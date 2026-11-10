Pablo Juárez presenta "Piano a la deriva" en un escenario íntimo Después de su gira por Europa, el músico rosarino propone un recorrido íntimo y libre por diversos paisajes musicales de América y del mundo 10 de noviembre 2026 · 13:28hs

El pianista rosarino Pablo Juárez se presenta en el espacio El Murci del Teatro Astengo

En “Piano a la deriva”, Pablo Juárez propone un recorrido íntimo y libre por diversos paisajes musicales de América y del mundo. A través de composiciones propias y de nuevas miradas sobre la obra de grandes compositores, el concierto enlaza las raíces de la música argentina y sudamericana con el jazz, la improvisación y otros universos sonoros. La cita es el miércoles 11 de noviembre, a las 20, en el espacio El Murci del Teatro Astengo (Mitre 754).

Las músicas de Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Cuchi Leguizamón y Antonio Carlos Jobim dialogan con el espíritu del jazz de Thelonious Monk y Miles Davis, en una propuesta que cruza géneros y combina tradición con libertad creativa.

En esta ocasión, Juárez comparte el escenario con tres artistas invitados: la cantante irlandesa Rebecca Winckworth, la violinista alemana Amy Münchgesang y el músico argentino Damián Verdún, con su ronroco. Sus participaciones amplían la paleta sonora del concierto y propician el encuentro entre distintas tradiciones musicales y culturas.

Un espacio especial del Teatro Astengo El Ciclo Murci promueve encuentros musicales singulares, con una programación dedicada a proyectos originales y artistas que exploran nuevos lenguajes y formas de expresión. A través de estas propuestas, busca contribuir al desarrollo de la escena musical y al enriquecimiento de la vida cultural de Rosario. Como en cada concierto del Ciclo El Murci, el público podrá disfrutar de un espacio de encuentro antes de la función. Desde una hora antes del inicio habrá servicio de barra, invitando a vivir la experiencia desde la llegada y compartir un momento distendido antes de que la música sea la protagonista de la noche. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Resonancia Producciones (@resonanciaprod)