Segrup arma un plan especial de seguridad para barrios cerrados e industrias

La coyuntura es buena para el sector de seguridad: con un dólar planchado los equipos no tienen grandes subas, además la tecnología sigue ingresando al país y la financiación está activa . Con esas tres variables, los próximos meses prometen ser buenos para este segmento. En ese marco, Negocios de La Capital dialogó con Alexis Beretta, manager Comercial de Segrup Seguridad , puesto que tras una buena gestión y una importante inversión están logrando cerrar un muy buen 2026 y ya tienen una estrategia 2027 para seguir creciendo.

El plan de negocios que tienen entre manos implica el lanzamiento de un servicio 360 para barrios cerrados e industrias. La estrategia es replicar el modelo que brindan para clientes finales y consorcios que ha tenido muy buena aceptación por sus clientes. Es que ellos, el año pasado, hicieron un acuerdo con la tecnológica global Ajax Systems, de origen ucraniano, para operar con sus equipos que cuentan con alta calidad y suman además de la seguridad, tecnología para domótica.

"El público recibió muy bien el producto, hicimos una propuesta que estuvo muy bien pensada y el equipo comercial trabajó activamente para colocarlo. Duplicamos el objetivo de ventas que teníamos y esto fue posible también porque el directorio decidió hacer una inversión millonaria que permitió este crecimiento ", detalla Alexis y se refiere a la compra de equipamiento, tecnología, herramientas, camionetas e inversión en capital humano. "Puedo decir que hoy tenemos en nuestro equipo a los mejores profesionales en seguridad de la región", asegura.

La inversión fue clave en el crecimiento del número de clientes, porque para hacer un buen soporte se requiere ser robustos en ese punto. Si bien Alexis no quiso precisar la cifra del desembolso, asegura que es millonaria en dólares puesto que, entre otras cosas, se renovó la flota de vehículos para "poder llegar rápido con los plazos que demandan los clientes. La seguridad es un producto que básicamente se tiene que brindar de forma inmediata porque cuando se produce el dolo o está latente la necesidad de seguridad, tenés que tener tiempos cortos de ejecución. Nosotros estamos con plazos de alarmas en 48 horas, mientras que en edificios se demora entre 15 y 30 días y en barrios privados unos 40 días hábiles. El cliente nos premia por esa rapidez ", describe.

Un punto clave es que están trabajando "llave en mano" porque les ha dado mayor eficacia en el trabajo. Anteriormente la parte eléctrica no la llevaban adelante y era un problema para el cliente. Es por eso que, desde hace tres meses, los presupuestos son completos, con los electricistas incluidos. "Estamos contratando contratistas, electricistas, profesionales para obras civiles para hacer juntos los proyectos y resolverle todo al cliente", detalla.

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Por otra parte, como parte de este crecimiento, Alexis adelanta a Negocios que en el 2027 harán un anuncio que dará que hablar en el sector. Es que están desarrollando una modalidad de financiamiento que aún no se utiliza en seguridad y que le permitirá a muchos consorcios, desarrolladores e industrias acceder a tecnología de primera calidad con una opción comercial muy competitiva. Pero aclara que prefiere no adelantar la letra chica del lanzamiento hasta que no esté todo listo.

Nueva tecnología en barrios cerrados e industrias

El modelo de seguridad que plantea Segrup es 360º, es decir, es fundamental para garantizar un buen servicio que se tengan en cuenta cada uno de los riesgos que puede tener una propiedad o industria. En este sentido, desde la empresa buscan dar un servicio integral que comienza con el perímetro del lugar a resguardar. En el caso de los barrios cerrados e industrias, justamente el perímetro debe estar muy bien custodiado, y están implementando tecnología que lo hace posible. Alexis cuenta un caso: "En un barrio cerrado de la zona de countries de Santa Fe, ubicado en Santo Tomé, estamos haciendo el primer proyecto con tecnología térmica que detecta presencia con una distancia de 200 metros". Estos equipos integran doble lente, una térmica y una óptica, la primera detecta el calor y la segunda se activa para mostrar con exactitud de qué se trata la amenaza.

En Segrup trabajan unos 2.000 colaboradores, son la empresa de seguridad más grande de Santa Fe. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Explica Alexis que este tipo de tecnología reduce las falsas alarmas provocadas por animales o movimiento de vegetación y tiene también una disuasión activa, porque ante la intrusión detectada se activan de forma automática sirenas y reflectores de luz. Además de esta tecnología que tiene un costo más alto, para quienes tiene presupuestos más acotados, la empresa sigue trabajando con el sistema IBS, es decir, aquella que detecta un cruce de línea de los sensores colocados. Otro producto que comenzaron a comercializar es el cerco eléctrico, bajo la normativa regularizada, puesto que ya se lo solicitaron dos clientes. Y, para los accesos, la tecnología más utilizada son las cámaras que tienen lectores de patentes.

Porteros IP que hacen QR para invitados

En lo que respecta a nuevas tecnologías, Alexis suma que otro de los productos que está teniendo buena demanda por su innovación son los porteros IP biométricos, que permiten el ingreso al lugar registrando el rostro del propietario. Este tipo de producto se utiliza mucho para edificios: "Es lo último que lanzamos, tiene distintas funciones, por ejemplo, una persona toca el timbre y se emite directamente un llamado a tu celular y el cliente puede abrirle desde cualquier lugar donde esté". Esto se requiere para casos donde hay mucha confianza con quien asiste, como una niñera, un personal de servicio, a quien en lugar de dejarle una llave, se le permite directamente el ingreso.

Otra novedad que tienen los porteros IP es que en los edificios, cuando se hacen reuniones en un SUM, no es necesario bajar a abrirle a cada invitado. La tecnología que tienen esos porteros desarrolla un QR para el invitado y el propietario le envía esa imagen con la cual puede acceder momentáneamente al edificio y pasar cada puerta hasta llegar al amenitie donde se hace la reunión. "Ya tenemos clientes que nos lo han pedido y lo hemos incorporado", añade el manager Comercial de Segrup.

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Más tecnología, menos presencia física

En lo que tiene que ver con el mercado, Alexis analiza que la tendencia es tener menor presencia fija y más tecnología, en esa línea se hacen las grandes inversiones en equipamiento, en el caso de ellos, confiesa que ya tienen un buen stock para asegurarse los próximos meses. En algunos casos, se usan sistemas mixtos, pero tener buen equipamiento funciona para algunos consorcios como una buena manera de bajar costos. De todas formas, aclara que para Segrup la vigilancia física sigue siendo un eje importante, ya que muchos de sus clientes así lo requieren. Trabajan con empresas desarrolladoras, como G70, con Loza Arquitectura o con 5Sentidos Desarrollos, entre otros.

Para poner en contexto a la compañía, vale decir que Segrup Seguridad es la empresa de seguridad más grande de la provincia de Santa Fe, con unos 2000 colaboradores y presencia en 11 provincias, lo que la ubica además en un ranking de las diez más grandes del país. Hoy está a cargo de la tercera generación de la familia fundadora, que es rosarina y están en el mercado desde 1999.

La inclusión de la IA en seguridad

Paso a paso la inteligencia artificial va incorporándose en el segmento de seguridad. Al margen de lo que tiene que ver con el equipamiento, Alexis detalla que ya la están usando en muchos procesos internos. "Estamos muy atentos a la eficiencia, a los cálculos para cada proyecto, y en eso nos ayuda la IA y nos agiliza mucho los tiempos. También se utiliza en el área de monitoreo, nosotros tenemos equipos licenciados que uitilizan IA. Uno le puede ingresar diversos datos como, por ejemplo, que detecte si una persona de camisa azul ingresó entre las 8 y las 12. Y el sistema lo busca, lo detecta y te da los horarios y las imágenes. Antes tenías que poner un operador mirando los videos las horas que fuera necesario", recuerda. Además, para lo que son los listados de ingresos y egresos de un edificio de oficinas, barrio privado o industria, también les agiliza mucho el trabajo.

Este año en Segrup lograron duplicar las expectativas de venta, tras trazar un plan sólido que sostuvieron en todo momento. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

De todas formas, Alexis ve a la IA como una herramienta pero no confía en los sistemas autónomos: "Yo prefiero no perder el control, no me gusta delegarlo todo" y, al cerrar esta entrevista reflexiona: "Porque si bien podés hacer toda una presentación con IA, lo cierto que luego, en el mano a mano estás sólo y tenés que saber manejarte".

Con todo, en Segrup Seguridad están dando pasos firmes para seguir consolidándose en el mercado. Siendo líderes en Santa Fe y con una gran demanda del cliente final, ahora apuestan por crecer en los numerosos barrios cerrados que hay en la provincia y a la vez, darle una buena solución a los industriales con los nuevos modos de financiamiento que lanzarán en el 2027.