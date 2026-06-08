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El Social Media Day Buenos Aires convocó a más de dos mil personas

El evento reunió a más de 2.000 personas, entre asistentes y quienes siguieron la transmisión online

8 de junio 2026 · 12:36hs
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El Social Media Day Buenos Aires convocó a más de dos mil personas

Buenos Aires, 4 de junio de 2026.

En la Usina del Arte y con transmisión vía streaming para toda Argentina y países de habla hispana, se realizó la decimosexta edición del Social Media Day Buenos Aires, evento que profundizó sobre las últimas tendencias digitales, Inteligencia artificial, creatividad, audiencias, redes sociales, estrategias de contenido, influencers, transformación digital y cómo la IA está redefiniendo los negocios y el marketing.

El encuentro reunió a profesionales, marcas, instituciones educativas, y referentes del marketing, la tecnología y la comunicación, que compartieron con la audiencia, herramientas, buenas prácticas, recomendaciones, estrategias y casos de éxito.

Adriana Bustamante y Diego Piscitelli, directores de Digital Interactivo, productora organizadora del Social Media Day en Argentina, inauguraron el evento y señalaron: “Hace 16 años comenzamos con el evento para marcar tendencias digitales y redes sociales. Hoy la industria cambió muchísimo y la IA está transformando todo. Este año el encuentro evolucionó hacia la inteligencia artificial aplicada al marketing y a la generación de contenidos, pero con un fuerte foco en la creatividad, las personas, y cómo las marcas conversan con sus audiencias. Agradecemos a los sponsors, aliados, medios y speakers que se sumaron a esta edición”.

SMDay2026 Ariana Bustamante y Diego Piscitelli

Gustavo Mames, Fundador y Director General de Interactivity, fue el primer disertante de la jornada y en su charla realizó un recorrido desde la revolución industrial hacia la actualidad bajo la pregunta si es el principio del fin o el fin del principio de los negocios y el marketing con la irrupción de la IA. “Hace 250 años tememos que las máquinas nos dejen sin trabajo. Aprendamos de lo que pasó cuando delegamos todo en la tecnología. Debemos convivir con IA, pero hay que ser curioso y aprender. Ser responsables, éticos, profesionales y auténticos”, concluyó el experto.

El primer panel del encuentro fue el de Comunicación e Innovación en tiempos de IA, que fue moderado por Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas en Mc Donald’s, e integraron: Patricia Jebsen, Business Advisor en Seeds, Ezequiel Arlanian, Managing Director de Accenture Argentina, María Victoria Pirraglia, Head of Branded Content en Perfil, y Alan Levy, Presidente de Interact Argentina y CoFounder de Beeyond Media. Los especialistas coincidieron en que crece la adopción de IA en las empresas, pero que es fundamental que las organizaciones entiendan en qué áreas o con qué fines hay que utilizarla.

SMDAY 2026 Panel

En la siguiente exposición, Andrés Fiorotto, integrante del laboratorio digital de RUS Seguros, centró su presentación en la comercialización de servicios en la era de la Inteligencia artificial. “Hay cuatro pilares claves en la comercialización de servicios hoy: ser descubierto por la IA, ser elegido por la IA, permitir que la IA contrate de punta a punta, y gobernar y auditar, es decir cómo voy a manejar la IA y garantizar los datos del cliente”, destacó Fiorotto.

En cierre del primer bloque, Ximena Díaz Alarcón, CEO y CoFounder de YOUNIVERSAL, y Silvina Seiguer, Consultora Estratégica de Brand PR y Comunicaciones, presentaron “Los 7 pecados capitales del branding”, a través de un recorrido de los errores más comunes en que caen las marcas en marketing y redes sociales, citando casos concretos. “Presencia no siempre es relevancia, las marcas tienen que saben cuándo hablar y cuándo callarse, siempre hay que pensar antes de reaccionar, hay que innovar y no repetir siempre fórmulas, y no se puede todo el tiempo estar vendiendo”, son algunos de los consejos que las expertas compartieron con la audiencia.

Federico Feres, CEO en Go For Marketing and eCommerce y fundador de Go ForLast Mile, profundizó en su charla sobre Social Commerce con IA y destacó que hoy es fundamental escuchar a la audiencia, y que las marcas que perduran son las que arman una comunidad.

Durante la jornada también se expusieron casos de éxitos de marcas. En primer lugar, Silvana Cataldo, Directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal; y Sebastián Wilhelm, Co fundador de Trans Company, presentaron la vuelta de la Llama que Llama en formato serie.

Las marcas y el mundial abordado desde el marketing y la estrategia de redes, fue otro de los tópicos del encuentro. Catalina Smidt, Brand & Segments Grouper en Mc Donald’s, presentó la campaña para este Mundial de la marca y destacó que luego de lanzada resultó la más exitosa de la marca en Argentina y en Latinoamérica. Por su parte, Andrés González Casco, Social Media y Video Manager en Olé, destacó que este Mundial coincide con los 30 años de Olé y que la cobertura del torneo que realizará el medio tendrá más de 30 videos diarios en formato vertical.

Luego, Leandro Petersen, Chief Commercial y Marketing Officer de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue entrevistado por Sergio Goycochea, y profundizó sobre la expansión internacional de la marca AFA desde 2017 e indicó que actualmente es una marca global con presencia en Asia, Medio Oriente y Estados Unidos. “Soñamos este proyecto cuando la AFA no era una marca sino una institución. Hoy la AFA es una marca global, pero que se apoya en una estrategia y presencia local para cada cultura; por eso por ejemplo AFA India o AFA China tienen sus propias redes sociales. Hoy la selección argentina tiene 115 sponsors, y la Liga Profesional de fútbol 26”, señaló Petersen.

En sintonía mundialista, Agustin Mario Gimenez, CEO de Out of The Box y cofundador de AHGency; y Martín Hazan, CEO de AHGency y cofundador de Out Of The Box, repasaron cómo las marcas están utilizando la IA aplicada a la creatividad para lo que los disertantes consideraron “el evento publicitario más importante desde Qatar 2022”

A continuación, Juan Ramiro Fernández, fundador de The Chemical Pitch Company, brindó su charla “Nunca antes como ahora”, e invitó a la audiencia a reflexionar cómo impacta cada avance tecnológico en las personas. En la siguiente presentación, Carolina Dubiansky, fundadora de Giver Solutions, expuso sobre “De agencia tradicional a agencia con IA: Lo que aprendimos en el camino”, y concluyó: “LA IA aplicada con criterio es una ventaja competitiva. La diferencia no es la herramienta, sino quién la utiliza, y tampoco reemplaza a las personas que piesan bien, sino que las potencia”.

Cerca del final del evento, se desarrolló el panel “Estrategia Digital en el mundo de la música y el Entretenimiento by Billboard”, que fue moderado por Gonzalo Luzza (Billboard AR), e integraron: Melisa Lipnizky (Ranked Music), Tomás Frontanilla (Billboard AR), Nicolás Vanecek (FaroLatino), y Federico Charriere (Prina).

El cierre de esta edición del Social Media Day Buenos Aires estuvo a cargo del actor y creador de contenido Lionel Ferro, quien destacó: “Lo más importante es contar historias de la mejor manera, y crear una comunidad”.

Simultáneamente a las charlas del auditorio principal, se desarrollaron workshops en la “Sala de Cámaras” de la Usina del Arte, que abordaron temas vinculados con cómo la IA está rediseñando la creación de contenidos en tiempo real (exposición a cargo de Agustina Pérez y Nasa Lombardo de NINCH Creative Communication Company), cómo reaccionar ante las fake news y cómo detectar la mentira viral (a cargo de Eduardo Ceccotti, Ana Laura García Luna y Lucila Vespali Sutera, integrantes de Chequeado) y Avatar Director’s Cut by OOTB, por Agustín Mario Gimenez, CEO de Out Of The Box.

Quienes no hayan podido participar del evento en vivo, pueden adquirir sus accesos para verlo on demand a través de la página web: https://smday.com.ar y revivir todas las charlas.

SMDay 2026 Auditorio

Acompañaron el Social Media Day Buenos Aires: Arcos Dorados, RUS, Personal Redacciones 5G, Naranja X, Billboard, Gobierno de la Ciudad, Tecweek, Coto, Usina del Arte, Gobierno de Córdoba, Córdoba Cultura, Turismo de la Ciudad de Córdoba, Interactivity, Go For Marketing and eCommerce, Prina, Grupo EON, Mazalán Comunicaciones, Stream PR, El Faro, Clarín, El Cronista, Perfil, MDZ, TotalMedios, Insider, UEAN Universidad, Grupo América, REC, IAB, CACE, Interact, Consejo Publicitario Argentino, REC, Red de Comunicaciones Internas, Ecommerce Institute, Agencias Argentinas, Bildenlex Abogados, Faro, Zentra, Packland, Santo Pecado, NUPZ, Drezzler hotel, OHS Hoteles, Out Of The Box, AHGency, Vértice, Dorá Hotel, KO Aguas y Churros el Topo. Franchising Company, Dazzler y AryKN.

Los asistentes al Social Media Day Buenos Aires accederán a beneficios y descuentos en las próximas masterclass y capacitaciones. Los interesados deben contactarse por email a [email protected]

El Social Media Day tiene un alcance federal y desde su lanzamiento en 2010 se realizó en más de 14 ciudades de Argentina. Para el segundo semestre de 2026 está confirmada una edición en Santa Fe y en Paraná el 9 y 10 de septiembre respectivamente, una segunda edición en Buenos Aires a fines de octubre y también se realizará en Mar del Plata y Mendoza, en fecha a confirmar. Quienes deseen llevar el Social Media Day a su ciudad o ser sponsors pueden escribir a [email protected] o contactarse vía WhatsApp al número 1131066844.

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli. Para más información visitar el Instagram @smdayar o www.smday.com.ar

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los eventos referentes en la industria digital en la región. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia,Neuquén, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

Para más información del evento y/o sumarse como Sponsor escribir a [email protected] o por Whatsapp al 1131066844 (Adriana Bustamante).

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