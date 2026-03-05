La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó $780 millones en La Segunda

Mientras que el resto de las modalidades terminaron sin ganadores, el Siempre Sale tuvo 20 ganadores que obtuvieron más de 14 millones de pesos

5 de marzo 2026 · 08:32hs
Resultados del Quini 6 del mmiércoles 4 de marzo

Resultados del Quini 6 del mmiércoles 4 de marzo

Este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo el sorteo 3.353 del Quini 6, donde un apostador de la localidad de 9 de Julio, en San Juan cambió su suerte al acertar los seis números en el pozo La Segunda y se quedó con un premio histórico de 780 millones de pesos. La combinación ganadora fue: 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.

Mientras tanto, el Tradicional y Revancha quedaron vacantes. En el Siempre Sale hubo 20 ganadores (cuatro de la provincia de Santa Fe), cada uno de los cuales se llevará algo más de 14 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 8 de marzo, a las 21.15, con un pozo acumulado de $3.550.000.000.

A continuación, los resultados:

►Tradicional

Números sorteados: 06 - 07 - 10 - 15 - 25 - 41

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 45 ganadores, que recibirán $722.370

Con cuatro aciertos: 1.979 ganadores, que recibirán $4.927

►La Segunda

Números sorteados: 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $780.000.000

Con cinco aciertos: 56 ganadores, que recibirán $580.475

Con cuatro aciertos: 2.489 ganadores, que recibirán $3.918

►Revancha

Números sorteados: 06 - 11 - 26 - 29 - 34 - 35

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $861.696.760

►Siempre Sale

Números sorteados: 01 - 05 - 14 - 17 - 31 - 38

Con cinco aciertos: 20 ganadores, que recibirán $14.589.562

►Pozo extra

484 ganadores, que recibirán $320.247

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
quini 6: dos ganadores se repartieron mas de 8.200 millones de pesos

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Resultados del Quini 6 del miércoles 25 de febrero

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras

un rosarino gano 600 millones de pesos en el revancha del quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Resultados del Quini 6 del domingo 22 de febrero

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Ver comentarios

Las más leídas

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Lo último

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Alejandro Sanz conquistó a Rosario en una noche de hits, invitados y sorpresas

Alejandro Sanz conquistó a Rosario en una noche de hits, invitados y sorpresas

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Camiones y un micro fueron parte de los siniestros a escasa distancia entre sí. Se ha generado un intenso caos vehicular, con demoras de horas hacia Capital

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa
Policiales

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Ovación
Vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver el debut 2026 de la Fórmula 1
Ovación

Vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver el debut 2026 de la Fórmula 1

Vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver el debut 2026 de la Fórmula 1

Vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver el debut 2026 de la Fórmula 1

Newells suma otro soldado para tener más opciones en la última línea y fortalecer la defensa

Newell's suma otro soldado para tener más opciones en la última línea y fortalecer la defensa

A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

Policiales
Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

La Ciudad
Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

La Capital se ubica entre los medios de comunicación más leídos de Argentina

La Capital se ubica entre los medios de comunicación más leídos de Argentina

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
La Ciudad

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas
La Ciudad

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
La Ciudad

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia
Ovación

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
Economía

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
Economía

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Política

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
Economía

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA