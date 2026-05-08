Arquitectura Contemporánea en Rosario: La Visión de Loza y sus Nuevas Intervenciones

A través de su filosofía, Loza Arquitectura y sus proyectos en zonas estratégicas, redefinen la experiencia de habitar la ciudad mediante el rigor constructivo y la integración con el paisaje urbano.
El desarrollo urbano en Rosario se ve impulsado por una arquitectura que busca la densidad, la flexibilidad y un diálogo constante con el entorno
A través de su filosofía, Loza Arquitectura y sus proyectos en zonas estratégicas, redefinen la experiencia de habitar la ciudad mediante el rigor constructivo y la integración con el paisaje urbano.
Loza | Arquitectura: El Oficio de Proyectar y Construir
El estudio, integrado por jóvenes profesionales, adopta el rol de desarrollador y constructor, permitiéndoles cuestionar las convenciones del mercado y proponer soluciones a medida para cada caso. Su enfoque se centra en:
Balcarce 114 Bis: Continuidad y Materia
Ubicado en una zona de alto potencial urbano, a metros del río Paraná y Bv. Oroño, este proyecto destaca por su planteo volumétrico.
Balcarce 840: El Encuentro con el Patrimonio.
Situado en el inicio del Paseo del Siglo, este proyecto se enfoca en la recuperación patrimonial.
Desarrollo en Calle Brown: Conectividad y Entorno
Complementando estas intervenciones, se destaca un nuevo desarrollo situado en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad.
La empresa LOZA Arquitectura y Edificación dispone de financiación propia para la comercialización de departamentos en sus edificios.
Para más información comuníquese a [email protected] o visite www.lozaarquitectura.com