La Capital | Información General | Papa

Expectativa total: el Papa León XIV llega hoy a la Argentina

El Santo Padre recorrerá Caba, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Miles de personas viajan desde Rosario. El país vuelve a recibir a un Pontífice después de 39 años

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

8 de noviembre 2026 · 06:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
León XIV

Foto: AP

León XIV, el sucesor de Francisco, arribará a la tarde a Buenos Aires para continuar con el viaje apostólico que comenzó en Uruguay y terminará en Perú.

La Argentina vuelve a recibir la visita de un Papa luego de 39 años. León XIV, el sucesor de Francisco, arribará esta tarde a Buenos Aires para continuar con el viaje apostólico que comenzó en Uruguay y terminará en Perú. La última vez que la máxima autoridad de la Iglesia católica estuvo en el país fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades, entre ellas Rosario.

En esta oportunidad, León XIV estará cuatro días en Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Bajo el lema "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", el Papa concentrará su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Claypole, Luján y Córdoba.

La agenda de León XIV está dividida entre su rol como Sumo Pontífice y su tarea como jefe de Estado del Vaticano, por eso se encontrará con fieles y eclesiásticos, pero también con referentes de la política y de la sociedad civil, como el presidente Javier Milei, el movimiento de jóvenes y el mundo del trabajo.

"La agenda no debe entenderse como una mera cronología de compromisos o un simple recorrido geográfico. Cada lugar elegido representa una realidad simbólica profunda, donde el Santo Padre desea hacerse presente y regalarnos su palabra", sostuvo monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Como sucesor directo de Francisco, León XIV llega a la Argentina manteniendo temas de continuidad en los papados: el cuidado de la casa común y el liderazgo de la paz. Esos temas fueron abordados desde los primeros meses de su conducción.

León XIV arribará a Buenos Aires desde Montevideo, Uruguay, para desarrollar actividades protocolares. Este lunes, en Claypole, encabezará la misa oficial y luego mantendrá reuniones con distintos sectores para terminar con una cena con obispos donde participará Eduardo Martín, líder del Arzobispado de Rosario.

El martes estará en Córdoba, donde ofrecerá una nueva misa y, a la noche, hablará ante los jóvenes en un encuentro que tendrá como antesala un show del artista rosarino Valentino Merlo, entre otros.

El miércoles, desde muy temprano, visitará la cárcel de Villa Devoto, para luego arribar a Luján, donde se espera el momento más emotivo para los fieles con la misa en la basílica. Tras la celebración litúrgica, el séquito papal se dirigirá al aeropuerto internacional de Ezeiza para la ceremonia de despedida y la partida hacia Lima, Perú.

La visita del Papa

La Iglesia católica argentina gestó durante más de ocho meses la llegada del Papa al país. Aunque la confirmación oficial fue el 5 de agosto, ya desde marzo se rumoreaba la posibilidad de una visita.

La Iglesia argentina ofreció varias opciones a la Secretaría del Estado de Vaticano, encargada de definir los detalles de cada viaje del Papa. Lugares, actividades y propuestas fueron volcados en la mesa, pero la palabra final la tenían en San Pedro.

En ese sentido, desde la Argentina enviaron tres propuestas de lemas y logos, pero es la Santa Sede la que elige o reconvierte las iniciativas en busca de la que más se ajusta a los mensajes del Obispo de Roma.

"En cada encuentro seguramente habrá un mensaje cercano para nuestras comunidades parroquiales, para los jóvenes, los religiosos y nuestras familias. Al mismo tiempo, la agenda abraza realidades que nos desafían como sociedad: la atención a las personas con discapacidad, el mundo del trabajo, el consuelo a los hermanos privados de la libertad y el diálogo ecuménico e interreligioso", explicó Colombo.

Rosario seguirá al Santo Padre

Aunque autoridades políticas y eclesiásticas lamentaron que León XIV no llegue a la ciudad, los rosarinos, cada uno a su manera, viajarán hacia el Santo Padre. Desde Rosario parten más de 200 micros de larga distancia y de mediana capacidad, además de autos particulares.

"El 60% de los rosarinos irá a Luján, pero también habrá en Buenos Aires y Córdoba", confiaron a La Capital en la Arquidiócesis de Rosario. Parroquias, grupos pastorales, organizaciones sociales, escuelas y universidades enviaron contingentes que tomarán las rutas y autopistas para intentar ver a León XIV.

Los representantes rosarinos llegarán desde todos los sectores. A su vez, el monseñor Martín participará de la cena con obispos este lunes, en el Arzobispado de Buenos Aires, mientras que la directora del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social de Rosario, Viviana Willie Billie, estará presente en el encuentro con el mundo del trabajo.

Este diario pudo averiguar que de esa actividad participará un importante empresario de Rosario, entre otros.

En tanto, en el Museo del Deporte, ubicado en Ayacucho al 4800, el gobierno provincial y el Arzobispado de Rosario organizaron la transmisión oficial de la Santa Misa del lunes, desde las 9 y hasta las 15: la liturgia se verá en la pantalla gigante.

En Villa Cañás, la ciudad del departamento General López, se encuentra la única Posta Oficial en Santa Fe de la visita del Papa.

Allí, la iglesia San José emerge como un punto de encuentro donde se podrá seguir la recorrida de León XIV. Este domingo, de 17 a 18.30, los fieles verán las primeras actividades del Sumo Pontífice en el país en la parroquia de calle 55 al 400.

El lema: "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien"

El 21 de septiembre, la Conferencia Episcopal Argentina oficializó el lema y el logo oficial que acompañarán a León XIV en su estadía en el país. Uruguay y Perú tienen sus propias frases y distintivos.

El lema en la Argentina está compuesto por dos frases que reflejan la identidad cristiana de ser “discípulos misioneros” y hace hincapié en la palabra "todos".

"Bienvenidos todos", explica la Conferencia Episcopal en referencia al "corazón hospitalario de Dios", que el libro de Isaías menciona en el Antiguo Testamento. Y los evangelios de Lucas, Mateo y Juan en el Nuevo Testamento.

"Vayan y anuncien" representa la idea de renovar las respuestas al mandato misionero, la misma que Jesús hace a sus discípulos en los evangelios de Marcos y Mateo.

>> Leer más: Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

El logo parte de una idea central: "Todos son bienvenidos y nadie queda afuera, todos forman un pueblo cuyo centro es Cristo".

La gama de celestes conecta visualmente con la identidad argentina, mientras que el uso de la contraforma permite que, entre las figuras, se vea una cruz como símbolo central.

La cruz en el centro nos recuerda la centralidad del kerygma que el Pueblo de Dios anuncia y proclama.

Vuelve el Papa a la Argentina

Será la tercera vez en la historia que un Papa llega a la Argentina y el segundo que visitará al país. El primero fue Juan Pablo II.

En esta oportunidad, León XIV eligió Argentina junto a Uruguay y Perú. "El Papa Francisco fue tan grande que no se guardó nada por hacer. Entonces, no hay que tomar el viaje de León XIV como un pendiendo de Francisco", aseguró el padre Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, en la capacitación para periodistas que ofreció Sipreba y de las que participó La Capital.

La primera visita papal en la Argentina fue en 1982, cuando Juan Pablo II viajó al país en medio de la guerra de Malvinas y una creciente disputa con Chile por el canal de Beagle.

Fueron 36 horas, entre el 11 y el 12 de junio. Dos días más tarde de su visita, la Argentina se rendía y ponía fin a la guerra.

Ya en democracia, Juan Pablo II retornó a la Argentina en una visita que duró diez días, en 1987. Pasó por Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario, donde ofreció la misa a la misión de los laicos de la Iglesia para unas 300 mil personas.

En 2026, nuevamente la Santa Sede eligió la Argentina para una visita papal. Ahora, el sucesor de Pedro es León XIV y estará poco más de 96 horas, desde este domingo a la tarde hasta el miércoles, pasado el mediodía.

Noticias relacionadas
El Papa León XIV viajó este sábado a la mañana desde Montevideo.

El Papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica y habló del mate como símbolo

arzobispo eduardo martin: dios no se impone, dios se propone

Arzobispo Eduardo Martín: "Dios no se impone, Dios se propone"

Cantantes y compositores rosarinos formarán parte de la visita del Papa León XIV

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estaran junto a leon xiv en claypole

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Las más leídas

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Lo último

Cirugía robótica en pacientes bariátricos: Sanatorio Parque consolida el uso del sistema Da Vinci Xi

Cirugía robótica en pacientes bariátricos: Sanatorio Parque consolida el uso del sistema Da Vinci Xi

Interlagos amaneció con llovizna, fresco y Franco Colapinto correrá en condiciones que no probó

Interlagos amaneció con llovizna, fresco y Franco Colapinto correrá en condiciones que no probó

Menopausia y aumento de peso: qué sabemos sobre semaglutida y tirzepatida

Menopausia y aumento de peso: qué sabemos sobre semaglutida y tirzepatida

Expectativa total: el Papa León XIV llega hoy a la Argentina

El Santo Padre recorrerá Caba, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Miles de personas viajan desde Rosario. El país vuelve a recibir a un Pontífice después de 39 años

Expectativa total: el Papa León XIV llega hoy a la Argentina

Por Gonzalo Santamaría
La visita de León XIV, más que un mero evento litúrgico

Por Javier Felcaro
Suscriptores

La visita de León XIV, más que un mero evento litúrgico

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Rosúa: El gobierno logró las herramientas que impulsó para seguir mejorando la seguridad
Política

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para seguir mejorando la seguridad"

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba
La Región

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

A Newells se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

Por Rodolfo Parody
Ovación

A Newell's se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

Las más leídas
Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

En vivo: Central ganó 2 a 0, pero Boca le hizo un gol agónico a Defensa y se coronó campeón

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

¿Qué pasó al final? La confusión en el Gigante que hizo festejar a todo Central

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Una madre y su hijo, oriundos de Funes, fueron encontrados sin vida en un río en Córdoba

Cómo será el domingo de Franco Colapinto, luego de un paso adelante el viernes y otro atrás el sábado

Cómo será el domingo de Franco Colapinto, luego de un paso adelante el viernes y otro atrás el sábado

Ovación
El uno x uno de Newells: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

Por Rodolfo Parody
Ovacion

El uno x uno de Newell's: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

El uno x uno de Newells: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

El uno x uno de Newell's: Núñez, desequilibrio y gol en el 2 a 2 frente a Instituto

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

A Newells se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

A Newell's se le escapó en el final, pero demostró que está para dar pelea en la fase final

Policiales
Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros
Policiales

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Caso Facundo Gorga: desestimaron denuncias penales contra funcionarios del Jockey Club

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

La Ciudad
Día Mundial Sin Wifi: un momento para desconectar y reflexionar sobre la hiperconectividad
La Ciudad

Día Mundial Sin Wifi: un momento para desconectar y reflexionar sobre la hiperconectividad

El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío

El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

De Rosario a Buenos Aires: cómo es el viaje para ver al Sumo Pontífice en Argentina

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

El sábado llega con mucho viento antes de otro descenso de temperatura
La Ciudad

El sábado llega con mucho viento antes de otro descenso de temperatura

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central
Ovación

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso
El Mundo

Corralito en Paraguay: detuvieron a Santiago Peña luego de ser destituido por el Congreso

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales
Información General

León XIV llegó a Uruguay: recordó a Francisco y pidió cuidar los recursos naturales

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina
La Ciudad

La pantalla gigante del Museo del Deporte emitirá en vivo la misa del papa León XIV en Argentina

El cura colectivero que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

El "cura colectivero" que llevará a 30 jóvenes de Rosario a Buenos Aires para ver al Papa

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres
Policiales

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos y demoras

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1
Turismo

Más de 170 pasajeros partieron de Rosario rumbo a San Pablo para vivir la Fórmula 1

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros
El Mundo

Las cinco claves de la crisis que dejó a casi tres millones de personas sin sus ahorros

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación
La Ciudad

El vuelo Madrid-Rosario cerró su primer mes con 75% de ocupación

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar
La Ciudad

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento
La Ciudad

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero
Negocios

Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Política

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos