Asociación Rosarina de Básquet: lideran Gimnasia en la Superliga, San Telmo en la A y El Tala B en la B

Los campeonatos de la Asociación Rosarina de Básquet, que dentro de dos meses cumplirá 100 años, se siguen disputando con normalidad

San Telmo de Funes está en lo más alto de la Primera A en la Asociación Rosarina de Básquet.

Cuando faltan apenas dos veces para que la Asociación Rosarina de Básquet cumpla sus primeros 100 años de vida, las competiciones a nivel local tienen a Gimnasia como líder en la Superliga, a San Telmo de Funes en Primera A y a El Tala B en la Primera B.

La novena fecha tuvo estos resultados: El Tala 64-70 Provincial, Unión de Arroyo Seco 72-82 Temperley, Atlantic Sportsmen 66-79 Atalaya, Tiro Suizo 71-80 Gimnasia, Alumni de Casilda 70-65 Rosario Central, Sportivo América 78-68 Unión y Progreso; y Club Atlético Olegario Víctor Andrade 79-71 Regatas Rosario.

Este lunes juegan Sportsmen Unidos con Náutico y también falta jugar el partido de la 8ª fecha entre Sportsmen Unidos contra Gimnasia, que en principio iría el 2 de junio.

Las campañas en la Superliga: Gimnasia y Esgrima 8-0, Sportsmen Unidos 7-0, Provincial 7-1, Temperley 7-2, Alumni de Casilda 6-3, Unión de Arroyo Seco 5-4, Atalaya 5-3, Sportivo América 4-5, Náutico Sportivo Avellaneda 3-4, Rosario Central 3-6, Club Atlético Olegario Víctor Andrade 3-6, Unión y Progreso 3-6, El Tala 2-7, Regatas Rosario 2-7, Atlantic Sportsmen 2-6 y Tiro Suizo 1-8.

>>> Leer más: Pocos rosarinos en la selección argentina: la ciudad pierde representantes en el Mundial

San Telmo de Funes manda en la Primera A

En el noveno capítulo en esta división se registraron los siguientes marcadores: Unión Sionista 66-60 Newell’s, Echesortu 82-53 Sportivo Federal, Talleres de Arroyo Seco 68-91 San Telmo de Funes, Paganini Alumni 69-79 Calzada, Puerto San Martín 54-68 Libertad, Red Star 71-79 Atlético Fisherton, Los Rosarinos Estudiantil 83-74 Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Gimnasia B 59-77 Saladillo.

La tabla en el segundo nivel del básquet local está así: San Telmo de Funes 9-0, Atlético Fisherton 7-1, Los Rosarinos Estudiantil 7-2, Echesortu 7-2, Red Star 6-3, Saladillo 5-4, Libertad 5-4, Calzada 5-4, Talleres de Villa Gobernador Gálvez 4-5, Talleres de Arroyo Seco 4-5, Newell’s 3-6, Sportivo Federal 3-6 Gimnasia B 2-7, Paganini Alumni de Granadero Baigorria 2-7, Unión Sionista 2-7 y Puerto San Martín 0-9.

El Tala B comanda en la Primera B

Los resultados de la 9ª fecha fueron los siguientes: Ciclón 67-74 Universitario; Náutico B 64-68 Maciel; Atalaya B 65-53 Unión de Arroyo Seco B, Provincial B 87-75 Atantic Sportsmen B y Rosario Central B 42-47 El Tala B.

Este lunes 11 de mayo habrá duelos entre Red Star B vs. Ben Hur y Temperley B vs. Fortín Barracas. El 18 de mayo lo harán Edison ante Servando Bayo.

Los récords: El Tala B 9-0, Club Atlético Maciel 7-1, Alba Argentina de Maciel 6-2, Atalaya B 6-3, Servando Bayo 5-2, Atlantic Sportsmen B 5-4, Ben Hur 4-3, Ciclón 4-4, Temperley B 4-4, Fortín Barracas 4-4, Rosario Central B 3-4, Provincial B 3-6, Universitario 3-5, Unión de Arroyo Seco B 2-7, Náutico Sportivo Avellaneda B 2-6, Edison 1-6, Red Star B 0-7.