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Asociación Rosarina de Básquet: lideran Gimnasia en la Superliga, San Telmo en la A y El Tala B en la B

Los campeonatos de la Asociación Rosarina de Básquet, que dentro de dos meses cumplirá 100 años, se siguen disputando con normalidad

11 de mayo 2026 · 15:12hs
San Telmo de Funes está en lo más alto de la Primera A en la Asociación Rosarina de Básquet.

San Telmo de Funes está en lo más alto de la Primera A en la Asociación Rosarina de Básquet.

Cuando faltan apenas dos veces para que la Asociación Rosarina de Básquet cumpla sus primeros 100 años de vida, las competiciones a nivel local tienen a Gimnasia como líder en la Superliga, a San Telmo de Funes en Primera A y a El Tala B en la Primera B.

Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet

La novena fecha tuvo estos resultados: El Tala 64-70 Provincial, Unión de Arroyo Seco 72-82 Temperley, Atlantic Sportsmen 66-79 Atalaya, Tiro Suizo 71-80 Gimnasia, Alumni de Casilda 70-65 Rosario Central, Sportivo América 78-68 Unión y Progreso; y Club Atlético Olegario Víctor Andrade 79-71 Regatas Rosario.

Este lunes juegan Sportsmen Unidos con Náutico y también falta jugar el partido de la 8ª fecha entre Sportsmen Unidos contra Gimnasia, que en principio iría el 2 de junio.

Las campañas en la Superliga: Gimnasia y Esgrima 8-0, Sportsmen Unidos 7-0, Provincial 7-1, Temperley 7-2, Alumni de Casilda 6-3, Unión de Arroyo Seco 5-4, Atalaya 5-3, Sportivo América 4-5, Náutico Sportivo Avellaneda 3-4, Rosario Central 3-6, Club Atlético Olegario Víctor Andrade 3-6, Unión y Progreso 3-6, El Tala 2-7, Regatas Rosario 2-7, Atlantic Sportsmen 2-6 y Tiro Suizo 1-8.

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San Telmo de Funes manda en la Primera A

En el noveno capítulo en esta división se registraron los siguientes marcadores: Unión Sionista 66-60 Newell’s, Echesortu 82-53 Sportivo Federal, Talleres de Arroyo Seco 68-91 San Telmo de Funes, Paganini Alumni 69-79 Calzada, Puerto San Martín 54-68 Libertad, Red Star 71-79 Atlético Fisherton, Los Rosarinos Estudiantil 83-74 Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Gimnasia B 59-77 Saladillo.

La tabla en el segundo nivel del básquet local está así: San Telmo de Funes 9-0, Atlético Fisherton 7-1, Los Rosarinos Estudiantil 7-2, Echesortu 7-2, Red Star 6-3, Saladillo 5-4, Libertad 5-4, Calzada 5-4, Talleres de Villa Gobernador Gálvez 4-5, Talleres de Arroyo Seco 4-5, Newell’s 3-6, Sportivo Federal 3-6 Gimnasia B 2-7, Paganini Alumni de Granadero Baigorria 2-7, Unión Sionista 2-7 y Puerto San Martín 0-9.

El Tala B comanda en la Primera B

Los resultados de la 9ª fecha fueron los siguientes: Ciclón 67-74 Universitario; Náutico B 64-68 Maciel; Atalaya B 65-53 Unión de Arroyo Seco B, Provincial B 87-75 Atantic Sportsmen B y Rosario Central B 42-47 El Tala B.

Este lunes 11 de mayo habrá duelos entre Red Star B vs. Ben Hur y Temperley B vs. Fortín Barracas. El 18 de mayo lo harán Edison ante Servando Bayo.

Los récords: El Tala B 9-0, Club Atlético Maciel 7-1, Alba Argentina de Maciel 6-2, Atalaya B 6-3, Servando Bayo 5-2, Atlantic Sportsmen B 5-4, Ben Hur 4-3, Ciclón 4-4, Temperley B 4-4, Fortín Barracas 4-4, Rosario Central B 3-4, Provincial B 3-6, Universitario 3-5, Unión de Arroyo Seco B 2-7, Náutico Sportivo Avellaneda B 2-6, Edison 1-6, Red Star B 0-7.

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