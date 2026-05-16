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La Posada del Qenti incorpora GLP-1 a sus programas de Gestión de Peso

16 de mayo 2026 · 11:15hs
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La Posada del Qenti incorpora GLP-1 a sus programas de Gestión de Peso

En los últimos años, el tratamiento del sobrepeso y la obesidad ha comenzado a transitar un cambio profundo. Lejos de los enfoques tradicionales basados únicamente en la restricción calórica, la medicina ha avanzado hacia una comprensión más compleja del metabolismo, el comportamiento alimentario y losfactores hormonales que intervienen en el aumento de peso. En este nuevoescenario, surgen herramientas terapéuticas que permiten abordar el problemadesde su raíz, con mayor eficacia y mejores resultados a largo plazo.

En línea con estos avances, La Posada del Qenti, referente en medicina debienestar y prevención en Argentina, anuncia la incorporación de terapias conanálogos de GLP-1 dentro de sus programas integrales de Gestión de Peso. Estanueva herramienta se suma a un modelo de trabajo consolidado, donde el objetivono es solo bajar de peso, sino mejorar la salud de manera profunda y sostenible.

El GLP-1, o péptido similar al glucagón tipo 1, es una hormona que el cuerpoproduce de forma natural y que cumple un rol clave en la regulación del apetito y laglucosa en sangre. Los tratamientos basados en análogos de GLP-1 imitan estaacción, generando mayor sensación de saciedad, disminuyendo el apetito yfavoreciendo un descenso de peso progresivo. Además, contribuyen a mejorarparámetros metabólicos y reducir factores de riesgo asociados.

Dentro de esta familia de medicamentos, uno de los desarrollos más innovadores esla Tirzepatida, conocida comercialmente como Mounjaro. Se trata de un agonistadual que actúa sobre los receptores GLP-1 y GIP, potenciando su efecto y lograndouna mayor eficacia en la reducción de grasa corporal y en la mejora delmetabolismo. Su incorporación representa un avance significativo dentro delabordaje médico del sobrepeso y la obesidad.

Sin embargo, desde la dirección médica de La Posada del Qenti se enfatiza unconcepto central: estos tratamientos no son soluciones aisladas ni mágicas. Suverdadero potencial se alcanza cuando forman parte de un programa integral,acompañado por profesionales y sostenido en cambios reales del estilo de vida.

Entre los principales beneficios del uso de análogos de GLP-1 se destacan el controldel apetito, la reducción del picoteo asociado a la ansiedad, el descenso de peso yla mejora del control glucémico. A su vez, diversos estudios han demostradobeneficios en la salud cardiovascular, consolidando su valor dentro de la medicinametabólica.

Como todo tratamiento médico, también existen consideraciones a tener en cuenta.Pueden aparecer efectos adversos leves, como náuseas o molestias digestivas,especialmente al inicio. Además, su uso requiere evaluación médica previa yseguimiento constante, ya que una utilización inadecuada puede derivar en pérdidade masa muscular o en la reaparición del peso perdido si no se acompaña dehábitos saludables.

El diferencial de La Posada del Qenti radica precisamente en ese acompañamientointegral. La incorporación de Tirzepatida se realiza dentro de un ecosistema desalud diseñado para potenciar sus resultados y garantizar un abordaje seguro yefectivo.

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El programa incluye acompañamiento médico especializado, con monitoreoconstante para ajustar dosis y evaluar la evolución de cada paciente. Se suma unplan nutricional personalizado, orientado a brindar el soporte necesario durante elproceso de descenso de peso, promoviendo una alimentación equilibrada ysostenible.

La actividad física también forma parte esencial del tratamiento, con rutinasadaptadas que buscan proteger la masa muscular, mejorar la postura y activar elmetabolismo. A esto se incorpora el trabajo sobre la gestión emocional y el estrés,entendiendo que la relación con la comida es un factor clave para sostener losresultados en el tiempo.

Todo este proceso se desarrolla en un entorno especialmente preparado, donde latranquilidad, el aire puro y el microclima de las Sierras de Córdoba actúan comofacilitadores del cambio. Este contexto permite alejarse de los estímulos cotidianos yenfocarse plenamente en la salud.

“El medicamento abre una ventana de oportunidad, pero son los nuevos hábitos losque permiten mantener el peso saludable en el tiempo”, destacan desde el equipomédico de La Posada del Qenti. Esta mirada resume el enfoque de la institución:integrar la innovación científica con un acompañamiento humano y profesional quegarantice resultados reales.

De esta manera, la incorporación de terapias con GLP-1 no solo amplía lasherramientas disponibles, sino que refuerza el compromiso de La Posada del Qenticon un abordaje responsable, ético y centrado en la salud integral de cada persona.

Oportunidad: Consulta por beneficios y promociones llamando al 0810-345-5656 ovía mail a [email protected][email protected]

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