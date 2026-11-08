Expectativa total: el Papa León XIV llega hoy a la Argentina

El Santo Padre recorrerá Caba, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Miles de personas viajan desde Rosario. El país vuelve a recibir a un Pontífice después de 39 años

León XIV, el sucesor de Francisco, arribará a la tarde a Buenos Aires para continuar con el viaje apostólico que comenzó en Uruguay y terminará en Perú.

La Argentina vuelve a recibir la visita de un Papa luego de 39 años . León XIV , el sucesor de Francisco , arribará esta tarde a Buenos Aires para continuar con el viaje apostólico que comenzó en Uruguay y terminará en Perú. La última vez que la máxima autoridad de la Iglesia católica estuvo en el país fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades, entre ellas Rosario.

En esta oportunidad, León XIV estará cuatro días en Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Bajo el lema "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien" , el Papa concentrará su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Claypole, Luján y Córdoba.

La agenda de León XIV está dividida entre su rol como Sumo Pontífice y su tarea como jefe de Estado del Vaticano, por eso se encontrará con fieles y eclesiásticos, pero también con referentes de la política y de la sociedad civil, como el presidente Javier Milei , el movimiento de jóvenes y el mundo del trabajo.

"La agenda no debe entenderse como una mera cronología de compromisos o un simple recorrido geográfico. Cada lugar elegido representa una realidad simbólica profunda, donde el Santo Padre desea hacerse presente y regalarnos su palabra" , sostuvo monseñor Marcelo Colombo , presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Como sucesor directo de Francisco, León XIV llega a la Argentina manteniendo temas de continuidad en los papados: el cuidado de la casa común y el liderazgo de la paz. Esos temas fueron abordados desde los primeros meses de su conducción.

León XIV arribará a Buenos Aires desde Montevideo, Uruguay, para desarrollar actividades protocolares. Este lunes, en Claypole, encabezará la misa oficial y luego mantendrá reuniones con distintos sectores para terminar con una cena con obispos donde participará Eduardo Martín, líder del Arzobispado de Rosario.

El martes estará en Córdoba, donde ofrecerá una nueva misa y, a la noche, hablará ante los jóvenes en un encuentro que tendrá como antesala un show del artista rosarino Valentino Merlo, entre otros.

El miércoles, desde muy temprano, visitará la cárcel de Villa Devoto, para luego arribar a Luján, donde se espera el momento más emotivo para los fieles con la misa en la basílica. Tras la celebración litúrgica, el séquito papal se dirigirá al aeropuerto internacional de Ezeiza para la ceremonia de despedida y la partida hacia Lima, Perú.

La visita del Papa

La Iglesia católica argentina gestó durante más de ocho meses la llegada del Papa al país. Aunque la confirmación oficial fue el 5 de agosto, ya desde marzo se rumoreaba la posibilidad de una visita.

La Iglesia argentina ofreció varias opciones a la Secretaría del Estado de Vaticano, encargada de definir los detalles de cada viaje del Papa. Lugares, actividades y propuestas fueron volcados en la mesa, pero la palabra final la tenían en San Pedro.

En ese sentido, desde la Argentina enviaron tres propuestas de lemas y logos, pero es la Santa Sede la que elige o reconvierte las iniciativas en busca de la que más se ajusta a los mensajes del Obispo de Roma.

"En cada encuentro seguramente habrá un mensaje cercano para nuestras comunidades parroquiales, para los jóvenes, los religiosos y nuestras familias. Al mismo tiempo, la agenda abraza realidades que nos desafían como sociedad: la atención a las personas con discapacidad, el mundo del trabajo, el consuelo a los hermanos privados de la libertad y el diálogo ecuménico e interreligioso", explicó Colombo.

Rosario seguirá al Santo Padre

Aunque autoridades políticas y eclesiásticas lamentaron que León XIV no llegue a la ciudad, los rosarinos, cada uno a su manera, viajarán hacia el Santo Padre. Desde Rosario parten más de 200 micros de larga distancia y de mediana capacidad, además de autos particulares.

"El 60% de los rosarinos irá a Luján, pero también habrá en Buenos Aires y Córdoba", confiaron a La Capital en la Arquidiócesis de Rosario. Parroquias, grupos pastorales, organizaciones sociales, escuelas y universidades enviaron contingentes que tomarán las rutas y autopistas para intentar ver a León XIV.

Los representantes rosarinos llegarán desde todos los sectores. A su vez, el monseñor Martín participará de la cena con obispos este lunes, en el Arzobispado de Buenos Aires, mientras que la directora del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social de Rosario, Viviana Willie Billie, estará presente en el encuentro con el mundo del trabajo.

Este diario pudo averiguar que de esa actividad participará un importante empresario de Rosario, entre otros.

En tanto, en el Museo del Deporte, ubicado en Ayacucho al 4800, el gobierno provincial y el Arzobispado de Rosario organizaron la transmisión oficial de la Santa Misa del lunes, desde las 9 y hasta las 15: la liturgia se verá en la pantalla gigante.

En Villa Cañás, la ciudad del departamento General López, se encuentra la única Posta Oficial en Santa Fe de la visita del Papa.

Allí, la iglesia San José emerge como un punto de encuentro donde se podrá seguir la recorrida de León XIV. Este domingo, de 17 a 18.30, los fieles verán las primeras actividades del Sumo Pontífice en el país en la parroquia de calle 55 al 400.

El lema: "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien"

El 21 de septiembre, la Conferencia Episcopal Argentina oficializó el lema y el logo oficial que acompañarán a León XIV en su estadía en el país. Uruguay y Perú tienen sus propias frases y distintivos.

El lema en la Argentina está compuesto por dos frases que reflejan la identidad cristiana de ser “discípulos misioneros” y hace hincapié en la palabra "todos".

"Bienvenidos todos", explica la Conferencia Episcopal en referencia al "corazón hospitalario de Dios", que el libro de Isaías menciona en el Antiguo Testamento. Y los evangelios de Lucas, Mateo y Juan en el Nuevo Testamento.

"Vayan y anuncien" representa la idea de renovar las respuestas al mandato misionero, la misma que Jesús hace a sus discípulos en los evangelios de Marcos y Mateo.

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El logo parte de una idea central: "Todos son bienvenidos y nadie queda afuera, todos forman un pueblo cuyo centro es Cristo".

La gama de celestes conecta visualmente con la identidad argentina, mientras que el uso de la contraforma permite que, entre las figuras, se vea una cruz como símbolo central.

La cruz en el centro nos recuerda la centralidad del kerygma que el Pueblo de Dios anuncia y proclama.

Vuelve el Papa a la Argentina

Será la tercera vez en la historia que un Papa llega a la Argentina y el segundo que visitará al país. El primero fue Juan Pablo II.

En esta oportunidad, León XIV eligió Argentina junto a Uruguay y Perú. "El Papa Francisco fue tan grande que no se guardó nada por hacer. Entonces, no hay que tomar el viaje de León XIV como un pendiendo de Francisco", aseguró el padre Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, en la capacitación para periodistas que ofreció Sipreba y de las que participó La Capital.

La primera visita papal en la Argentina fue en 1982, cuando Juan Pablo II viajó al país en medio de la guerra de Malvinas y una creciente disputa con Chile por el canal de Beagle.

Fueron 36 horas, entre el 11 y el 12 de junio. Dos días más tarde de su visita, la Argentina se rendía y ponía fin a la guerra.

Ya en democracia, Juan Pablo II retornó a la Argentina en una visita que duró diez días, en 1987. Pasó por Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario, donde ofreció la misa a la misión de los laicos de la Iglesia para unas 300 mil personas.

En 2026, nuevamente la Santa Sede eligió la Argentina para una visita papal. Ahora, el sucesor de Pedro es León XIV y estará poco más de 96 horas, desde este domingo a la tarde hasta el miércoles, pasado el mediodía.