Mundial sub-20: con pibes leprosos, Argentina define con Italia la cima del grupo D

La selección choca con los europeos este sábado, a las 20, por el certamen que se disputa en Chile. Tres canteranos de Newell's jerarquizan el plantel

3 de octubre 2025 · 21:15hs
El Tomás Pérez

El Tomás Pérez, el jugador surgido en Newell's que fue transferido a Porto, es una de las figuras de Argentina.

La selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Italia, en un partido que definirá el primer puesto en el Grupo D del Mundial sub-20. Habrá rotación por parte del DT Diego Placente y no está confirmada la presencia de los juveniles formados en Newell's: Valentino Acuña, Tomás Pérez (Porto) y Mateo Silvetti (en Inter Miami).

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, está programado para las 20 y se podrá ver a través de DSports y Telefe. El árbitro designado es el costarricense Keylor Herrera.

Argentina tuvo un gran arranque en el certamen, ya que debutó con un trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, mientras que este miércoles se aseguró la clasificación a los octavos de final luego de golear 4-1 a Australia.

>> Leer más: Las razones por las que la junta electoral de Newell's bajó a González de la candidatura a presidente

La gran figura de la albiceleste en este Mundial sub-20 es, por ahora, el delantero Alejo Sarco, quien ya hizo tres goles (dos a Cuba y uno a Australia) y es el máximo goleador de la competencia junto con el estadounidense Benjamín Cremaschi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1973898138672140520&partner=&hide_thread=false

De cara a este partido, y con la certeza de ya estar en la siguiente fase, Placente guardaría a algunas de sus figuras.

Italia, el rival más duro para Argentina

Italia, por su parte, debutó en el torneo con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Australia, mientras que en la segunda fecha tuvo una muy pobre actuación e igualó 2-2 con Cuba, en un partido que comenzó con una muy buena ventaja de 2-0, pero que finalmente la terminó desaprovechando.

A la Albiceleste le alcanzará con un empate para quedarse con la primera posición, lo que la dejaría bien posicionada de cara a los octavos de final, instancia que la disputan todos los primeros y segundos, además de los cuatro mejores terceros.

Noticias relacionadas
El árbitro del debut de la selección argentina en el Mundial sub-20 desestimó dos pedidos de revisión.

Qué es la "tarjeta verde" del Mundial sub-20 y cómo la utilizó la selección argentina

El pibe de Newells Valentino Acuña fue titular en el triunfo argentino en el Mundial sub-20.

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Valentino Acuña jugó con la selección argentina el Mundial sub-17 y este año el Sudamericano sub-20. 

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

El DT de Argentina Diego Placente y algunos jugadores, entre ellos Valentino Acuña. Arranca el Mundial sub-20.

Inicia el Mundial sub-20: desde el despegue de Maradona a los tres pibes de la cantera de Newell's

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos, pero el diputado confirmó que sigue siendo candidato

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Milei y Macri acordaron trabajar en equipo a partir del 27 de octubre próximo

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

La integraban seis personas con distintos roles y la Fiscalía resaltó que contaron con una logísitica similar a la de una fuerza de seguridad paralela

La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario
Salud

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Ovación
Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
Ovación

El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Policiales
Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

La Ciudad
El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina
Policiales

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert
Política

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
Economía

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Por Pablo Mihal
Ovación

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
Política

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción
Ovación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas
La Ciudad

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

