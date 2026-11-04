Fashion Night: la gran inauguración de SushiClub Funes y la doble nominación de Leo Saleh al Martín Fierro Latino de Miami

Pampita, Hernán Drago Barby Franco, Leo Saleh y Claudia Arce acompañaron la celebración del nuevo restaurante de Bautista Loeschbor, el joven empresario que apuesta al crecimiento gastronómico de Funes.

Con la producción de Leo Saleh,la edición 20 de fashion Sunset y en esta edición exclusiva Fashion Night reunió moda y gastronomía en una noche especial para el conductor, que también celebra dos nominaciones por su trayectoria televisiva.

El pasado 29 de octubre, Funes fue escenario de Fashion Night Deluxe Edition , una propuesta de Fashion Sunset, creada y dirigida por Leonel “Leo” Saleh , que acompañó la inauguración oficial de SushiClub Funes . La celebración reunió figuras del espectáculo, empresarios y amigos en una velada que combinó alfombra roja, cóctel, desfile y música.

Con Pampita como madrina y Hernán Drago y Leo Saleh al frente de la conducción , el encuentro tuvo una convocatoria privada bajo el concepto Only Members. El dress code Total Black marcó la estética de la noche, que comenzó con un cóctel y el tradicional corte de cinta.

La pasarela fue uno de los momentos centrales: Claudia Arce presentó sus diseños en un desfile que contó con la participación de Barby Franco.

También estuvo presente el intendente de Funes, Roly Santacroce, quien acompañó al impulsor del emprendimiento, Bautista Loeschbor, en la celebración de esta nueva etapa.

Para Bautista, la inauguración representa un nuevo paso en un recorrido empresarial que comenzó temprano. Rosarino e hijo del exfutbolista Gabriel Loeschbor, vivió en distintas ciudades y también en España y Francia durante la carrera deportiva de su padre. Su camino profesional se orientó hacia la gastronomía: a los 18 años se hizo cargo de SushiClub Rosario.

Sus comienzos coincidieron con la pandemia, una etapa que exigió adaptar la operación al delivery y al retiro de pedidos. Con el regreso de la actividad presencial, recuperó el servicio de salón y continuó desarrollando el negocio. Actualmente, gestiona las franquicias de SushiClub en Rosario y Funes, con una estrategia de expansión gradual en la región.

La llegada a Funes fue resultado de años de planificación y de observar el crecimiento de la demanda. En 2025 abrió un primer local con delivery y take away, cuya inauguración alcanzó el segundo puesto nacional en ventas entre las aperturas de ese formato de SushiClub. La respuesta del público acompañó el siguiente paso: un restaurante donde los clientes pudieran quedarse a disfrutar de la propuesta.

La nueva sede, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2783, se desarrolla sobre un terreno de aproximadamente 610 metros cuadrados, con 360 cubiertos y 250 de espacios exteriores. La ambientación incorpora vegetación, vidrio y sectores abiertos para integrar la identidad de la marca al entorno de Funes. Mesas interiores y al aire libre permiten distintas formas de compartir el espacio.

A la propuesta de sushi y cocina asiática se suman atención en mesa, coctelería y el servicio Deli & Take. El concepto busca combinar una ambientación cuidada con un clima distendido, pensado para cenas, salidas entre amigos y encuentros que inviten a permanecer.

Aunque el salón ya recibía público desde septiembre, Fashion Night fue la celebración formal de su inauguración. Con Bautista como anfitrión y la impronta de Saleh en la producción, el restaurante se transformó en escenario de una experiencia que conectó gastronomía, moda y entretenimiento.

Para Leo, el encuentro también significó sumar una nueva localidad al recorrido de Fashion Sunset y desarrollar su formato nocturno. La edición de Funes amplió un proyecto que forma parte central de su carrera como creador y organizador de eventos.

La dupla fashion más buscada

Pampita y Leo Saleh fueron una de las duplas protagonistas de Fashion Night Deluxe Edition, compartiendo la alfombra roja y distintos momentos de la inauguración de SushiClub Funes. La complicidad entre la madrina de Fashion Sunset y su creador acompañó una noche donde la moda tuvo un lugar central. Ambos interpretaron el dress code Total Black con su impronta personal: Pampita aportó la elegancia que distingue sus apariciones, mientras que Leo eligió una camisa satinada con escote, pantalón de vestir de Diamonds y un sombrero de ala ancha de la marca uruguaya Rebaño Rosa , su sello de estilo. Juntos, sumaron presencia y personalidad a una celebración que reunió pasarela, gastronomía y espectáculo.

En paralelo, Leonel “Leo” Saleh atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria televisiva: su doble nominación al Martín Fierro Latino Miami 2026, en las categorías Mejor presentador de TV y Contenido de viajes y turismo en TV, por su trabajo en City Tour TV.

El conductor, periodista y productor salteño lleva más de diez años de trabajo en televisión. Su recorrido comenzó en 2015 con Esto es Salta, por Canal 9 Multivisión Federal, y al año siguiente el ciclo pasó a llamarse City Tour. Desde sus raíces en Salta hasta su desarrollo profesional en Rosario, fue construyendo una propuesta que conecta destinos, cultura, entrevistas y experiencias, con participación tanto frente a cámara como detrás de cada producción.

Actualmente, City Tour TV se emite todos los sábados a las 19.30 por Canal 3 de Rosario. Desde esa pantalla, Saleh continúa desarrollando un proyecto que creció junto con su carrera y que hoy le permite llegar a una nueva instancia de reconocimiento internacional.

Después de haber asistido en tres oportunidades como invitado a los premios, el próximo 29 de noviembre llegará a Miami por primera vez como doble nominado.

Las nominaciones marcan un hito en un recorrido que reúne conducción, periodismo y producción, y encuentran a Saleh en plena actividad, entre la continuidad de su programa y la expansión de Fashion Sunset.

City Tour TV nació en Salta en 2015, bajo el nombre Esto es Salta, por la pantalla de Canal 9 Multivisión Federal, como una apuesta de Leonel “Leo” Saleh por mostrar destinos, cultura y experiencias.

Al año siguiente, el ciclo pasó a llamarse City Tour y comenzó a ampliar su recorrido, con presencia en pantallas como Sun Channel, Caras TV y América TV, llevando sus contenidos a nuevas audiencias. Con más de diez años de historia, el programa refleja el crecimiento de Saleh como conductor, periodista y productor, y actualmente se emite todos los sábados a las 19.30 por Canal 3 de Rosario.

Ese camino suma hoy un nuevo hito: su doble nominación al Martín Fierro Latino Miami 2026, en las categorías Mejor presentador de TV y Contenido de viajes y turismo en TV.

La celebración de SushiClub Funes reunió así dos historias de crecimiento: la de Bautista Loeschbor, que amplía su apuesta gastronómica en la región, y la de Leo Saleh, que suma nuevos escenarios a sus eventos mientras se prepara para vivir una noche especial en los Martín Fierro Latino de Miami.