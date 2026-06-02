Mes del Graduado en Ciencias Económicas

En homenaje al legado de Manuel Belgrano, cada 2 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas.

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El 2 de junio de 1794, Manuel Belgrano fue nombrado en Buenos Aires primer secretario del Consulado de Comercio. Desde esa función, promovió tempranamente la educación económica y el estímulo a la producción, el comercio, la industria y la agricultura, sentando bases conceptuales que aún hoy orientan el ejercicio profesional en Ciencias Económicas.

En este marco, el Consejo Profesional y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario organizan durante todo el mes una agenda especial de actividades institucionales, sociales y recreativas:

Acto central por el Día del Graduado en Ciencias Económicas.

· 18 de junio Recepción de nuevos matriculados y asociados.

· 19 de junio Espectáculo musical “De la curva al rock”. Pop, jazz vocal y canciones a la carta.

· 29 de junio

Encuentro de los tribunales disciplinarios que evalúan la conducta ética de los profesionales.

· 1 al 30 de junio

- Colecta solidaria a beneficio del jardín de infantes Cariñito.

- Donaciones a escuelas o entidades de bien público del interior de la provincia de Santa Fe.

Más info: https://www.cpcesfe2.org.ar/