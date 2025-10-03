YPF: la Cámara de Comercio estadounidense respaldó a la Argentina

AmCham se sumó al respaldo internacional que recibió el Estado y presentó un “amicus curiae” ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos

El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la Republica Argentina a pagar u$s16.000 millones más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) presentó un “amicus curiae” ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos , en el caso que ordena a la Argentina transferir a acreedores privados su participación mayoritaria, del 51%, en YPF .

Desde la AmCham detallaron que la decisión de presentarse como figura legal dentro del juicio “se basa en el respaldo irrestricto a la República Argentina en particular por los efectos negativos del fallo”, dado que “obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional, debilita el Estado de derecho y la previsibilidad, y genera un riesgo inédito para empresas argentinas y estadounidenses que operan en ambos países”.

La Cámara de Comercio estadounidense señaló, en un comunicado, que Argentina posee “un potencial inmenso”, y que “puede transformarse en un referente de competitividad y desarrollo sostenible, capaz de generar oportunidades reales para todos sus ciudadanos”.

“Desde AmCham Argentina trabajamos hace más de un siglo como puente entre el sector privado, la sociedad y los gobiernos, impulsando la cooperación público-privada y defendiendo reglas claras que fomenten la inversión, el empleo y el progreso compartido”, agregaron.

Sobre el final, desde AmCham afirmaron que “apostar al fortalecimiento institucional es apostar al futuro”: “Un país competitivo, previsible, capaz de aprovechar sus oportunidades y brindar a las próximas generaciones una Argentina más próspera, equitativa y abierta al mundo”.

Respaldo internacional

La decisión de la AmCham se da luego de que la Procuración del Tesoro haya informado que sumó una docena de apoyos internacionales en la causa en la que se definirá la validez del fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó que el pago de la sentencia de u$s16.000 millones se cancele cono acciones de la petrolera.

El listado completo de presentaciones en apoyo incluye a: Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (quien envió una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, AmCham, Bank Policy Institute y American Bankers Association.

El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la Republica Argentina a pagar u$s16.000 millones más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF.