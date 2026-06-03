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Rudy Chernicof homenajea a Fontanarrosa con "Por amor al Negro" en Contraviento

El actor y humorista presentará un espectáculo que combina recuerdos, música y personajes inolvidables surgidos de la obra del escritor rosarino.

3 de junio 2026 · 01:49hs
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Rudy Chernicof homenajea a Fontanarrosa con Por amor al Negro en Contraviento

Rudy Chernicof regresará a Rosario para presentar "Por amor al Negro", un espectáculo homenaje a Roberto Fontanarrosa que tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio, a las 21, en Contraviento.

La propuesta invita a recorrer el universo del querido escritor y humorista rosarino a través de anécdotas personales, música en vivo y la recreación de algunos de los personajes más emblemáticos de su obra. Durante la función volverán a escena figuras entrañables como Inodoro Pereyra, el wing derecho y el inolvidable capitán borracho y mentiroso, entre otros personajes que forman parte del imaginario popular argentino.

El espectáculo tendrá como telón de fondo el candombe "Negro Canalla", interpretado por Juan Carlos Baglietto, en una puesta que busca recuperar el espíritu, el humor y la sensibilidad de Fontanarrosa.

Además, la música de Jorge Cánepa acompañará una velada que contará con las voces de Alejandro Apo y Quique Pessoa, dos reconocidos difusores de la obra del autor de Boogie, el aceitoso e Inodoro Pereyra.

Más que un espectáculo teatral, "Por amor al Negro" se presenta como un encuentro con la memoria afectiva de uno de los artistas más queridos de Rosario. Desde la mirada de un amigo y compañero de ruta como Chernicof, la propuesta recupera historias, personajes y momentos que siguen vigentes en la cultura popular.

La cita será el viernes 5 de junio, a las 21, en Contraviento, en una noche que promete emoción, humor y un merecido homenaje al legado de Roberto Fontanarrosa.

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