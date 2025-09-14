La Capital | Negocios | seguridad

De la seguridad física a la domótica para hogares: Segrup busca crecer en el mercado doméstico

La compañía cerró una alianza con una firma global, Ajax Systems, que le permite lanzar un pack para clientes particulares que está a la altura de los que instalan en grandes empresas.

María Laura Neffen

Por María Laura Neffen

14 de septiembre 2025 · 08:31hs
Alexis Beretta

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Alexis Beretta, manager Comercial de Segrup Seguridad, con el nuevo kit que están lanzando.

Quienes están en el mundo de la seguridad desde hace décadas han sido testigos y protagonistas de los cambios vertiginosos que ha vivido el sector. Porque las empresas con años en esto han comenzado trabajando sólo con seguridad física, es decir, con personas que cuidaban los espacios sin cámaras ni tecnología, mientras que hoy en día este rubro es inviable sin tener equipos de primera línea que brinden un soporte permanente. De esto saben, y mucho, quienes dirigen la compañía rosarina Segrup Seguridad, que están en el mercado desde el año 1999, y que hoy relanzan sus servicios gracias a una alianza estratégica con la tecnológica de origen ucraniano, Ajax Systems.

“Lo que planteó la empresa a principios de este año fue tomar la decisión de ejecutar un proceso de inversión para darle un relanzamiento a la unidad de seguridad electrónica de Segrup. La premisa del directorio fue lograr que nuestro servicio de calidad profesional pueda estar al alcance de todos, es decir, que la misma seguridad a la que sólo podían acceder las grandes empresas hoy pueda estar al alcance de los particulares”, explica a Negocios de La Capital Alexis Beretta, manager Comercial de Segrup Seguridad.

Ahora bien, ¿cuál fue el plan para poder hacer accesible este servicio? Alexis lo explica así: “Hoy nosotros, a través de una alianza estratégica con Ajax Systems y gracias a la solidez financiera de la compañía, pudimos lograrlo. Lo que hicimos fue invertir en los nuevos equipos y luego los otorgamos en comodato a nuestros clientes”. De esta forma, con una inversión de sus clientes de algo más de $70 mil para la instalación y un abono de $27.652 -que ya está bonificado al 50% por seis meses- un cliente puede tener un kit con los elementos básicos de seguridad.

Del B2B al cliente final

Para tener una idea de la fortaleza de Segrup, el ejecutivo explica que son la empresa de seguridad más grande de Santa Fe, con 2.000 empleados, y están entre las diez más importantes del país. Operan en distintas provincias, pero puntualmente en Rosario son muy fuertes en el segmento industrial y del retail. Tienen de clientes a grandes grupos, como Irsa, Cencosud, Libertad o los bancos Macro, Nación o Comafi, por lo cual el segmento corporativo no lo descuidan. Pero, con esta nueva línea que lanzan, Alexis explica que han modificado “la estrategia de un B2B a un B2C, porque queremos estar cada vez más cerca del cliente final, para que puedan acceder a la seguridad profesional que tienen las principales empresas de Rosario”.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 2.22.46 PM
Alexis Beretta junto a Rolando Gutiérrez quien es el actual responsable Comercial de Proyectos de Segrup Seguridad.

Alexis Beretta junto a Rolando Gutiérrez quien es el actual responsable Comercial de Proyectos de Segrup Seguridad.

Los equipos que instalan a partir de ahora son de la compañía Ajax Systems, una tecnológica que tiene 14 años en el mercado global y fue creada por ingenieros en software que vieron un nicho en el rubro. Según explica a Negocios Federico Keselman, gerente Comercial de Ajax Systems en Argentina, “es una empresa muy joven, de hecho, el CEO tiene sólo 39 años. Lo que ellos identificaron es que mientras la tecnología avanzaba enormemente y había dispositivos inteligentes en manos de muchas personas, en seguridad se utilizaban programas muy antiguos. Entonces, lo que se propuso la compañía fue crear un sistema diferente, que no sólo dé seguridad de alta calidad, sino que sean dispositivos que traigan beneficios en la vida diaria a través de la automatización del hogar”. En otras palabras, se trata de incorporar la domótica a la gestión de seguridad y brindar un servicio mucho más completo. “Es un ecosistema que vincula seguridad y confort”, define Federico.

Este tipo de dispositivos siempre tuvo un costo muy alto para las viviendas y edificios, es por eso que Segrup Seguridad y Ajax Systems desarrollaron este kit básico que contiene: una central de alarma, dos magnéticos inalámbricos, un comunicador, un teclado, una sirena más la batería y una cámara opcional. Se trata de todos dispositivos inalámbricos que se instalan en pocas horas, en comparación con los tradicionales sistemas cableados que eran tan engorrosos para los dueños de las propiedades e incluso de las industrias.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 2.23.06 PM

En lo que tiene que ver con toda el área electrónica de Segrup, quien estuvo a cargo de fundar esa sección es Rolando Gutiérrez, ingeniero industrial y actual responsable Comercial de Proyectos. En diálogo con Negocios detalla que la incorporación de esta nueva tecnología brinda también un valor agregado a las grandes empresas: “En ingeniería de diseño esto es un antes y un después, porque nos encontramos con empresas que ya invirtieron en determinados sectores en equipos de seguridad, tienen dispositivos anteriores y no quieren hacer una inversión tan grande pero sí necesitan saltar a una nueva tecnología. Nosotros antes no podíamos resolver ese problema, pero ahora estos equipos tienen la posibilidad de convertir las instalaciones antiguas incluyéndolas en su plataforma y pueden ser aprovechadas. A nivel de costos, esto es una gran ventaja”.

Domótica + seguridad: una pareja inseparable

Con la nueva tecnología que comercializa Segrup, los propietarios pueden tener acceso a mucha información de su hogar, de un edificio, de un barrio cerrado o de su industria. Por ejemplo, tienen detector de humo, detector de inundaciones, control de temperatura tanto interior como exterior, se puede instalar electroválvulas para abrir o cerrar el agua, también dispositivos eléctricos que pueden cortar a distancia toda una fase de una casa, entre otras muchas más opciones que se accionan desde la aplicación de Ajax en un celular. Porque el campo de la domótica es muy amplio, de hecho, Federico detalla el caso de una cadena de hamburguesas que logró una eficiencia energética clave en su negocio a través de estos dispositivos, lo cual le permitió ahorrar un 40% de electricidad.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 2.23.05 PM
Parte del equipo de Segrup Seguridad en su casa central sobre Cochabamba al 1000.

Parte del equipo de Segrup Seguridad en su casa central sobre Cochabamba al 1000.

Además, el gerente Comercial de Ajax Systems suma un valor agregado más: la compañía le dedicó mucho tiempo al diseño de las piezas, lo que hace que sean pequeñas y no generen un ruido visual en la decoración interior de las casas. Y el material blanco con el que está hecho no se decolora ni se vuelve amarillo, como sí sucede con otras marcas. En tanto que, en lo que tiene que ver con la adaptación de su software, esos equipos son actualizados permanentemente, ya que de los 4200 empleados que tiene la empresa a nivel global el 50% se dedica a seguir desarrollando la plataforma que hace de soporte a todo el sistema.

El crecimiento sostenido de Segrup Seguridad

A la hora de hacer un balance de la compañía, Alexis toma la posta y recuerda: “Fue creciendo paso a paso, desde fines de los 90 lo que se hacía era exclusivamente la seguridad física, pero luego en el 2007 se fundó la base de monitoreo que fue una de las primeras empresas del sector en el país en tenerla y después en el 2010 se sumó el departamento de seguridad electrónica”, recuerda hoy, justo en el momento en el que están relanzando los productos que comercializa la empresa.

Las plazas donde brindan servicios también se fueron multiplicando, un rubro donde tienen mucha presencia son en los barrios cerrados, por ejemplo, en toda la zona de countries de la ciudad de Santo Tomé, en el ingreso por la autopista Santa Fe-Rosario, donde cada vez hay más demanda. La compañía tiene más de 1500 clientes distribuidos en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Neuquén, Rio Negro con capacidad operativa y atención al cliente.

Noticias relacionadas
El gobierno provincial entregó pistolas Taser en Rosario.

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

Proyectan un certificado de seguridad de servicios para viviendas en alquiler

El gobierno de Santa Fe entregó las primeras 28 pistolas Taser el miércoles 10 de septiembre de 2025 en la capital provincial.

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Estos encuentros periódicos no solo permiten revisar avances y definir nuevas prioridades, sino que consolidan una política democrática, participativa y preventiva que pone en el centro a la comunidad. 

Villa Constitución refuerza la participación ciudadana para consolidar la seguridad y la prevención de delitos

Ver comentarios

Las más leídas

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Lo último

Guillermo Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense pero confía en octubre

Guillermo Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense pero confía en octubre

De la seguridad física a la domótica para hogares: Segrup busca crecer en el mercado doméstico

De la seguridad física a la domótica para hogares: Segrup busca crecer en el mercado doméstico

Desafíos, oportunidades y un workshop clave para el turismo en Rosario

Desafíos, oportunidades y un workshop clave para el turismo en Rosario

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Tres nuevas aperturas en poco tiempo convierten a esa zona mixta entre Martin y el centro en un punto atractivo para captar público en un área densamente poblada que tenía poca oferta

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por Nicolás Maggi

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización plena de la Corte de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización plena de la Corte de Santa Fe

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por Morena Pardo
La Ciudad

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Ovación
River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada
Ovación

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

River ganó en La Plata y se aseguró dejar atrás a Central y Boca en la tabla acumulada

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Policiales
La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

La Ciudad
Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por Morena Pardo
La Ciudad

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Ganó un concurso en el viejo Canal 3, se hizo famoso en México y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Ganó un concurso en el viejo Canal 3, se hizo famoso en México y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico
Policiales

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Romina Diez: Karina Milei es la gran amenaza para los gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina Milei es la gran amenaza para los gobernadores del establishment"

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: No son capaces de cambiar una lamparita
Política

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: "No son capaces de cambiar una lamparita"

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez
La Región

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo
politica

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Industriales santafesinos pidieron un plan productivo y alertaron por la pérdida de empleo
Economía

Industriales santafesinos pidieron un plan productivo y alertaron por la pérdida de empleo

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina
Política

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos