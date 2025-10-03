Mundial sub-20: con pibes leprosos, Argentina define con Italia la cima del grupo D

La selección choca con los europeos este sábado, a las 20, por el certamen que se disputa en Chile. Tres canteranos de Newell's jerarquizan el plantel

El Tomás Pérez, el jugador surgido en Newell's que fue transferido a Porto, es una de las figuras de Argentina.

La selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Italia, en un partido que definirá el primer puesto en el Grupo D del Mundial sub-20 . Habrá rotación por parte del DT Diego Placente y no está confirmada la presencia de los juveniles formados en Newell's : Valentino Acuña, Tomás Pérez (Porto) y Mateo Silvetti (en Inter Miami).

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, está programado para las 20 y se podrá ver a través de DSports y Telefe. El árbitro designado es el costarricense Keylor Herrera.

Argentina tuvo un gran arranque en el certamen , ya que debutó con un trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, mientras que este miércoles se aseguró la clasificación a los octavos de final luego de golear 4-1 a Australia.

La gran figura de la albiceleste en este Mundial sub-20 es, por ahora, el delantero Alejo Sarco, quien ya hizo tres goles (dos a Cuba y uno a Australia) y es el máximo goleador de la competencia junto con el estadounidense Benjamín Cremaschi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1973898138672140520&partner=&hide_thread=false #U20WC Con la mente puesta en Italia pic.twitter.com/Ca6RqT9F1z — Selección Argentina (@Argentina) October 2, 2025

De cara a este partido, y con la certeza de ya estar en la siguiente fase, Placente guardaría a algunas de sus figuras.

Italia, el rival más duro para Argentina

Italia, por su parte, debutó en el torneo con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Australia, mientras que en la segunda fecha tuvo una muy pobre actuación e igualó 2-2 con Cuba, en un partido que comenzó con una muy buena ventaja de 2-0, pero que finalmente la terminó desaprovechando.

A la Albiceleste le alcanzará con un empate para quedarse con la primera posición, lo que la dejaría bien posicionada de cara a los octavos de final, instancia que la disputan todos los primeros y segundos, además de los cuatro mejores terceros.