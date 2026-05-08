Arquitectura Contemporánea en Rosario: La Visión de Loza y sus Nuevas Intervenciones

El desarrollo urbano en Rosario se ve impulsado por una arquitectura que busca la densidad, la flexibilidad y un diálogo constante con el entorno

A través de su filosofía, Loza Arquitectura y sus proyectos en zonas estratégicas, redefinen la experiencia de habitar la ciudad mediante el rigor constructivo y la integración con el paisaje urbano.

Loza | Arquitectura: El Oficio de Proyectar y Construir

El estudio, integrado por jóvenes profesionales, adopta el rol de desarrollador y constructor , permitiéndoles cuestionar las convenciones del mercado y proponer soluciones a medida para cada caso. Su enfoque se centra en:

Balcarce 114 Bis: Continuidad y Materia

Ubicado en una zona de alto potencial urbano, a metros del río Paraná y Bv. Oroño, este proyecto destaca por su planteo volumétrico.

Volumen exento: Gracias a la baja altura de los linderos, el edificio se concibe como un bloque de tonos grises , donde el hormigón y el ladrillo visto refuerzan su identidad visual.

Gracias a la baja altura de los linderos, el edificio se concibe como un bloque de , donde el hormigón y el ladrillo visto refuerzan su identidad visual. Relación con el exterior: El diseño prioriza la continuidad espacial entre el interior y el exterior , expandiendo las viviendas a través de amplios balcones vidriados para recuperar la vivencia de una casa en plena densidad del área central.

El diseño prioriza la , expandiendo las viviendas a través de amplios balcones vidriados para recuperar la vivencia de una casa en plena densidad del área central. Privacidad y vistas: Se proyectaron pisos exclusivos de tres dormitorios que orientan el área social hacia la calle y el sector privado hacia un patio interno.

Balcarce 840: El Encuentro con el Patrimonio.

Situado en el inicio del Paseo del Siglo, este proyecto se enfoca en la recuperación patrimonial.

Preservación urbana: La propuesta preserva una casa existente, integrándola con un nuevo edificio en forma de "L" que respeta su carácter y genera una relación armónica con el entorno.

La propuesta preserva una casa existente, integrándola con un nuevo edificio en forma de "L" que respeta su carácter y genera una relación armónica con el entorno. Nueva plaza pública: Se crea un espacio urbano que funciona como prolongación de la calle, una plaza que sirve de acceso y permite redescubrir las fachadas originales de la vivienda.

Se crea un espacio urbano que funciona como prolongación de la calle, una plaza que sirve de acceso y permite redescubrir las fachadas originales de la vivienda. Luz y privacidad: Las unidades de 2 y 3 dormitorios aprovechan la luz del norte y el este mediante grandes ventanales, mientras que la disposición en planta garantiza que no se compartan paredes entre departamentos.

foto Loza 1

Desarrollo en Calle Brown: Conectividad y Entorno

Complementando estas intervenciones, se destaca un nuevo desarrollo situado en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad.

Ubicación estratégica: Emplazado en calle Brown, entre Balcarce y Bv. Oroño , el proyecto se encuentra a solo dos cuadras del río Paraná y del sistema de parques costeros.

Emplazado en , el proyecto se encuentra a solo dos cuadras del río Paraná y del sistema de parques costeros. Dualidad urbana: Su emplazamiento combina las ventajas de un entorno céntrico y consolidado con la proximidad al emblemático Barrio Pichincha, integrando la dinámica comercial con la calidad de vida de los barrios tradicionales de Rosario.

La empresa LOZA Arquitectura y Edificación dispone de financiación propia para la comercialización de departamentos en sus edificios.

Para más información comuníquese a [email protected] o visite www.lozaarquitectura.com