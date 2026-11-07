Granadero Baigorria participó de la Expo Seguridad en busca de tecnología y estrategias de prevención La ciudad estuvo representada por su intendente, Adrián Maglia, en la muestra del Salón Metropolitano, donde se presentaron innovaciones y estrategias para fortalecer la prevención en los gobiernos locales 7 de noviembre 2026 · 08:00hs

El intendente Adrián Maglia, durante su recorrida por la Expo Seguridad en el Salón Metropolitano de Rosario.

Granadero Baigorria estuvo presente en la Expo Seguridad, la muestra realizada el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre en el Salón Metropolitano de Rosario, con el objetivo de incorporar conocimientos, innovaciones tecnológicas y estrategias institucionales aplicables a la prevención y la protección de los vecinos. La ciudad estuvo representada por su intendente, Adrián Maglia.

La exposición, organizada por Fundación Rosario, la provincia y la Municipalidad de Rosario, incluyó paneles de debate sobre seguridad y desarrollo productivo, además de la Feria de Exposiciones Ciudad Segura. La jornada reunió a referentes del sector, empresas de tecnología y especialistas en seguridad pública y privada, que abordaron las últimas tendencias e innovaciones destinadas a fortalecer los esquemas de prevención en los gobiernos locales.

Un abordaje integral Durante su recorrida por la exposición, Maglia planteó la necesidad de encarar la problemática de manera integral y colaborativa: “Hoy la tecnología, lo legal y el trabajo institucional tienen que unirse para cuidar a nuestros vecinos. Si bien no es responsabilidad directa del municipio, venimos a escuchar a los especialistas para sumar soluciones”.

El jefe comunal señaló así que, aunque el municipio no tiene a su cargo de forma directa esa tarea, la gestión local busca acercarse a quienes trabajan en el tema para incorporar respuestas.

Herramientas modernas para la comunidad Desde la Municipalidad indicaron que, con esta participación, la gestión reafirma su compromiso de seguir gestionando, articulando con distintos sectores e incorporando herramientas modernas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la tranquilidad de la comunidad. >>Leer más: Granadero Baigorria: El Complejo Eva Perón comenzó a transformar notablemente su fisonomía y estado general