hija de un viejo conocido de la política santafesina José Bonacci) como muchos otros jóvenes que van a contramano del mandato o la tradición política de sus viejos. Es casi una obligación que los jóvenes cuestionemos y busquemos una alternativa, más aún si lo que votan está caduco y no da soluciones. Lo que me queda claro es que el cambio no puede ser “gradual”. Los políticos te dicen “gradual” pero en realidad es “vamo y vamo”, y no niego que la política es negociación… pero de ideas y no de cargos y poder”, manifiesta la joven diputada electa.

“Hoy vemos que hay serios riesgos al fraude porque el actual sistema electoral requiere de grandes aparatos para cuidar la voluntad popular y eso no debería pasar en una democracia madura. Por eso voy a proponer una reforma en el sistema”, sostuvo la diputada electa.

En ese sentido, explicó que “necesitamos urgente una reforma política de verdad, la implementación de la boleta única, la prohibición de aportes privados a las campañas electorales, la posibilidad de presentación de candidaturas independientes, un sistema electoral más transparente, la revocatoria de mandatos y la prohibición expresa que los funcionarios sean candidatos…. No puede ser que el voto sea un cheque en blanco y que un ministro use su ministerio como un partido político y haga campaña con “la nuestra”. Es infame”, afirma Bonacci en clara alusión al ministro-candidato Sergio Massa, para concluir “un país es lo que expresa la voluntad de su gente, y si esa voluntad es manipulada o estafada no hay futuro”.

Hija de familia de políticos.

Rocío ha sido interpelada en las redes por ser hija de padre y madre con militancia política en el partido Unite, consultada sonríe y nos dice “también de abuelo y abuela peronista y radical respectivamente y te diría que de bisabuelo fascista. No te puedo negar que en la mesa del comedor de mi casa he escuchado sobre la política de Santa Fe y el país durante 20 años, que estuve presente en el momento que todo esto empezó con la candidatura de Espert a presidente y también ayudando a armar bolsas de boletas electorales.

Pero también discutiendo con mi papá que todavía no procesó que Perón está muerto. Mi mamá y mi papá se conocieron militando en el MODIN de Aldo Rico, ella era cabo en comisión del Ejército Argentino como enfermera militar y el impresor. ¡Soy hija del “Operativo Dignidad”! (ríe). Todos venimos de algún lado. Sin embargo, ambos siempre me dieron libertad para pensar. Querían que fuera abogada y opte por la kinesiología, después encontré una veta económica interesante en la manicuría. Mi papá me dijo entonces “no importa, no hay trabajo indigno, aunque seas recolectora de residuos lo importante es que tu calle sea la más limpia”.

La militancia con Milei

“Si tengo que definir porque estoy con Milei lo hago en una frase diría “porque le creo”. Uno de los valores que si rescato de la militancia de mi familia es que nada se puede hacerse si mentís o no cumplís con tu palabra. Y Milei es lo que ves, su principal capital político es su palabra. Mi compromiso es ser “leal” pero no solo a una persona, porque no soy personalista si no al compromiso que Milei tomo: “devolverle el poder al pueblo”. Además, estar con Milei es un imperativo de mi generación, y no es que somos de derecha… es que lo que nos dejaron no sirve para nada”, concluye la recientemente electa diputada nacional.

“Todos los jóvenes tenemos que participar en la fiscalización. No podemos dejar que nos roben la voluntad, cuidar el voto popular es la única forma de salir de esta mentira que nos quieren vender”.