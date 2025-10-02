Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la Flotilla que iba a Gaza

Policiales Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Policiales Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres

Economía Qué es un swap, el acuerdo que negocia Javier Milei con Estados Unidos

La Ciudad Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía

La Ciudad Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Ovación Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas

Policiales La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

Información General ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina

Política El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina

La Ciudad El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: "Fue una sorpresa"

Información General Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

La Ciudad Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Política Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Por Javier Felcaro Política Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Información General Arca refuerza los controles: cuáles son los límites de extracción en cajeros

Economía Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores