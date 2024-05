La Segunda fue sede de un evento internacional de innovación en seguridad y salud laboral

A la vez, agrega que a partir de la irrupción de esta tecnología “las personas van a ahorrar tiempo mecánico para tener mucho tiempo de reflexión, van a romper su rutina de trabajos que no interesan para abrir una nueva frontera de pensamiento no rutinaria. Va a liberar tiempo para crear y pensar. Vamos hacia una sociedad más sensible en la que podamos recuperar tiempo, que las personas sean más personas y menos animales”.

LEAN1.jpg

La seguridad y los riesgos en el trabajo

En lo que respecta a los riesgos más concretos en el ambiente laboral y que influyen sobre la salud, Meneguzzi describe que los más comunes son los que se producen en puestos de trabajo que hacen movimientos repetitivos que, en casos graves, pueden hasta producir incapacidad para seguir haciéndolos.

Otro de los temas que preocupan al sector es la salud mental de sus colaboradores, en ese punto explica que “lo que es muy incipiente en Europa, y que se aceleró a partir de la pandemia, es riesgo psicosocial, que es la parte más difícil de abordar, es un problema que tienen las personas y que afecta al ambiente laboral. Vemos gente que está muy preparada profesionalmente pero que quizás no tienen resistencia a la frustración, es por eso que estamos pensando en comenzar con programas en las universidades para preparar a las personas previamente para el mundo laboral”.

El tercer punto que marca el gerente de La Segunda ART es que registran una alteración en el sueño de las personas que también afecta la productividad. “Es importante cuidar a las personas dentro y fuera del ambiente laboral”, agrega.

LEAN2.jpg

Desde hace varias décadas, el trabajo de las ART ha cambiado mucho, donde el foco dejó de ser el de dar una respuesta en el momento en que ocurre un accidente y trabajar profundamente en la prevención, con el eje puesto en el cuidado de las personas. En eso, Meneguzzi aclara que La Segunda ART trabaja como socio de las empresas y no como proveedor, porque a ambos les interesa trabajar en prevención. En este sentido, el director de la Fundación ORP coincide en el hecho de que las personas “son el centro de todas las cosas, la medida de todas las cosas, por eso hay que pensar qué va a pasar cuando liberemos a esas personas de lo rutinario, qué hacemos con aquellas personas que no tienen educación y todo su tiempo está dedicado a lo mecánico, a qué van a dedicar ese tiempo”.

Durante los dos días que duró el LEAN ORP 2024 se debatieron estos temas, así como se presentaron distintos dispositivos donde la AI fue protagonista. Hubo espacio también para sesiones interactivas donde los asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas, compartir mejores prácticas y establecer redes profesionales.

El objetivo hacia adelante es seguir trabajando junto a la Fundación ORP pensando en nuevas acciones de contenido y capacitación que permitan seguir adelante en los debates de prevención de riesgos laborales. “La Segunda siempre apostó por la innovación, siempre apoyó nuestras iniciativas, de hecho han ido a Barcelona a formarse, siempre interesados por mejorar la calidad de vida de las personas su idea matriz es cómo mejoramos la calidad de vida laboral y la eficiencia de las empresas. Han comulgado desde el minuto uno con la Fundación”, concluye Pedro Mondelo, número uno de la entidad.