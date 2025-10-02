La Capital | Política | diputada

Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la Flotilla que iba a Gaza

La legisladora porteña Celeste Fierro participaba de la Flotilla Global Sumud, que buscaba romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

2 de octubre 2025 · 21:11hs
Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la Flotilla que iba a Gaza

La diputada porteña del Frente de Izquierda (FIT) Celeste Fierro fue detenida por fuerzas del ejército israelí mientras participaba de la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“Exigimos la libertad de Cele Fierro y toda la Flotilla”, pidió este jueves Alejandro Bodart, dirigente del MST en el Frente de Izquierda.

Según explicó el dirigente de izquierda, el ejército de Israel interceptó la Flotilla en aguas internacionales “violentando todo el derecho y actuando en forma ilegal”.

“No solo bombardea y asesina a miles de civiles palestinos en Gaza, sino que ni siquiera quiere permitir que esa población reciba alimentos y medicina, que era lo que llevaban las embarcaciones”, denunció Bodart.

El coordinador de la Liga Internacional Socialista (LIS) indicó que ya se encuentran en comunicación con la Cancillería para que “intervenga directamente” por Fierro.

