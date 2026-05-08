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Arquitectura Contemporánea en Rosario: La Visión de Loza y sus Nuevas Intervenciones

El desarrollo urbano en Rosario se ve impulsado por una arquitectura que busca la densidad, la flexibilidad y un diálogo constante con el entorno

8 de mayo 2026 · 15:12hs
Arquitectura Contemporánea en Rosario: La Visión de Loza y sus Nuevas Intervenciones

A través de su filosofía, Loza Arquitectura y sus proyectos en zonas estratégicas, redefinen la experiencia de habitar la ciudad mediante el rigor constructivo y la integración con el paisaje urbano.

Loza | Arquitectura: El Oficio de Proyectar y Construir

El estudio, integrado por jóvenes profesionales, adopta el rol de desarrollador y constructor, permitiéndoles cuestionar las convenciones del mercado y proponer soluciones a medida para cada caso. Su enfoque se centra en:

  • La ciudad compacta: Consideran que la densidad y la naturaleza son inseparables en la urbe contemporánea.
  • Austeridad y materialidad: Utilizan la austeridad como un mecanismo para controlar recursos, dejando la resolución constructiva al desnudo para que la expresividad de los materiales sea la protagonista.
  • Proyectos destacados: Su labor se refleja en obras como el Edificio Güemes, el Complejo La Cortada, Seis Casas, Las Lapridas y los edificios Ituzaingo y Santiago.

Balcarce 114 Bis: Continuidad y Materia

Ubicado en una zona de alto potencial urbano, a metros del río Paraná y Bv. Oroño, este proyecto destaca por su planteo volumétrico.

  • Volumen exento: Gracias a la baja altura de los linderos, el edificio se concibe como un bloque de tonos grises, donde el hormigón y el ladrillo visto refuerzan su identidad visual.
  • Relación con el exterior: El diseño prioriza la continuidad espacial entre el interior y el exterior, expandiendo las viviendas a través de amplios balcones vidriados para recuperar la vivencia de una casa en plena densidad del área central.
  • Privacidad y vistas: Se proyectaron pisos exclusivos de tres dormitorios que orientan el área social hacia la calle y el sector privado hacia un patio interno.

Balcarce 840: El Encuentro con el Patrimonio.

Situado en el inicio del Paseo del Siglo, este proyecto se enfoca en la recuperación patrimonial.

  • Preservación urbana: La propuesta preserva una casa existente, integrándola con un nuevo edificio en forma de "L" que respeta su carácter y genera una relación armónica con el entorno.
  • Nueva plaza pública: Se crea un espacio urbano que funciona como prolongación de la calle, una plaza que sirve de acceso y permite redescubrir las fachadas originales de la vivienda.
  • Luz y privacidad: Las unidades de 2 y 3 dormitorios aprovechan la luz del norte y el este mediante grandes ventanales, mientras que la disposición en planta garantiza que no se compartan paredes entre departamentos.
foto Loza 1

Desarrollo en Calle Brown: Conectividad y Entorno

Complementando estas intervenciones, se destaca un nuevo desarrollo situado en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad.

  • Ubicación estratégica: Emplazado en calle Brown, entre Balcarce y Bv. Oroño, el proyecto se encuentra a solo dos cuadras del río Paraná y del sistema de parques costeros.
  • Dualidad urbana: Su emplazamiento combina las ventajas de un entorno céntrico y consolidado con la proximidad al emblemático Barrio Pichincha, integrando la dinámica comercial con la calidad de vida de los barrios tradicionales de Rosario.

La empresa LOZA Arquitectura y Edificación dispone de financiación propia para la comercialización de departamentos en sus edificios.

Para más información comuníquese a [email protected] o visite www.lozaarquitectura.com

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